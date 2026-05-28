Menanggapi kritik baru-baru ini terkait pendekatan yang lebih defensif sejak mengalahkan Atlético Madrid di semifinal, Arteta membela kemampuannya beradaptasi di tengah krisis cedera yang parah.

Menjelaskan fleksibilitas taktisnya, ia berkata: “Saya menghormati semua pendapat, dan kemudian Anda harus memutuskan apa yang akan dilakukan dengan pendapat-pendapat itu: menganggapnya penting, mengabaikannya, menyimpannya sebagai kenangan, membakarnya, menggunakannya dan memanfaatkan dengan baik... Ada ruang untuk semuanya.

"Tugas saya adalah jika sesuatu tidak cukup bagi kami untuk menang, saya tidak bisa puas. Tugas saya adalah mencari cara lain untuk pada akhirnya menang, berinovasi, menemukan pendekatan yang berbeda dari sebelumnya. Dan itulah yang telah kami lakukan selama ini.

"Dengan cedera yang kami alami, ada waktunya untuk segala hal. Jika saya memasukkan cedera-cedera itu ke dalam mesin dan menanyakan peluang untuk memenangkan Liga Premier, mereka akan memberi saya 2%. Dan saya tidak akan puas dengan itu. Kami harus menemukan cara lain, dengan sumber daya dan kualitas kami, untuk tetap kompetitif dalam 60-an pertandingan yang telah kami mainkan, dengan tuntutan yang ditempatkan pada kami."