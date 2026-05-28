AFP
"Kami sudah mengatasinya sekarang" - Mikel Arteta mengatakan Arsenal "telah melepaskan beban" dengan menghilangkan label "tim yang gagal di saat-saat krusial" di Liga Premier menjelang laga final Liga Champions
Arteta menyoroti kemenangan tersebut
Dalam wawancara dengan MARCA, Arteta menyoroti keberhasilan timnya meraih gelar domestik menjelang laga bersejarah di ajang Eropa di Budapest akhir pekan ini. Manajer tersebut tampak sangat bahagia dan bangga atas pencapaiannya musim ini setelah membawa klub tersebut meraih trofi Liga Premier pertama dalam 22 tahun. Setelah bertahun-tahun nyaris gagal, Arteta menjelaskan bahwa tugas utamanya adalah menanamkan keyakinan yang kuat di kalangan para pemainnya saat mereka dilanda keraguan.
Beban psikologis terangkat sepenuhnya
Juara Liga Inggris yang baru saja dinobatkan itu menekankan betapa kesuksesan di kancah domestik ini telah mengubah mentalitas klub menjelang perjalanan mereka ke final. Saat membahas rasa lega karena berhasil melepaskan citra lama sebagai tim yang sering kalah, Arteta berkata: “Ada rasa sukacita dan rasa lega, seolah-olah beban telah terlepas. Seolah-olah berkata: 'Kami sudah berhasil.' Dan kami harus memanfaatkan hal itu sekarang sebagai gelombang emosi, harapan, dan hasrat untuk memenangkan Liga Champions.”
Ketika ditanya tentang aspek terbaik dari apa yang telah mereka capai sejauh ini, sang manajer menambahkan: “Perjalanannya. Kami telah melakukannya bersama orang-orang yang berharga. Kadang-kadang saya merasa rentan dan bertanya-tanya apakah saya mampu mencapai ini. 'Apakah saya orang yang tepat untuk memimpin ini?' Dan Anda tidak akan tahu jawabannya sampai Anda mencapainya. Kami telah melakukannya bersama-sama.”
Perkembangan taktis membuahkan hasil
Menanggapi kritik baru-baru ini terkait pendekatan yang lebih defensif sejak mengalahkan Atlético Madrid di semifinal, Arteta membela kemampuannya beradaptasi di tengah krisis cedera yang parah.
Menjelaskan fleksibilitas taktisnya, ia berkata: “Saya menghormati semua pendapat, dan kemudian Anda harus memutuskan apa yang akan dilakukan dengan pendapat-pendapat itu: menganggapnya penting, mengabaikannya, menyimpannya sebagai kenangan, membakarnya, menggunakannya dan memanfaatkan dengan baik... Ada ruang untuk semuanya.
"Tugas saya adalah jika sesuatu tidak cukup bagi kami untuk menang, saya tidak bisa puas. Tugas saya adalah mencari cara lain untuk pada akhirnya menang, berinovasi, menemukan pendekatan yang berbeda dari sebelumnya. Dan itulah yang telah kami lakukan selama ini.
"Dengan cedera yang kami alami, ada waktunya untuk segala hal. Jika saya memasukkan cedera-cedera itu ke dalam mesin dan menanyakan peluang untuk memenangkan Liga Premier, mereka akan memberi saya 2%. Dan saya tidak akan puas dengan itu. Kami harus menemukan cara lain, dengan sumber daya dan kualitas kami, untuk tetap kompetitif dalam 60-an pertandingan yang telah kami mainkan, dengan tuntutan yang ditempatkan pada kami."
The Gunners membidik gelar ganda bersejarah
Arsenal kini akan menghadapi laga bersejarah melawan juara bertahan PSG pada Sabtu mendatang, dengan target mengakhiri musim Eropa mereka tanpa kekalahan. Kemenangan akan membawa trofi tersebut ke London Utara untuk pertama kalinya, sekaligus mengukuhkan prestasi ganda yang luar biasa di level domestik dan Eropa. Namun, mereka akan menghadapi ujian berat melawan tim asuhan Luis Enrique yang saat ini memegang gelar, yang berupaya menjadi klub kedua—setelah Real Madrid—di era Liga Champions yang berhasil mempertahankan gelar juara.