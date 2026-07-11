"Kami sudah mengalahkan mereka dua kali!" - Spanyol 'tak gentar' menghadapi Prancis, sementara Lamine Yamal menanggapi kritik terkait rekor golnya di Piala Dunia menjelang laga semifinal

Yamal menepis kritik terkait minimnya gol yang dicetaknya selama turnamen tersebut, sambil menekankan bahwa kontribusinya tidak hanya sebatas mencetak gol. Pemain berusia 18 tahun itu juga menyoroti keberhasilan Spanyol di Euro 2024 sebagai bukti bahwa gol bukanlah satu-satunya tolok ukur dampaknya.

"Jika kami memenangkan Piala Dunia, saya rasa tidak ada yang akan mengingat berapa banyak gol yang saya cetak atau berapa banyak yang tidak saya cetak," tegas Yamal. "Jika kami menang, kami semua akan bahagia, itu saja yang saya inginkan.

"Saya tahu bahwa dengan pergerakan saya, saya menarik banyak lawan menjauh; saya bisa menciptakan ruang bagi rekan setim. Apa pun yang bisa saya lakukan untuk membantu, bahkan jika saya tidak menyentuh bola dalam sebuah permainan, akan menjadi hal yang positif. Saya pikir semua orang terobsesi dengan mencetak gol, dan kami memenangkan Kejuaraan Eropa meskipun saya hanya mencetak satu gol."