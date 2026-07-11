Getty Images Sport
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"Kami sudah mengalahkan mereka dua kali!" - Spanyol 'tak gentar' menghadapi Prancis, sementara Lamine Yamal menanggapi kritik terkait rekor golnya di Piala Dunia menjelang laga semifinal
Spanyol mengalihkan fokus ke Prancis setelah mengalahkan Belgia
Spanyol memastikan tempatnya di semifinal Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 16 tahun setelah mengalahkan Belgia 2-1 di babak perempat final. Gol-gol dari Mikel Merino dan Fabian Ruiz memastikan kemenangan tersebut, sementara Yamal dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan.
Bintang Barcelona itu langsung mengalihkan perhatiannya ke pertandingan semifinal melawan Prancis asuhan Didier Deschamps. Meskipun Les Bleus termasuk di antara favorit turnamen ini, Yamal mengatakan La Roja memiliki alasan kuat untuk percaya diri setelah memenangkan dua pertemuan sebelumnya antara kedua tim.
- Getty Images Sport
Yamal menegaskan bahwa Spanyol tidak merasa takut
Berbicara setelah kemenangan atas Belgia, Yamal menegaskan bahwa Spanyol hadir di turnamen ini untuk bersaing di panggung terbesar. Pemain sayap itu juga menyoroti rekor Spanyol baru-baru ini melawan Prancis sebagai alasan untuk percaya diri.
"Kami lolos ke semifinal untuk ini, untuk memainkan pertandingan-pertandingan ini dan memenangkannya," katanya, seperti dikutip Cope. "Sekarang, saatnya beristirahat dan memikirkan pertandingan melawan Prancis. Dua kali terakhir kami melawan Prancis, kami mengalahkan mereka. Kami tidak takut."
Yamal menambahkan: "Ada dua kemungkinan: entah mereka mencapai tiga final Piala Dunia berturut-turut, atau kami mengalahkan mereka tiga kali. Saya tidak tahu apa yang mungkin terjadi, tapi kami tidak takut."
Kesuksesan tim lebih diutamakan daripada pencapaian individu
Yamal menepis kritik terkait minimnya gol yang dicetaknya selama turnamen tersebut, sambil menekankan bahwa kontribusinya tidak hanya sebatas mencetak gol. Pemain berusia 18 tahun itu juga menyoroti keberhasilan Spanyol di Euro 2024 sebagai bukti bahwa gol bukanlah satu-satunya tolok ukur dampaknya.
"Jika kami memenangkan Piala Dunia, saya rasa tidak ada yang akan mengingat berapa banyak gol yang saya cetak atau berapa banyak yang tidak saya cetak," tegas Yamal. "Jika kami menang, kami semua akan bahagia, itu saja yang saya inginkan.
"Saya tahu bahwa dengan pergerakan saya, saya menarik banyak lawan menjauh; saya bisa menciptakan ruang bagi rekan setim. Apa pun yang bisa saya lakukan untuk membantu, bahkan jika saya tidak menyentuh bola dalam sebuah permainan, akan menjadi hal yang positif. Saya pikir semua orang terobsesi dengan mencetak gol, dan kami memenangkan Kejuaraan Eropa meskipun saya hanya mencetak satu gol."
- AFP
Ujian semifinal menanti
Spanyol kini bersiap menghadapi semifinal Piala Dunia melawan Prancis, dengan tiket ke final sebagai taruhannya. Yamal dan timnya akan berusaha memperpanjang rentetan kemenangan mereka atas Les Bleus serta memperkuat kepercayaan diri mereka dengan lolos ke pertandingan puncak turnamen ini.
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