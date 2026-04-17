Segera setelah peluit akhir dibunyikan, penyerang Strasbourg, Martial Godo, berlari ke arah tribun suporter Mainz dan menggantungkan jersey-nya di tiang bendera sudut. Pemain tim nasional Nadiem Amiri tampaknya menganggap hal itu sebagai provokasi, lalu berlari mengejar pemain asal Pantai Gading itu dan mendorongnya hingga terjatuh saat sedang berlari kencang.
"Kami sudah membalas dendam!" Para pemain Mainz 05 benar-benar meledak setelah kekalahan telak dan provokasi dari Racing Strasbourg
Ketika penyerang Phillip Tietz ikut campur dan berteriak marah kepada Godo, situasi pun semakin memanas. Semakin banyak pemain dari kedua tim yang ikut terlibat, hingga akhirnya terjadi kerumunan dan keributan. Pada akhirnya, dibutuhkan beberapa petugas keamanan untuk memisahkan kedua tim dan meredakan keributan tersebut.
Wasit Joao Pinheiro bahkan kemudian memberikan kartu merah kepada Amiri atas tekelnya, sementara Godo mendapat peringatan atas provokasinya.
"Minggu lalu mereka tidak menghormati kami, kami tetap tenang. Kami membalasnya di lapangan," jelas pemain Strasbourg Emmanuel Emegha kepada Canal + setelah pertandingan berakhir. Sementara itu, Direktur Olahraga Mainz Christian Heidel menyebutnya sebagai "perilaku kekanak-kanakan": "Ada keributan dan Nadiem kemudian menyentuh lawannya. Wasit melihatnya. Sebenarnya semua itu tidak perlu, tapi bukan drama besar."
Pelatih Mainz, Urs Fischer, meminta para pemainnya untuk lebih tenang
Pelatih Mainz, Urs Fischer, juga meminta para pemainnya untuk bersikap lebih tenang dalam menanggapi provokasi semacam itu di masa mendatang dan menunjukkan diri sebagai pihak yang sportif: "Jika kalah 0-4, maka kita harus memberi selamat kepada lawan dan tidak terpancing provokasi. Tapi tentu saja saya juga memahaminya. Dalam emosi, Anda pasti kecewa. Apa yang sebenarnya terjadi di sana, saya tidak bisa mengatakan, saya sedang berjabat tangan," kata pelatih asal Swiss itu dalam konferensi pers.
Dari segi permainan, Mainz hampir tidak bisa berbuat apa-apa melawan tim Prancis pada Kamis malam. Setelah meraih kemenangan menjanjikan 2-0 di leg pertama, tim 05 ini kalah 0-4 di Strasbourg dan gagal lolos ke babak empat besar.
Sebastian Nanasi (26') dan Abdoul Ouattara (35') dengan cepat menyamakan kedudukan yang tampaknya sudah aman dari leg pertama, lalu Julio Enciso (69') dan Emmanuel Emegha (74') benar-benar menghancurkan semangat Mainz. Selama sebagian besar pertandingan, perbedaan kelas terlihat jelas. Tanpa kiper luar biasa Daniel Batz, yang bahkan menepis tendangan penalti Emegha (66'), kekalahan ini mungkin sudah ditentukan lebih awal.