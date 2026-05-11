"Kami sudah dua kali mengalahkan mereka!" - Diego Simeone memuji Barcelona sebagai "yang terbaik di dunia" saat manajer Atlético Madrid itu mengenang kemenangan atas tim asuhan Hansi Flick
Simeone memuji kualitas Barcelona
Pemain asal Argentina itu sangat mengagumi juara liga yang baru saja dinobatkan, sekaligus mengakui performa luar biasa yang berhasil ditunjukkan oleh Hansi Flick bersama raksasa Catalan musim ini. Blaugrana memastikan gelar juara liga dengan cara yang spektakuler, mengalahkan rival abadi mereka Real Madrid 2-0 di Spotify Camp Nou sehingga unggul 14 poin atas pasukan Alvaro Arbeloa dengan hanya tersisa tiga pertandingan lagi.
Meskipun tim asuhan Flick mungkin dominan di La Liga, tim asuhan Simeone terkadang lebih unggul atas mereka musim ini. Klub ibu kota itu mampu menyingkirkan mereka dari dua kompetisi penting, pertama dengan mengalahkan rival mereka di Copa del Rey pada babak semifinal dengan kemenangan agregat 4–3 dalam dua leg, sebelum juga mengalahkan mereka di perempat final Liga Champions dengan kemenangan agregat 3–2.
Kebanggaan atas prestasi Atletico yang berhasil mengalahkan tim-tim raksasa
Meskipun melontarkan pujian yang begitu tinggi bagi rival domestik mereka, Simeone dengan cepat mengalihkan pembicaraan ke ketangguhan timnya sendiri. Manajer Atleti itu mengungkapkan bahwa menyaksikan El Clásico baru-baru ini membangkitkan rasa bangga atas penampilan para pemainnya saat menghadapi lawan sekelas itu di awal musim, khususnya dalam kompetisi sistem gugur.
"Barcelona adalah tim yang bermain terbaik di dunia. Mereka memenangkan liga dengan bermain sangat baik, sama seperti musim lalu," katanya. "Dan yang terlintas di benak saya saat menonton pertandingan itu hanyalah: 'Kami telah mengeliminasi tim ini dua kali, astaga!'”
Pembaruan cedera dan rotasi skuad
Menjelang laga di El Sadar, Simeone memberikan kabar terbaru mengenai kondisi kebugaran skuadnya, terutama terkait bek Jose Maria Gimenez. Pemain asal Uruguay itu mengalami cedera ringan saat melawan Celta Vigo, namun hasil diagnosisnya ternyata lebih baik dari yang dikhawatirkan semula, yang tentunya menjadi kabar baik bagi klub maupun tim nasional menjelang jadwal pertandingan internasional musim panas ini.
Simeone mengonfirmasi situasi tersebut, dengan mengatakan, "Untungnya itu hanya keseleo pergelangan kaki, dan kami berharap dia bisa tiba dengan kondisi prima di Piala Dunia untuk bersaing bersama Uruguay sebagaimana layaknya." Dia juga mengisyaratkan susunan pemain cadangan yang lebih muda untuk pertandingan melawan Osasuna, dengan menyatakan: "Kami akan berusaha seperti biasa untuk membentuk tim terbaik dan tentunya para pemain binaan klub juga akan ikut serta serta dapat memanfaatkan kesempatan indah ini untuk bermain bersama tim utama."
Atleti diprediksi akan finis di peringkat keempat La Liga
Meskipun mampu mengalahkan Barcelona di kompetisi lain, tim asal Catalunya itu berhasil memenangkan kedua pertemuan La Liga antara kedua tim musim ini. Setelah menyingkirkan Barca dari Copa del Rey, tim asuhan Simeone kemudian kalah dari Real Sociedad di final, sementara kemenangan mereka di Liga Champions atas rival domestik mereka itu disusul dengan tersingkirnya mereka di babak semifinal oleh Arsenal. Atleti saat ini berada di jalur untuk finis di posisi keempat di liga utama Spanyol, karena mereka tertinggal enam poin dari Villarreal dengan tiga pertandingan tersisa. Setelah bertandang ke Osasuna pada Selasa, mereka akan menjamu Girona sebelum mengakhiri musim dengan pertandingan tandang melawan Villarreal.
"Semua ini nyata; ada peluang tipis dalam tiga pertandingan terakhir ini bahwa kami bisa bertandang ke Villarreal dengan peluang untuk mengamankan posisi ketiga," kata Simeone, sebelum menepis anggapan bahwa para pemainnya kurang termotivasi karena tidak ada yang dipertaruhkan. "Ini seperti saat Anda bermain dengan teman-teman, Anda ingin menang; itulah dorongan yang diberikan olahraga ini kepada Anda. Bahkan jika Anda bermain di level amatir, Anda bermain untuk menang dan bersenang-senang."