"Kami sudah dua kali mengalahkan mereka!" - Diego Simeone memuji Barcelona sebagai "yang terbaik di dunia" saat manajer Atlético Madrid itu mengenang kemenangan atas tim asuhan Hansi Flick

Meskipun mampu mengalahkan Barcelona di kompetisi lain, tim asal Catalunya itu berhasil memenangkan kedua pertemuan La Liga antara kedua tim musim ini. Setelah menyingkirkan Barca dari Copa del Rey, tim asuhan Simeone kemudian kalah dari Real Sociedad di final, sementara kemenangan mereka di Liga Champions atas rival domestik mereka itu disusul dengan tersingkirnya mereka di babak semifinal oleh Arsenal. Atleti saat ini berada di jalur untuk finis di posisi keempat di liga utama Spanyol, karena mereka tertinggal enam poin dari Villarreal dengan tiga pertandingan tersisa. Setelah bertandang ke Osasuna pada Selasa, mereka akan menjamu Girona sebelum mengakhiri musim dengan pertandingan tandang melawan Villarreal.

"Semua ini nyata; ada peluang tipis dalam tiga pertandingan terakhir ini bahwa kami bisa bertandang ke Villarreal dengan peluang untuk mengamankan posisi ketiga," kata Simeone, sebelum menepis anggapan bahwa para pemainnya kurang termotivasi karena tidak ada yang dipertaruhkan. "Ini seperti saat Anda bermain dengan teman-teman, Anda ingin menang; itulah dorongan yang diberikan olahraga ini kepada Anda. Bahkan jika Anda bermain di level amatir, Anda bermain untuk menang dan bersenang-senang."