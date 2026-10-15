Meski hasil akhirnya demikian, Maresca tetap yakin skuadnya hampir mampu menyamai tim-tim elite Eropa. Pelatih asal Italia itu merasa dua gol yang bersarang dalam waktu singkat pada awal laga membuat jalannya pertandingan tampak tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Ia lebih menyoroti dominasi timnya setelah turun minum.

"Saya pikir kami sudah berada di level itu, menurut saya kami sudah dekat," kata Maresca kepada wartawan. "Pertandingannya sedikit aneh, terutama karena kami kebobolan dua gol dalam dua menit [di babak pertama], dan itu menimbulkan sejumlah masalah bagi kami.

"Sebelum gol pertama, kami tidak kebobolan sama sekali, lalu kami kebobolan gol kedua. Di babak kedua, kami bermain cukup baik untuk layak mendapatkan hasil yang lebih baik."



