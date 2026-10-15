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FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

“Kami sudah dekat!” Enzo Maresca tegaskan Man City bisa menyamai level PSG meski menelan kekalahan mengecewakan di Liga Champions

E. Maresca
Manchester City
Paris Saint-Germain
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Champions League
Premier League
Luis Enrique

Manajer Manchester City Enzo Maresca tetap yakin meski menyaksikan timnya kalah 4-2 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions. Pelatih asal Italia itu percaya jarak antara kedua raksasa Eropa tersebut semakin menyempit setelah para pemainnya tampil penuh semangat pada babak kedua.

  • Gempuran di awal laga membuat Manchester City harus berjuang keras untuk bangkit

    Juara bertahan Eropa tampil tanpa ampun pada babak pertama di Stadion Etihad. Mereka membongkar pertahanan tuan rumah untuk unggul telak 3-0. Dua gol di antaranya tercipta hanya dalam rentang dua menit, membuat tim Premier League itu terkejut dan harus mengejar ketertinggalan.

    Namun, City merespons dengan gemilang selepas jeda. Erling Haaland memimpin upaya kebangkitan lewat dua gol pada babak kedua, sementara tim tuan rumah terus menggempur gawang tim asal Paris dan mencatatkan total 27 tembakan sepanjang 90 menit. Meski melancarkan serangan gencar menjelang akhir laga, ketertinggalan sejak awal terbukti terlalu besar untuk dikejar.


  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Maresca tegaskan kesenjangan kian menyempit

    Meski hasil akhirnya demikian, Maresca tetap yakin skuadnya hampir mampu menyamai tim-tim elite Eropa. Pelatih asal Italia itu merasa dua gol yang bersarang dalam waktu singkat pada awal laga membuat jalannya pertandingan tampak tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Ia lebih menyoroti dominasi timnya setelah turun minum.

    "Saya pikir kami sudah berada di level itu, menurut saya kami sudah dekat," kata Maresca kepada wartawan. "Pertandingannya sedikit aneh, terutama karena kami kebobolan dua gol dalam dua menit [di babak pertama], dan itu menimbulkan sejumlah masalah bagi kami.

    "Sebelum gol pertama, kami tidak kebobolan sama sekali, lalu kami kebobolan gol kedua. Di babak kedua, kami bermain cukup baik untuk layak mendapatkan hasil yang lebih baik."


  • Enrique mengaku beruntung bisa lolos

    Tanggapan seusai pertandingan menunjukkan bahwa PSG benar-benar dibuat kewalahan oleh gelombang serangan City yang tak henti-hentinya. Menurut pelatih City, bahkan pelatih lawan, Luis Enrique, mengakui bahwa klub raksasa Prancis itu beruntung bisa meninggalkan Manchester dengan tiga poin.

    "Luis mengatakan kepada saya seusai pertandingan bahwa mereka cukup beruntung," ungkap Maresca.

    Mengakui kualitas lawan, ia menambahkan: "Saya pikir dalam dua tahun terakhir mereka adalah tim terbaik di Eropa. Mereka memenangkan hampir semua pertandingan di kompetisi ini dalam dua tahun terakhir."


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  • Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Kembali fokus pada tantangan di kompetisi domestik

    Manchester City kini harus bangkit untuk kembali berlaga di Liga Primer Inggris dengan menjamu Ipswich Town, tim yang baru promosi, pada Sabtu. Maresca akan menuntut penampilan yang efektif dalam menuntaskan peluang untuk mengembalikan momentum sebelum kembali mengalihkan fokusnya ke kompetisi Eropa untuk menghadapi raksasa Yunani, AEK.

    Sementara itu, PSG melanjutkan kiprahnya di Ligue 1 dengan menghadapi Strasbourg. Tim asuhan Enrique akan memanfaatkan laga itu untuk mematangkan persiapan menjelang duel besar Liga Champions melawan Barcelona.

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