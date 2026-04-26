Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Paris Saint-Germain v FC Nantes - Ligue 1 McDonald's 2025/2026AFP
SID

Diterjemahkan oleh

"Kami siap": PSG melontarkan tantangan kepada FC Bayern München menjelang semifinal Liga Champions

Champions League
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Paris Saint-Germain
Bayern Munich
Angers vs Paris Saint-Germain
Angers
Ligue 1

Pendekatannya serupa — namun hasilnya jauh lebih meyakinkan: Paris Saint-Germain pun mengistirahatkan sejumlah pemain andalannya menjelang laga Liga Champions melawan Bayern München, dan pada akhirnya meraih kemenangan telak 3-0 (2-0) atas Angers SCO.

"Rasanya menyenangkan," kata Pelatih Luis Enrique, "hasil seperti ini adalah persiapan terbaik menjelang semifinal Liga Champions. Hal ini penting bagi kepercayaan diri setiap pemain, tetapi juga bagi tim dan para penggemar. Kami sudah siap."

  • Pada hari Selasa (pukul 21.00/Prime Video), Bayern Munich akan bertandang ke ibu kota Prancis untuk leg pertama; Vincent Kompany pun gencar melakukan pergantian pemain dalam laga uji coba menjelang Liga pada hari Sabtu—akibatnya, tim asal Munich itu tertinggal 0-3 dari Mainz 05 pada babak pertama. Baru para bintang seperti Harry Kane dan Michael Olise yang akhirnya memastikan kemenangan 4-3.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-PSGAFP

    PSG: Kekhawatiran soal Doue dan Hernandez

    Pertandingan di Angers tidak berlangsung dramatis seperti itu. Kang-In Lee (7'), Senny Mayulu (39'), dan Lucas Beraldo (52') mencetak gol untuk tim tamu, yang tidak menurunkan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele serta bintang-bintang serang Desire Doue dan Chwitscha Kwarazchelia. Kemenangan itu bahkan tidak terancam setelah Goncalo Ramos (74') mendapat kartu kuning-merah dan Paris harus bermain dengan pemain lebih sedikit.

    Namun, suasana sedikit meredup karena dua pergantian pemain: Achraf Hakimi dan Lucas Hernandez masing-masing hanya bermain di babak pertama. Hakimi tampak kesakitan setelah berlari kencang, tetapi tetap bertahan di lapangan hingga jeda. Hal yang sama juga terjadi pada Hernandez, yang sebelumnya berulang kali memegangi paha kirinya. Enrique tidak memberikan komentar mengenai kedua pemain tersebut, namun setidaknya Hakimi terlihat berjalan menuju bus tim tanpa keluhan yang terlihat setelah pertandingan.

Paris Saint-Germain crest
Bayern Munich crest
