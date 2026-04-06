"Kami senang!" - Bintang Sporting CP menegaskan bahwa tim tidak merasa dikhianati atas kepindahan Viktor Gyokeres ke Arsenal, sementara striker asal Swedia itu bersiap untuk reuni di Liga Champions
Tidak ada rasa kecewa terkait transfer Arsenal
Dalam wawancara dengan Sport TV menjelang laga di ajang Eropa tersebut, Araujo membantah segala spekulasi tentang adanya ketegangan pasca kepindahannya pada musim panas lalu. Narasi seputar pertandingan perempat final yang akan datang tak terhindarkan berpusat pada sang penyerang yang akan menghadapi mantan klubnya. Ia memang pindah dari Lisbon ke London, namun menurut sang pemain sayap, ruang ganti Sporting tidak menyimpan dendam atas kepergian sang penyerang. Klub telah melangkah maju, dan fokus mereka tetap tertuju pada performa di lapangan, bukan pada persaingan yang diduga muncul akibat transfer di masa lalu.
- AFP
Menanggapi tuduhan pengkhianatan
Ketika ditanya apakah skuad merasa ditinggalkan atau dikhianati oleh kepindahan tersebut, Araujo memberikan jawaban tegas mengenai sikap ruang ganti. "Dikhianati oleh Gyokeres? Tidak. Saya dan seluruh tim merasa senang untuknya, dia pantas mendapatkannya," katanya. "Dia telah melakukan hal yang luar biasa bagi Sporting. Secara pribadi, dan saya rasa seluruh tim merasa senang dengan kepergiannya. Saya mendoakan yang terbaik untuknya."
Dampak luar biasa itu terlihat jelas dari statistiknya. Setelah bergabung dari Coventry dengan nilai transfer €24 juta pada tahun 2023, penyerang ini mencetak 97 gol dan 28 assist dalam 102 pertandingan selama dua musim bersama klub Portugal tersebut. Sebelum hengkang ke Arsenal dengan nilai transfer €66,9 juta pada Juli lalu, ia membantu klub tersebut memenangkan dua gelar liga, satu piala domestik, dan meraih penghargaan top skor dua kali berturut-turut.
Memanfaatkan keunggulan sebagai tuan rumah dan pelajaran dari masa lalu
Sporting menjadi tuan rumah pada leg pertama, dan Araujo menyadari bahwa penampilan yang solid sangat penting menjelang pertandingan leg kedua. Mereka bertekad memanfaatkan keunggulan sebagai tuan rumah saat menghadapi The Gunners asuhan Arteta. "Tujuannya adalah meraih hasil yang sangat baik di kandang, karena kami tahu situasinya akan sulit di sana," jelas Araujo. "Di sini kami didukung para pendukung kami dan saya yakin ini akan menjadi pertandingan yang menarik."
Merenungkan pertandingan babak sebelumnya melawan Bodo/Glimt, di mana mereka bermain tandang terlebih dahulu dan mengalami hasil negatif, ia mengakui bahwa pertandingan ini berbeda. "Sangat senang bisa menghadapi Arsenal, kami tahu mereka memiliki tim yang hebat dan bagi kami ini adalah ujian yang menarik," pungkasnya.
Pengaruh Gyokeres terhadap Arsenal yang sedang memburu gelar
Sejak tiba di London, Gyokeres telah menjadi sosok kunci bagi Arsenal. Penyerang ini telah tampil dalam 43 pertandingan di semua kompetisi musim ini, mencetak 17 gol dan memberikan dua assist. Sebanyak 11 golnya di liga telah membantu klub ini membangun posisi dominan di puncak klasemen Liga Premier.
Arsenal unggul sembilan poin atas Manchester City, meskipun City masih memiliki satu pertandingan tersisa. Dengan tujuh pertandingan tersisa bagi sang pemimpin klasemen dan delapan bagi rivalnya, persaingan di akhir musim ini berlangsung ketat. Setelah pertandingan Eropa melawan Sporting pada Selasa, Arsenal akan menjamu Bournemouth pada 11 April, kemudian menyambut Sporting untuk leg kedua pada 15 April, sebelum melakukan perjalanan krusial untuk menghadapi Manchester City pada 19 April.