"Kami senang!" - Bintang Sporting CP menegaskan bahwa tim tidak merasa dikhianati atas kepindahan Viktor Gyokeres ke Arsenal, sementara striker asal Swedia itu bersiap untuk reuni di Liga Champions

Ketika ditanya apakah skuad merasa ditinggalkan atau dikhianati oleh kepindahan tersebut, Araujo memberikan jawaban tegas mengenai sikap ruang ganti. "Dikhianati oleh Gyokeres? Tidak. Saya dan seluruh tim merasa senang untuknya, dia pantas mendapatkannya," katanya. "Dia telah melakukan hal yang luar biasa bagi Sporting. Secara pribadi, dan saya rasa seluruh tim merasa senang dengan kepergiannya. Saya mendoakan yang terbaik untuknya."

Dampak luar biasa itu terlihat jelas dari statistiknya. Setelah bergabung dari Coventry dengan nilai transfer €24 juta pada tahun 2023, penyerang ini mencetak 97 gol dan 28 assist dalam 102 pertandingan selama dua musim bersama klub Portugal tersebut. Sebelum hengkang ke Arsenal dengan nilai transfer €66,9 juta pada Juli lalu, ia membantu klub tersebut memenangkan dua gelar liga, satu piala domestik, dan meraih penghargaan top skor dua kali berturut-turut.