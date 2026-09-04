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'Kami semua menderita!' - Penyerang Napoli Rasmus Hojlund melontarkan sindiran BRUTAL kepada Ruben Amorim setelah periode mimpi buruk di Manchester United
Hojlund merefleksikan kesulitannya di Old Trafford
Pemain internasional Denmark itu hengkang secara permanen dari Manchester United pada musim panas ini, bergabung dengan Napoli dalam kesepakatan senilai £38 juta setelah menjalani masa peminjaman yang sukses di Italia. Hojlund awalnya tiba di Old Trafford dari Atalanta pada 2023 dengan biaya besar £72 juta, tetapi pada akhirnya gagal memenuhi ekspektasi yang sangat tinggi di Premier League secara konsisten.
Meski menjalani musim debut yang menjanjikan dengan finis sebagai top skor klub dan menjuarai Piala FA di bawah Erik ten Hag, peruntungannya dengan cepat merosot tajam. Kedatangan Amorim pada November 2024 memicu penurunan drastis dalam produktivitas Hojlund, dengan sang penyerang hanya mampu mencetak delapan gol dalam 40 penampilan di bawah pelatih asal Portugal itu.
- Sportimage
'Kami semua menderita' di bawah Amorim
Berbicara kepada Gazzetta dello Sport, Hojlund membela masa-masa awalnya di Manchester sebelum menjelaskan kemerosotan tajam yang terjadi setelah pergantian manajer. Ia menunjuk perubahan taktik yang drastis sebagai pemicu performa buruk tim.
"Saya tidak merasa ada satu hal spesifik yang salah. Saya datang ke sebuah klub dengan seorang manajer. Itu adalah tahun yang sulit, dengan banyak cedera, tetapi kami memenangi Piala FA, dan saya adalah pencetak gol terbanyak," jelas Hojlund. "Kemudian kami melalui periode sulit dan Amorim datang, pelatih yang luar biasa tetapi dengan gaya bermain yang berbeda. Tim harus beradaptasi, dan itu rumit. Kami semua menderita."
Pemain berusia 23 tahun itu juga menyoroti tipisnya margin dalam kariernya di Manchester United, dengan merujuk pada kekalahan tipis 1-0 dari Tottenham di final Liga Europa. "Tahun pertama saya sukses; tahun kedua tidak," lanjutnya. "Namun saya bermain di final Liga Europa. Jika kami menang, ceritanya akan berbeda. Itulah sepakbola. Kadang berjalan baik, kadang berjalan buruk, tetapi saya sangat senang bisa bermain untuk klub yang saya impikan sejak kecil."
Tergusur dari Manchester
Nasib Hojlund di Inggris pada dasarnya sudah ditentukan oleh perombakan skuad besar-besaran yang diorkestrasi oleh INEOS. Kedatangan Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, dan Matheus Cunha membuat pemain Denmark itu turun dalam urutan pilihan, yang berujung pada kepindahan pinjaman awalnya ke Naples untuk musim 2025-26.
Amorim, yang dipecat pada Januari 2026 setelah mencatat persentase kemenangan terburuk dari manajer United mana pun dalam sejarah Premier League, sebelumnya membenarkan kepergian tersebut. Berbicara pada akhir 2025, ia mengakui tidak bisa menjamin sang striker mendapatkan menit bermain yang cukup.
"Kami membutuhkan dua striker, dan terkadang saya lebih memilih pemain yang bisa bermain di beberapa posisi," ujar Amorim. "Bayangkan memberi tahu Rasmus bahwa dia hanya akan bermain saat Ben [Sesko] absen; itu mustahil dikelola di ruang ganti. Itulah mengapa mengembangkan pemain muda dari akademi sangat penting."
- Getty Images Sport
Misi balas dendam Serie A?
Hojlund kini akan berupaya melanjutkan torehan impresif 15 gol yang ia catatkan selama masa peminjaman pertamanya di Napoli, sekaligus memantapkan dirinya sebagai salah satu predator top di Serie A. Ironisnya, upayanya untuk meraih sukses di kompetisi domestik Italia akan mempertemukannya secara langsung dengan sosok yang dulu kerap menyiksanya.
Amorim sejak itu telah mengambil alih kendali di AC Milan, sehingga membuka jalan bagi duel taktik yang sangat menarik musim ini. Hojlund tanpa diragukan lagi akan sangat berhasrat melampiaskan balas dendam pribadi di lapangan saat Napoli dan Milan saling berhadapan.
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