Berbicara kepada Gazzetta dello Sport, Hojlund membela masa-masa awalnya di Manchester sebelum menjelaskan kemerosotan tajam yang terjadi setelah pergantian manajer. Ia menunjuk perubahan taktik yang drastis sebagai pemicu performa buruk tim.

"Saya tidak merasa ada satu hal spesifik yang salah. Saya datang ke sebuah klub dengan seorang manajer. Itu adalah tahun yang sulit, dengan banyak cedera, tetapi kami memenangi Piala FA, dan saya adalah pencetak gol terbanyak," jelas Hojlund. "Kemudian kami melalui periode sulit dan Amorim datang, pelatih yang luar biasa tetapi dengan gaya bermain yang berbeda. Tim harus beradaptasi, dan itu rumit. Kami semua menderita."

Pemain berusia 23 tahun itu juga menyoroti tipisnya margin dalam kariernya di Manchester United, dengan merujuk pada kekalahan tipis 1-0 dari Tottenham di final Liga Europa. "Tahun pertama saya sukses; tahun kedua tidak," lanjutnya. "Namun saya bermain di final Liga Europa. Jika kami menang, ceritanya akan berbeda. Itulah sepakbola. Kadang berjalan baik, kadang berjalan buruk, tetapi saya sangat senang bisa bermain untuk klub yang saya impikan sejak kecil."



