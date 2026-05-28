"Kami semua meledak!" - Riccardo Calafiori menyebut hasil imbang melawan Man City sebagai "momen terbaik" dalam perayaan gelar juara Liga Premier, sementara bintang Arsenal itu membagikan kisah di balik perayaan yang meriah
Bintang Italia mengenang mimpinya
Calafiori membagikan pengalamannya mengenai meriahnya perayaan gelar juara domestik Arsenal menjelang final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain akhir pekan ini.
The Gunners secara resmi dinobatkan sebagai juara Liga Premier pada 19 Mei setelah rival terdekat mereka, City, ditahan imbang 1-1 di Bournemouth. Calafiori, yang tampil dalam 26 pertandingan selama musim yang luar biasa ini, kemudian mengangkat trofi setelah kemenangan 2-1 pada pertandingan terakhir melawan Crystal Palace, yang membuat mereka unggul tujuh poin di puncak klasemen.
Calafiori menceritakan secara rinci ledakan di ruang ganti
Bek serba bisa itu mengenang momen tepat ketika skuad asuhan Mikel Arteta menyadari bahwa mereka akhirnya berhasil menembus garis finis sebagai juara. Dalam wawancaranya dengan la Repubblica, Calafiori mengatakan: "Memenangkan Liga Premier adalah salah satu impian masa kecil saya. Dan itu sungguh luar biasa, mengingat bagaimana musim ini berjalan.
"Momen terbaiknya adalah saat peluit akhir pertandingan Bournemouth-Manchester City dibunyikan. Kami semua bersorak: staf, para pemain. Kami semua berkumpul, saling mengucapkan selamat. Kami merasa lega. Gelar juara itu sudah 22 tahun tak pernah kami raih. Saat berkeliling kota, saya menyadari betapa pentingnya hal itu bagi para penggemar dan masyarakat."
Merenungkan integrasinya yang cepat ke dalam sepak bola Inggris di bawah bimbingan Arteta, Calafiori menambahkan: "Di awal musim, saat berbicara dengan Arteta, saya menyadari betapa besar keyakinannya pada saya. Itu bukan hal yang pasti, saya bahkan tidak mengharapkannya. Saya datang ke sini untuk keluar dari zona nyaman saya. Beradaptasi tidaklah mudah; ini adalah liga yang rumit. Namun, saya akan merekomendasikannya kepada banyak pemuda Italia."
Arteta dipuji atas keselarasan taktisnya
Calafiori mengaitkan kekompakan internal tim yang luar biasa ini dengan struktur jangka panjang klub yang sabar serta manajemen beban kerja yang ketat. Klub asal London Utara ini menunjuk Arteta pada 2019 dan harus melalui serangkaian musim sebagai runner-up sebelum akhirnya berhasil merebut gelar juara tahun ini. Menganalisis perbedaan mendasar antara Serie A dan Liga Premier, Calafiori berkata: "Di Italia, tidak terbayangkan untuk memberi waktu kepada manajer yang tidak langsung meraih kemenangan.
"Jika ada kekompakan yang begitu hebat di Arsenal, itu berkat Arteta, tetapi juga berkat klub yang tahu cara menunggu. Hal yang sama berlaku bagi saya, saya belum pernah menghabiskan dua musim di satu klub. Saat saya tiba, saya sedikit lelah dan berkata pada diri sendiri, 'Saya tidak akan pernah bermain di sini.' Perbedaannya terletak pada jadwal mingguan dan beban kerja. Di sini, kami bermain enam puluh pertandingan setahun, jadi latihan difokuskan pada pemulihan. Tujuannya adalah selalu tiba di pertandingan dalam kondisi terbaik. Ini soal mentalitas."
Tantangan final di Eropa menanti
Mantan pemain muda Roma ini akan menjadi satu-satunya wakil Italia dalam laga final Liga Champions yang bergengsi di Budapest, Sabtu mendatang. Menjelang ujian besar di level Eropa melawan raksasa Prancis PSG, Calafiori berkata: "Saya akan memiliki kesempatan untuk mengibarkan bendera negara kita setinggi-tingginya dan berusaha memenangkan trofi, di tahun di mana kami gagal lolos ke Piala Dunia.
"Dulu saya sering bermain final Liga Champions di PlayStation bersama sahabat saya, Nicolo Cesaroni, yang akan hadir di stadion untuk menonton saya. Untuk saat ini, saya menanggapinya dengan sangat tenang. Nanti kita lihat saja saat saya naik pesawat. Kesempatan seperti ini hanya datang sekali seumur hidup, jadi harus dimanfaatkan."