"Kami semua meledak!" - Riccardo Calafiori menyebut hasil imbang melawan Man City sebagai "momen terbaik" dalam perayaan gelar juara Liga Premier, sementara bintang Arsenal itu membagikan kisah di balik perayaan yang meriah

Bek serba bisa itu mengenang momen tepat ketika skuad asuhan Mikel Arteta menyadari bahwa mereka akhirnya berhasil menembus garis finis sebagai juara. Dalam wawancaranya dengan la Repubblica, Calafiori mengatakan: "Memenangkan Liga Premier adalah salah satu impian masa kecil saya. Dan itu sungguh luar biasa, mengingat bagaimana musim ini berjalan.

"Momen terbaiknya adalah saat peluit akhir pertandingan Bournemouth-Manchester City dibunyikan. Kami semua bersorak: staf, para pemain. Kami semua berkumpul, saling mengucapkan selamat. Kami merasa lega. Gelar juara itu sudah 22 tahun tak pernah kami raih. Saat berkeliling kota, saya menyadari betapa pentingnya hal itu bagi para penggemar dan masyarakat."

Merenungkan integrasinya yang cepat ke dalam sepak bola Inggris di bawah bimbingan Arteta, Calafiori menambahkan: "Di awal musim, saat berbicara dengan Arteta, saya menyadari betapa besar keyakinannya pada saya. Itu bukan hal yang pasti, saya bahkan tidak mengharapkannya. Saya datang ke sini untuk keluar dari zona nyaman saya. Beradaptasi tidaklah mudah; ini adalah liga yang rumit. Namun, saya akan merekomendasikannya kepada banyak pemuda Italia."