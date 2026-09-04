Real Madrid aktif mencari tambahan kekuatan di lini tengah sepanjang bursa transfer terbaru. Meski tim asuhan Jose Mourinho merekrut mantan bintang Man City Bernardo Silva bersama prospek bertalenta tinggi Sergio Martinez, raksasa Spanyol itu tetap berada di pasar untuk menambah amunisi di ruang mesin.

Kapten Spanyol juara Piala Dunia, Rodri, muncul sebagai target utama klub, tetapi pada akhirnya bergabung dengan rival abadi Barcelona, memaksa Real Madrid menjajaki opsi alternatif. Raksasa Spanyol itu kemudian menyusun daftar pendek kandidat yang mampu memberi dampak instan di Bernabeu.

Bintang muda AZ Alkmaar, Smit, menempati posisi menonjol dalam daftar tersebut. Meski menarik minat besar dari beberapa klub top Eropa sepanjang musim panas, pemain Belanda berusia 20 tahun itu mengejutkan banyak pihak dengan mengikat masa depannya untuk saat ini bersama klubnya sekarang.



