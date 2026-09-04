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'Kami sempat berbicara' - Target Real Madrid Kees Smit mengungkapkan alasan ia MENOLAK transfer musim panas besar-besaran demi bertahan di AZ Alkmaar
Pencarian gelandang Real Madrid
Real Madrid aktif mencari tambahan kekuatan di lini tengah sepanjang bursa transfer terbaru. Meski tim asuhan Jose Mourinho merekrut mantan bintang Man City Bernardo Silva bersama prospek bertalenta tinggi Sergio Martinez, raksasa Spanyol itu tetap berada di pasar untuk menambah amunisi di ruang mesin.
Kapten Spanyol juara Piala Dunia, Rodri, muncul sebagai target utama klub, tetapi pada akhirnya bergabung dengan rival abadi Barcelona, memaksa Real Madrid menjajaki opsi alternatif. Raksasa Spanyol itu kemudian menyusun daftar pendek kandidat yang mampu memberi dampak instan di Bernabeu.
Bintang muda AZ Alkmaar, Smit, menempati posisi menonjol dalam daftar tersebut. Meski menarik minat besar dari beberapa klub top Eropa sepanjang musim panas, pemain Belanda berusia 20 tahun itu mengejutkan banyak pihak dengan mengikat masa depannya untuk saat ini bersama klubnya sekarang.
Intervensi pelatih mengubah segalanya
Berbicara kepada kanal media resmi AZ Alkmaar, Smit mengakui bahwa pada awalnya ia memperkirakan akan hengkang pada musim panas ini. Gelandang itu menjelaskan bahwa intervensi pelatih kepala AZ, Lee-Roy Echteld, pada akhirnya mengubah perspektifnya.
"Sejujurnya, pada awalnya saya merasa akan pergi, tetapi kemudian ternyata pelatih benar-benar ingin saya bertahan," katanya, seperti dikutip oleh AS. "Saya merasa nyaman di sini, dikelilingi teman-teman dan keluarga. Itulah mengapa saya bertahan."
Pemain muda itu juga mengungkapkan bahwa klub Eredivisie tersebut menutup rapat pintu untuk potensi kepindahannya pada akhir bursa transfer.
"Sepuluh hari lalu saya mengadakan pembicaraan dan kemudian AZ tidak ingin melepas saya lagi," tambah Smit. "Saya menanggapinya secara positif, karena saya merasa urusan saya di sini belum selesai."
Mengabaikan kebisingan transfer
Pindah ke klub sebesar Real Madrid menghadirkan sorotan media yang sangat intens, sebuah kenyataan yang harus dihadapi produk akademi AZ itu ketika spekulasi mengenai masa depannya mendominasi headline di Spanyol dan Belanda. Namun, Smit memilih untuk melepaskan diri dari gosip harian.
“Awalnya saya banyak membaca, tetapi kemudian saya mulai menguranginya,” ujarnya. “Karena ada juga beberapa hal yang tidak benar. Saya bisa menghadapinya dengan cukup baik. Singkatnya, saya ada di sini dan saya senang berada di sini.”
- Getty Images Sport
Melanjutkan perkembangan di Belanda
Dengan jendela transfer kini benar-benar telah ditutup, Smit bisa sepenuhnya fokus pada perkembangannya di AFAS Stadion. Bertahan di lingkungan yang sudah familiar menjaminnya menit bermain reguler di tim utama, hal yang sangat penting bagi perkembangan pemain muda di bawah arahan Echteld.
Gelandang itu sudah membenarkan kepercayaan tersebut dengan start spektakuler pada musim baru. Setelah membantu AZ menjuarai KNVB Cup musim lalu, Smit memainkan peran utama saat timnya membantai PSV Eindhoven 4-0 untuk merebut Johan Cruyff Shield pada laga pembuka musim.
Jika ia mampu mempertahankan performa luar biasa ini di kasta tertinggi Belanda, para peminat elite seperti Real Madrid tanpa diragukan lagi akan kembali. Untuk saat ini, sang remaja ditugaskan untuk memimpin laju AZ di kompetisi domestik dan membuktikan bahwa ia siap mengambil langkah besar pada masa depan.
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