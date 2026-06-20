'Kami selalu memiliki keyakinan ini' - Keajaiban Folarin Balogun dan gol penentu Alex Freeman mengantarkan USMNT ke babak gugur Piala Dunia, sementara keyakinan akan perjalanan bersejarah ini semakin menguat: Pihak yang diuntungkan dan dirugikan dari kemenangan atas Australia

SEATTLE -- Kalau Zlatan bilang begitu, pasti itu benar.

Yah, mungkin juga tidak. Siapa pun yang mengikuti karier striker legendaris ini tahu bahwa dia memang cenderung sedikit melebih-lebihkan kenyataan, terutama saat berbicara tentang dirinya sendiri. Namun pada hari Jumat, dia tidak sedang berbicara tentang dirinya sendiri; dia sedang berbicara tentang tim nasional pria AS yang baru saja meraih kemenangan Piala Dunia terbaru mereka, yaitu kemenangan 2-0 atas Australia.

Dengan kemenangan itu, USMNT kini telah memenangkan dua pertandingan Piala Dunia berturut-turut untuk pertama kalinya sejak 1930. Jika kemenangan 4-1 atas Paraguay pada laga pembuka turnamen telah membangkitkan semangat, kemenangan ini—yang dipastikan berkat gol bunuh diri yang diciptakan oleh Folarin Balogun dan sundulan Alex Freeman—membuat semangat itu melambung tinggi, bahkan bagi bintang sepak bola Swedia yang paling legendaris sekalipun.

Pertanyaannya sederhana: Apakah dia, sang legenda Zlatan Ibrahimovic, yakin bahwa USMNT bisa menjuarai Piala Dunia? Jawabannya, dari salah satu tokoh paling kompleks dalam dunia sepak bola ini, juga sederhana: “Ya.”









Itulah, tentu saja, yang telah coba diciptakan oleh manajer USMNT, Mauricio Pochettino, selama lebih dari satu setengah tahun ini. Ia telah berupaya membangun keyakinan tersebut, baik di dalam timnya maupun di kalangan suporter yang mendukungnya. Selama berminggu-minggu, para pemain USMNT terus menyatakan keyakinan mereka, karena untuk apa bermain di Piala Dunia jika tidak percaya? Namun, pada hari Jumat, terasa seolah-olah mereka tidak sendirian; terasa seolah-olah negara ini pun mulai percaya.

"Setiap pertandingan, setiap kali kami bermain, kami ingin menang," kata bek Chris Richards. "Saya rasa tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kami ingin menjuarainya. Jelas, masih banyak pertandingan yang harus kami jalani sebelum mencapai momen itu, dan kami akan menghadapinya satu per satu. Kami ingin mengangkat trofi di akhir turnamen ini."

Apakah itu mungkin? Tak ada yang benar-benar tahu. Piala Dunia ini panjang, dan meski menang pada Jumat lalu, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tiga poin melawan Australia memastikan tim ini lolos ke babak gugur, tapi masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk memuncaki grup. Setelah itu, di babak gugurlah segalanya benar-benar menjadi sulit, di mana kalian benar-benar akan berhadapan dengan tim-tim terbaik dunia dengan trofi yang disinggung Richards sebagai taruhannya.

Tidak ada jaminan di Piala Dunia, dan tidak ada jaminan bahwa USMNT bisa melaju hingga akhir. Namun, ada sisi lain dari hal itu: tidak ada alasan mengapa mereka tidak bisa. Itulah yang diyakini para pemain dalam tim ini, dan itulah yang mulai diyakini juga oleh para pendukung tim ini. Bahkan Zlatan pun percaya, dan semakin kuat keyakinan itu, semakin banyak ruang yang akan tersedia di kereta kemenangan yang telah dibangun tim ini berkat dua hasil gemilang di awal Piala Dunia di kandang sendiri.

"Kami sudah memiliki [keyakinan ini] sejak lama," kata gelandang Sebastian Berhalter. "Ini bukan hanya sekarang; kami sudah memiliki keyakinan ini. Keyakinan ini terus tumbuh sejak Mauricio mengambil alih, dan kami hanya berusaha untuk mempertahankannya."

Dia menambahkan: “Saya pikir saat ini orang-orang ingin mengatakan bahwa kami akan tampil hebat, tetapi tiga minggu lalu semua orang mengatakan kami tidak punya apa-apa dan tidak punya peluang. Bagi kami, kami hanya perlu terus melakukan apa yang sedang kami lakukan.”

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