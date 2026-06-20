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Folarin Balogun, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

'Kami selalu memiliki keyakinan ini' - Keajaiban Folarin Balogun dan gol penentu Alex Freeman mengantarkan USMNT ke babak gugur Piala Dunia, sementara keyakinan akan perjalanan bersejarah ini semakin menguat: Pihak yang diuntungkan dan dirugikan dari kemenangan atas Australia

Winners & losers
USA
Australia
FEATURES
Analysis
USA vs Australia
World Cup
F. Balogun
A. Freeman

Timnas AS berhasil melaju ke babak gugur Piala Dunia berkat kemenangan meyakinkan lainnya, di mana Folarin Balogun, Alex Freeman, dan keyakinan yang semakin menguat berhasil mengubah awal yang kuat menjadi sesuatu yang lebih besar.

SEATTLE -- Kalau Zlatan bilang begitu, pasti itu benar.

Yah, mungkin juga tidak. Siapa pun yang mengikuti karier striker legendaris ini tahu bahwa dia memang cenderung sedikit melebih-lebihkan kenyataan, terutama saat berbicara tentang dirinya sendiri. Namun pada hari Jumat, dia tidak sedang berbicara tentang dirinya sendiri; dia sedang berbicara tentang tim nasional pria AS yang baru saja meraih kemenangan Piala Dunia terbaru mereka, yaitu kemenangan 2-0 atas Australia.

Dengan kemenangan itu, USMNT kini telah memenangkan dua pertandingan Piala Dunia berturut-turut untuk pertama kalinya sejak 1930. Jika kemenangan 4-1 atas Paraguay pada laga pembuka turnamen telah membangkitkan semangat, kemenangan ini—yang dipastikan berkat gol bunuh diri yang diciptakan oleh Folarin Balogun dan sundulan Alex Freeman—membuat semangat itu melambung tinggi, bahkan bagi bintang sepak bola Swedia yang paling legendaris sekalipun.

Pertanyaannya sederhana: Apakah dia, sang legenda Zlatan Ibrahimovic, yakin bahwa USMNT bisa menjuarai Piala Dunia? Jawabannya, dari salah satu tokoh paling kompleks dalam dunia sepak bola ini, juga sederhana: “Ya.”



Itulah, tentu saja, yang telah coba diciptakan oleh manajer USMNT, Mauricio Pochettino, selama lebih dari satu setengah tahun ini. Ia telah berupaya membangun keyakinan tersebut, baik di dalam timnya maupun di kalangan suporter yang mendukungnya. Selama berminggu-minggu, para pemain USMNT terus menyatakan keyakinan mereka, karena untuk apa bermain di Piala Dunia jika tidak percaya? Namun, pada hari Jumat, terasa seolah-olah mereka tidak sendirian; terasa seolah-olah negara ini pun mulai percaya.

"Setiap pertandingan, setiap kali kami bermain, kami ingin menang," kata bek Chris Richards. "Saya rasa tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kami ingin menjuarainya. Jelas, masih banyak pertandingan yang harus kami jalani sebelum mencapai momen itu, dan kami akan menghadapinya satu per satu. Kami ingin mengangkat trofi di akhir turnamen ini."

Apakah itu mungkin? Tak ada yang benar-benar tahu. Piala Dunia ini panjang, dan meski menang pada Jumat lalu, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tiga poin melawan Australia memastikan tim ini lolos ke babak gugur, tapi masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk memuncaki grup. Setelah itu, di babak gugurlah segalanya benar-benar menjadi sulit, di mana kalian benar-benar akan berhadapan dengan tim-tim terbaik dunia dengan trofi yang disinggung Richards sebagai taruhannya.

Tidak ada jaminan di Piala Dunia, dan tidak ada jaminan bahwa USMNT bisa melaju hingga akhir. Namun, ada sisi lain dari hal itu: tidak ada alasan mengapa mereka tidak bisa. Itulah yang diyakini para pemain dalam tim ini, dan itulah yang mulai diyakini juga oleh para pendukung tim ini. Bahkan Zlatan pun percaya, dan semakin kuat keyakinan itu, semakin banyak ruang yang akan tersedia di kereta kemenangan yang telah dibangun tim ini berkat dua hasil gemilang di awal Piala Dunia di kandang sendiri.

"Kami sudah memiliki [keyakinan ini] sejak lama," kata gelandang Sebastian Berhalter. "Ini bukan hanya sekarang; kami sudah memiliki keyakinan ini. Keyakinan ini terus tumbuh sejak Mauricio mengambil alih, dan kami hanya berusaha untuk mempertahankannya."

Dia menambahkan: “Saya pikir saat ini orang-orang ingin mengatakan bahwa kami akan tampil hebat, tetapi tiga minggu lalu semua orang mengatakan kami tidak punya apa-apa dan tidak punya peluang. Bagi kami, kami hanya perlu terus melakukan apa yang sedang kami lakukan.”

GOAL mengulas para Pemenang & Pecundang dari Seattle...

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Folarin Balogun

    Benar-benar berkelas dunia. Itulah cara terbaik untuk menggambarkan rangkaian aksi Balogun yang berujung pada gol bunuh diri Australia. Kecepatan luar biasa, penguasaan bola yang luar biasa, dan, pada akhirnya, umpan sempurna ke dalam kotak penalti yang memberi AS keunggulan yang mereka butuhkan untuk mengguncang lawan mereka.

    Ada begitu banyak hal yang dilakukan Balogun dengan baik dan begitu banyak aspek permainannya yang, pada akhirnya, mengubah tim UMSNT ini. Bahkan dalam pertandingan seperti ini, di mana AS tidak terlalu gencar melakukan serangan balik—di mana Balogun biasanya tampil terbaik—ia tetap menemukan banyak cara untuk memengaruhi jalannya pertandingan. Gerakannya cerdas, permainannya dalam menahan bola sangat membantu, dan secara umum, aksinya di kotak penalti sering berujung pada gol. Hal itu terjadi lagi pada Jumat lalu saat Balogun, bersama rekan duet penyerang yang agak asing baginya, Ricardo Pepi, membuat Australia kewalahan.

    “Sejujurnya, [Pochettino] selalu memberi kami ide-ide berbeda untuk menyerang, jadi bermain bersama Pepi hari ini bukanlah hal yang mengejutkan,” kata Balogun. “Ini bukan seperti rencana B karena CP [Christian Pulisic] absen. Bagi saya, rasanya tidak seperti itu. Rasanya hanya seperti solusi lain untuk memenangkan pertandingan.”

    Pada akhirnya, gol penentu kemenangan itu memang bukan namanya yang tercatat di lembar statistik, tetapi gol pembuka USMNT sepenuhnya berkat Balogun, yang terus menjadi bintang Piala Dunia yang menonjol dari tim ini.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Cameron Burgess

    Minggu lalu, giliran Damian Bobadilla. Minggu ini, giliran Cameron Burgess. Lagi-lagi, gol bunuh diri di awal pertandingan yang meredakan ketegangan yang dirasakan timnas AS. Ini juga menjadi momen bersejarah, karena timnas AS menjadi tim pertama yang pernah diuntungkan oleh gol bunuh diri dalam dua pertandingan Piala Dunia berturut-turut.

    Sama seperti Bobadilla, Burgess hanyalah pihak yang kurang beruntung di akhir rangkaian kejadian tersebut. Balogun telah menembus pertahanan di sisi kanan Australia, mencari ruang di dalam kotak penalti sebelum memotong ke dalam. Umpan silangnya sangat berbahaya, dan Burgess berada di sisi yang salah dari bahaya tersebut karena ia tidak mampu mengarahkan bola menjauh dari gawang Australia.

    Itu adalah awal yang sempurna bagi USMNT, dan mimpi buruk bagi Australia. Mereka tak pernah benar-benar pulih. Berbeda dengan Turki, USMNT tidak terjebak dalam serangan balik, dan hal itu setidaknya sebagian karena mereka sudah memiliki keunggulan awal yang harus dipertahankan.

    Kekecewaan besar bagi Australia dan juga bagi Burgess.

  • ALEX FREEMAN USA Getty Images

    PEMENANG: Alex Freeman

    Kurang dari 13 bulan yang lalu, Alex Freeman merasa sangat gugup menjelang penampilan perdananya bersama timnas AS. Pada hari Jumat, ia mencetak gol untuk timnas AS di Piala Dunia. Segalanya berubah dengan cepat, ya?

    Sejak kedatangannya menjelang Piala Emas 2025, performa Freeman tampaknya terus meningkat di setiap pertandingan. Semuanya mencapai puncaknya di Seattle, saat bek Villarreal ini mencetak gol kedua untuk USMNT. Gol tersebut tercipta secara dramatis dan disertai tinjauan VAR yang cukup lama, namun tinjauan tersebut justru menambah ketegangan menjelang euforia yang akhirnya meledak setelahnya.

    Saat gol tersebut dikonfirmasi, Freeman langsung berlari kembali ke area pertahanannya, merayakan bersama siapa pun yang ada di jalannya.

    "Saya sangat cemas menunggu apakah itu gol atau tidak," kata Freeman. "Lalu, ketika gol itu disahkan, saya rasa saya menoleh ke belakang dan melihat rekan-rekan setim berlari ke arah saya, saya seperti, 'Ya Tuhan'. Saya akhirnya berlari dan merayakannya bersama mereka, dan saya rasa momen itu membuat saya sangat terharu."

    Betapa indahnya momen itu bagi Freeman, dan betapa hebatnya dia kini sebagai pemain USMNT—bukan dalam semalam, tapi tetap cukup cepat. Didatangkan sebagai bek sayap serang, pemain berusia 21 tahun ini telah berubah menjadi pemain bertahan yang tangguh, yang telah melakukan banyak hal baik melawan Australia bahkan sebelum mencetak gol pentingnya.

    “Bersama dia, dia orang yang sangat baik,” kata Pochettino, “dan, bagi saya, dia memiliki potensi untuk menjadi salah satu pemain terbaik di dunia di posisinya.”

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Tony Popovic

    Semua mata tertuju pada susunan pemain inti USMNT saat diumumkan, terutama karena adanya satu perubahan besar. Perubahan itu, tentu saja, adalah Christian Pulisic, yang digantikan oleh Ricardo Pepi akibat cedera betisnya.

    Sementara itu, Australia juga melakukan perubahan. Kedua pencetak gol dalam pertandingan melawan Turki, Nestory Irakunda dan Connor Metcalfe, ditempatkan di bangku cadangan. Terutama jika dilihat dari sudut pandang sekarang, itu adalah pilihan yang membingungkan karena Popvic memulai pertandingan tanpa dua pemain serangan baliknya yang paling andal.

    Tentu saja, hal itu justru menjadi bumerang. Sepanjang babak pertama, tanpa kehadiran keduanya di lapangan, tim AS tampil sangat nyaman. Di babak kedua, saat keduanya turun ke lapangan, Irakunda, khususnya, membuat barisan pertahanan USMNT harus bekerja ekstra keras. Sangat wajar untuk bertanya-tanya apa yang akan berbeda jika dia diberi lebih banyak waktu untuk menerobos barisan pertahanan yang, sebelum Jumat ini, belum pernah mencatatkan clean sheet sejak September.

    “Kami tidak ingin menggunakan susunan pemain yang sama, dan Anda bisa melihat alasannya hari ini. Mungkin, saya seharusnya melakukan lebih banyak [perubahan] jika melihat betapa sulitnya pertandingan ini,” katanya. “Kami menilai apa yang kami lihat di sesi latihan, bagaimana kondisi para pemain, serta bagaimana pemulihan fisik dan emosional mereka pasca-pertandingan, dan kami ingin ada kesegaran di area sayap, sehingga kami bisa memasukkan pemain-pemain yang lebih eksplosif di babak kedua.”

    Sepertinya, Popovic mungkin terlalu memikirkan hal ini, sehingga membatasi peluang Australia untuk meraih hasil apa pun dari pertandingan ini.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Seattle

    Suasana pada laga pembuka USMNT melawan Paraguay memang tak bisa diremehkan. Tapi Seattle? Seattle terasa berbeda, dan suasana itu terasa sepanjang hari.

    Sejak pagi buta, para penggemar sudah memadati jalanan, banyak di antaranya mengenakan seragam USMNT dari berbagai era. Ada yang membawa terompet, ada yang membawa suar, dan ada pula yang membawa minuman Bloody Mary, memulai perayaan yang tak kunjung usai bahkan lama setelah peluit akhir dibunyikan. Ada helikopter yang terbang di atas kepala, lagu kebangsaan yang dinyanyikan dengan merdu oleh kerumunan, dan pada akhirnya, ada hasil yang luar biasa. Itu juga turut membantu.

    Setelah pertandingan usai, penonton tidak beranjak menuju pintu keluar. Sebaliknya, mereka bernyanyi. “Livin’ on a Prayer” dinyanyikan pertama kali, disusul oleh “Country Roads”. Para pemain USMNT ikut bernyanyi bersama mereka, berputar-putar beberapa kali mengelilingi stadion untuk menikmati suasana di salah satu kota sepak bola terbaik di Amerika.

    Seattle sudah lama memiliki reputasi itu, dan pada hari Jumat, mereka mendapat kesempatan untuk memamerkannya di panggung dunia. Mereka melakukannya, menciptakan suasana yang tak tertandingi.

    "Saya berjalan-jalan di akhir pertandingan, dan saat itulah saya merasa benar-benar bisa menghargainya," kata Tyler Adams. "Tentu saja, saat berjalan keluar, lagu kebangsaan, dan penerbangan pesawat di atas stadion, itu semua sangat istimewa, tetapi Anda berusaha fokus dan mengambil waktu untuk bersiap-siap menghadapi pertandingan, sedangkan setelah pertandingan, sekadar berjalan-jalan, rasanya luar biasa. Melihat keluarga saya di antara penonton, bernyanyi. Semua orang bahagia."