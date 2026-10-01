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'Kami selalu bermain untuk mencari kemenangan!' - Roberto Mancini kirim pesan tegas kepada Prancis jelang duel Nations League
Mancini menolak puas dengan hasil imbang
Mancini telah mengirimkan sinyal jelang duel UEFA Nations League Italia yang sarat tekanan melawan Prancis, dengan menegaskan bahwa Gli Azzurri tidak akan pernah puas dengan pendekatan hati-hati. Italia membuka kampanye mereka dengan kekalahan kandang 2-0 yang mengecewakan dari Belgia sebelum bangkit dengan meyakinkan lewat kemenangan tandang 4-1 yang impresif atas Turkiye, dan sang pelatih kini membidik untuk membangun momentum di Paris.
Berbicara kepada Sky Sport Italia, pelatih kepala itu menyatakan tekadnya untuk meladeni pemuncak Grup A. Mancini mengatakan: "Ini tentu akan menjadi pertandingan besar melawan tim papan atas, yang dipenuhi para pemain luar biasa, tetapi kami selalu ingin memberikan kesan yang baik dan akan melakukan yang terbaik. Saat Anda menghadapi tim sekuat itu, Anda tidak pernah bermain untuk tidak menang, jadi tentu saja kami harus selalu bermain untuk mencari kemenangan. Setelah itu, apa pun bisa terjadi dalam situasi pertandingan."
- AFP
Menyiasati skuad yang dilanda badai cedera
Persiapan untuk tugas sebesar ini tidak mudah bagi Mancini, yang harus menghadapi skuad yang berkurang setelah Giacomo Raspadori dan Nicolo Zaniolo terpaksa meninggalkan tim karena cedera. Selain itu, sang pelatih memilih meninggalkan sekelompok sembilan pemain untuk berlatih di Coverciano, termasuk Samuele Inacio, Alessandro Romano, Honest Ahanor, Nicolo Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, dan Massimo Pessina.
Terlepas dari kemunduran tersebut, sang pelatih tetap optimistis dengan kedalaman skuadnya dan potensi para pemain yang terlibat untuk tampil maksimal di panggung besar. Fleksibilitas taktis kelompok ini akan diuji, terutama setelah periode perjalanan dan pertandingan yang intens. Mancini mengakui masih memiliki beberapa kebimbangan soal pemilihan pemain menjelang kick-off. Ia mengatakan: 'Saya punya beberapa keraguan, kami akan mengevaluasi besok pagi untuk melihat bagaimana pemulihan beberapa pemain setelah Bursa.'
Dilema striker dan pergeseran taktik
Salah satu topik pembicaraan terbesar di kubu Italia adalah siapa yang akan memimpin lini depan di Paris. Saat didesak soal opsi serangnya dan secara khusus ditanya tentang kemungkinan memainkan Pio Esposito atau Moise Kean sejak awal di lini depan, Mancini melempar kartu liar dengan menyebut Gianluca Scamacca sebagai kandidat serius untuk posisi starter.
Sang pelatih menegaskan bahwa fans harus mengharapkan susunan pemain yang lebih stabil kali ini. Mancini mengatakan kepada para reporter: 'Atau Scamacca? Kami akan melakukan lebih sedikit perubahan dibanding yang kita lihat di Bursa, itu pasti.' Pendekatan ini menunjukkan keinginan untuk menjaga kontinuitas saat Italia berupaya memangkas jarak dengan Prancis, yang saat ini memimpin grup setelah dua kemenangan beruntun 1-0.
- AFP
Menatap laga melawan Turki
Setelah bentrok melawan Prancis, Italia akan kembali ke kandang untuk menjamu Turkiye pada pertandingan terakhir jeda internasional kali ini. Italia berupaya mengamankan tempat di perempat final, setelah mencapai fase yang sama musim lalu sebelum menelan kekalahan agregat dramatis 5-4 dari Jerman.
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