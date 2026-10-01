Mancini telah mengirimkan sinyal jelang duel UEFA Nations League Italia yang sarat tekanan melawan Prancis, dengan menegaskan bahwa Gli Azzurri tidak akan pernah puas dengan pendekatan hati-hati. Italia membuka kampanye mereka dengan kekalahan kandang 2-0 yang mengecewakan dari Belgia sebelum bangkit dengan meyakinkan lewat kemenangan tandang 4-1 yang impresif atas Turkiye, dan sang pelatih kini membidik untuk membangun momentum di Paris.

Berbicara kepada Sky Sport Italia, pelatih kepala itu menyatakan tekadnya untuk meladeni pemuncak Grup A. Mancini mengatakan: "Ini tentu akan menjadi pertandingan besar melawan tim papan atas, yang dipenuhi para pemain luar biasa, tetapi kami selalu ingin memberikan kesan yang baik dan akan melakukan yang terbaik. Saat Anda menghadapi tim sekuat itu, Anda tidak pernah bermain untuk tidak menang, jadi tentu saja kami harus selalu bermain untuk mencari kemenangan. Setelah itu, apa pun bisa terjadi dalam situasi pertandingan."