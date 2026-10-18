Farke mengungkapkan rasa bangga sekaligus frustrasi setelah Leeds United bermain imbang dalam laga sengit melawan Manchester United. Manajer Leeds itu merasa timnya tampil cukup baik untuk meraih tiga poin penuh dalam pertandingan yang secara luas diperkirakan akan mereka menangi atas rival bersejarahnya.

“Kami sedikit kecewa karena hanya mendapat satu poin,” kata Farke kepada Sky Sports saat mengevaluasi pertandingan. “Secara keseluruhan, saya merasa kami tidak seharusnya tertinggal saat jeda, tetapi lawan kami tetaplah Manchester United. Pada babak kedua, kami mencetak gol penyeimbang. Kami seharusnya terus mendominasi. Terlalu banyak tembakan yang melambung di atas mistar gawang, tetapi secara keseluruhan ini penampilan yang solid. Kami seharusnya memenangkan pertandingan, tetapi kami harus melangkah maju. Kami lebih mendominasi, tetapi tidak mampu memanfaatkannya karena kurang berkualitas di dalam dan sekitar kotak penalti.”

Hasil itu membuat Leeds berada di posisi ketujuh klasemen Liga Primer, unggul tiga poin atas tim tamu. Leeds juga mempertahankan catatan impresif di Elland Road dengan belum terkalahkan di kandang dalam semua kompetisi sejak Maret.