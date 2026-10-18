Getty Images Sport
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“Kami seharusnya menang!” Daniel Farke menganggap status Leeds sebagai favorit melawan Man Utd sebagai “pujian”, tetapi frustrasi setelah timnya yang tampil dominan kehilangan poin
Farke tanggapi hasil imbang di Elland Road
Farke mengungkapkan rasa bangga sekaligus frustrasi setelah Leeds United bermain imbang dalam laga sengit melawan Manchester United. Manajer Leeds itu merasa timnya tampil cukup baik untuk meraih tiga poin penuh dalam pertandingan yang secara luas diperkirakan akan mereka menangi atas rival bersejarahnya.
“Kami sedikit kecewa karena hanya mendapat satu poin,” kata Farke kepada Sky Sports saat mengevaluasi pertandingan. “Secara keseluruhan, saya merasa kami tidak seharusnya tertinggal saat jeda, tetapi lawan kami tetaplah Manchester United. Pada babak kedua, kami mencetak gol penyeimbang. Kami seharusnya terus mendominasi. Terlalu banyak tembakan yang melambung di atas mistar gawang, tetapi secara keseluruhan ini penampilan yang solid. Kami seharusnya memenangkan pertandingan, tetapi kami harus melangkah maju. Kami lebih mendominasi, tetapi tidak mampu memanfaatkannya karena kurang berkualitas di dalam dan sekitar kotak penalti.”
Hasil itu membuat Leeds berada di posisi ketujuh klasemen Liga Primer, unggul tiga poin atas tim tamu. Leeds juga mempertahankan catatan impresif di Elland Road dengan belum terkalahkan di kandang dalam semua kompetisi sejak Maret.
- Getty Images Sport
Menganggap status favorit sebagai pujian
Farke menegaskan bahwa perbincangan menjelang pertandingan itu menjadi bukti kerja keras skuadnya selama bulan-bulan awal musim. Dipandang sebagai tim yang lebih unggul sebelum menghadapi Manchester United merupakan situasi yang jarang dialami Leeds. Mantan pelatih Norwich City itu melihatnya sebagai tanda kemajuan.
“Kami menganggapnya sebagai pujian. Jika kami dipandang sebagai favorit melawan Manchester United, berarti kami telah melakukan banyak hal dengan benar selama sebulan terakhir. Namun, kami memang pantas mendapat penilaian itu,” jelas Farke. “Kami ingin membuktikan bahwa komentar tersebut benar. Itu menunjukkan betapa besar rasa hormat yang telah kami raih. Secara keseluruhan, inilah posisi kami saat ini, dan ini posisi yang bagus. Meraih poin di liga ini tetap sulit. Anda harus tajam dan sangat, sangat efektif, tetapi kami harus terus melangkah.”
Peluang-peluang terbuang dalam derbi panas
Laga ini memenuhi ekspektasi sebagai rivalitas tradisional Perang Mawar, dengan atmosfer riuh dan serangkaian duel keras. Fase awal lebih diwarnai permainan fisik ketimbang keunggulan teknik, sementara Bruno Fernandes dan Gabriel Gudmundsson sama-sama menerima kartu kuning dalam pembukaan yang berlangsung sengit.
Pertandingan benar-benar memanas sebelum setengah jam berlalu, ketika peluang datang silih berganti bagi kedua tim. Setelah penyelamatan Senne Lammens yang meregangkan tubuh sepenuhnya menggagalkan Nico Elvedi, Bryan Mbeumo yang tak terkawal menyia-nyiakan peluang emas dengan sundulan yang melenceng. Namun, Mbeumo menebusnya sepuluh menit sebelum jeda. Ia memenangi duel melawan James Justin untuk menyambut umpan apik Youri Tielemans ke kotak penalti dan membawa tim tamu unggul saat turun minum.
Leeds merespons dengan baik selepas jeda dan menyamakan kedudukan melalui Dominic Calvert-Lewin. Sang penyerang menyambar bola liar setelah situasi sepak pojok yang melibatkan Tarik Muharemovic, membuat skor kembali imbang dan membangkitkan semangat pendukung tuan rumah.
- Getty Images Sport
Tekanan terhadap Michael Carrick kian besar
Ketika Leeds merenungkan apa yang mungkin terjadi, posisi pelatih kepala Manchester United, Carrick, tetap genting. Hasil imbang di Elland Road memperpanjang rentetan tanpa kemenangan mereka menjadi enam pertandingan di semua kompetisi, kemerosotan yang belum dialami klub itu sejak akhir musim 2018-19.
Manchester United kini akan mengalihkan fokus ke kompetisi Eropa dengan bertandang menghadapi Como di Liga Champions pada Rabu, sebelum kembali berlaga di kompetisi domestik dengan menjamu Bournemouth di Old Trafford pada Minggu dalam lanjutan Liga Primer.
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