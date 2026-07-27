AFP
Diterjemahkan oleh
"Kami seharusnya memberi kalian akhir yang lebih baik" - Kylian Mbappé mengirimkan surat terbuka yang penuh emosi kepada para penggemar Prancis setelah kekecewaan di Piala Dunia 2026
Mbappe mengenang kekecewaan di Piala Dunia
Satu minggu setelah perjalanannya di Piala Dunia yang berakhir dengan catatan pahit bagi tim nasional Prancis—yang finis di peringkat keempat setelah dikalahkan Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga—Mbappé memilih untuk berbicara langsung kepada para penggemar melalui surat terbuka yang diterbitkan di surat kabar harian regional pada hari Senin. Dalam surat tersebut, yang disertai foto-foto pribadi—termasuk kenangan masa kecilnya saat berdiri di depan poster idola, Thierry Henry—Mbappé tidak menyembunyikan rasa sakit yang ia rasakan setelah kegagalan tim.
"Kami tidak membawa pulang trofi tim. Ini menyakitkan, dan rasa sakit ini akan terus terasa untuk beberapa waktu ke depan, saya tidak akan berbohong kepada kalian mengenai hal itu," tulis Mbappe.
- Getty Images
Sebuah pesan yang kuat untuk para penggemar Prancis
Sebagian besar surat tersebut ditujukan kepada para penggemar Prancis, yang terus mengikuti petualangan tim ini meskipun ada perbedaan waktu yang signifikan. Mbappé menyoroti dedikasi para penggemar di seluruh Prancis dan di luar negeri. “Kalian begadang, terkadang hingga larut malam tergantung zona waktu, untuk menonton kami bermain di belahan dunia lain. Kalian berkumpul di rumah, di bar, bersama keluarga atau teman, di seluruh Prancis dan di luar negeri,” tegasnya.
"Yang lain berada tepat di sana bersama kami, di stadion, dengan bendera melingkar di bahu mereka. Anak-anak dengan mata berbinar, pria dan wanita dari berbagai latar belakang dan generasi, bersatu oleh kegembiraan yang sama: kegembiraan berbagi. Itulah kekuatan olahraga ini. Dan kalian tidak pernah menyerah pada kami, bahkan di saat-saat tersulit, bahkan ketika kami paling tidak pantas mendapatkannya. Kisah ini ditulis oleh jutaan tangan, bukan hanya sebelas orang di lapangan, semuanya didorong oleh gairah yang sama.
"Di atas segalanya, inilah gairah, gairah yang sama yang menggerakkan kami di lapangan dan menggerakkan kalian, di depan layar dan di tribun. Itulah yang kami alami bersama, sebuah kisah yang luar biasa."
Kebanggaan pribadi dan penghormatan kepada kelompok
Mbappe menutup turnamen ini sebagai pencetak gol terbanyak dengan total 10 gol yang mengesankan. Namun, penghargaan individu ini tetap dianggap sekunder di matanya dibandingkan dengan tujuan akhir yang tak tercapai oleh Les Bleus, yang tersingkir di babak semifinal oleh Spanyol—yang akhirnya menjadi juara. "Saya menerima gelar pencetak gol terbanyak dengan bangga, tapi tentu akan jauh lebih baik jika disertai trofi juara. Mungkin kami seharusnya memberikan akhir yang lebih baik kepada kalian. Namun, kami tidak selalu bisa memilih akhir dari sebuah cerita; yang kami pilih adalah apa yang kami berikan di dalamnya, dan kami telah memberikan segalanya. Kami bangga akan hal itu," tegasnya.
Kapten tersebut juga tidak melupakan rekan-rekan setimnya, memberikan penghormatan yang tulus kepada mereka yang membantunya mencapai statistik luar biasa ini: "Terima kasih kepada rekan-rekan setim saya. Tanpa kerja keras mereka, pergerakan mereka, umpan-umpan mereka, tanpa semangat tim yang mengantarkan kami dari pertandingan pertama hingga terakhir, saya tidak akan pernah bisa mencetak begitu banyak gol. Gelar ini sama-sama milik tim seperti halnya milik saya. Sejak kecil, saya bermimpi bermain di Piala Dunia, setidaknya sekali. Saya bermain di tiga Piala Dunia, memenangkan satu, dan tahun ini, saya mendapat kehormatan untuk bermain di sana sebagai kapten. Saya tidak akan pernah melupakannya."
- Getty
Sepak bola 'menyatukan kita semua'
Mbappe sangat ingin mengapresiasi kerja keras mentornya, Didier Deschamps—yang akan digantikan oleh Zinedine Zidane sebagai pelatih kepala tim nasional—serta seluruh staf kepelatihan: "Saya sudah menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan kepada Didier, dia mengetahuinya. Terima kasih kepadanya, dan juga kepada seluruh stafnya: fisioterapis, juru masak, pelatih, sopir, semua orang yang tak pernah terlihat oleh siapa pun dan tanpa mereka semua ini takkan mungkin terwujud. Serta kepada mereka yang menyambut kami di Amerika Serikat selama turnamen ini."
Sebagai penutup, Mbappé menegaskan kembali nilai-nilai sederhana sepak bola, permainan yang telah memikatnya sejak masa kecil: “Sepak bola, pada intinya, tetaplah sebuah permainan. Sebuah permainan yang kami anggap sangat serius, yang kami upayakan seumur hidup untuk menguasainya, namun tetaplah sebuah permainan, dengan aturan-aturan sederhana yang tak pernah berubah sejak kami mulai memainkannya: bola, gawang, dan keinginan untuk mencetak gol. Itulah mengapa sepak bola menyatukan kita semua dengan gairah yang sama."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami