"Kami seharusnya memberi kalian akhir yang lebih baik" - Kylian Mbappé mengirimkan surat terbuka yang penuh emosi kepada para penggemar Prancis setelah kekecewaan di Piala Dunia 2026

Sebagian besar surat tersebut ditujukan kepada para penggemar Prancis, yang terus mengikuti petualangan tim ini meskipun ada perbedaan waktu yang signifikan. Mbappé menyoroti dedikasi para penggemar di seluruh Prancis dan di luar negeri. “Kalian begadang, terkadang hingga larut malam tergantung zona waktu, untuk menonton kami bermain di belahan dunia lain. Kalian berkumpul di rumah, di bar, bersama keluarga atau teman, di seluruh Prancis dan di luar negeri,” tegasnya.

"Yang lain berada tepat di sana bersama kami, di stadion, dengan bendera melingkar di bahu mereka. Anak-anak dengan mata berbinar, pria dan wanita dari berbagai latar belakang dan generasi, bersatu oleh kegembiraan yang sama: kegembiraan berbagi. Itulah kekuatan olahraga ini. Dan kalian tidak pernah menyerah pada kami, bahkan di saat-saat tersulit, bahkan ketika kami paling tidak pantas mendapatkannya. Kisah ini ditulis oleh jutaan tangan, bukan hanya sebelas orang di lapangan, semuanya didorong oleh gairah yang sama.

"Di atas segalanya, inilah gairah, gairah yang sama yang menggerakkan kami di lapangan dan menggerakkan kalian, di depan layar dan di tribun. Itulah yang kami alami bersama, sebuah kisah yang luar biasa."