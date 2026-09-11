Getty Images Sport
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'Kami sedang membangun sesuatu yang hebat!' - Lucas Bergvall berkomitmen pada masa depannya di Tottenham setelah peringatan cuci gudang dari Roberto De Zerbi
Putar balik dramatis di London Utara
Bergvall secara resmi mengakhiri ketidakpastian terkait masa depannya dengan menandatangani kontrak baru di Tottenham Hotspur, sebuah langkah yang menjadi dorongan besar bagi proyek Roberto De Zerbi. Baru tiga bulan lalu, pemain internasional Swedia itu telah memberi tahu klub tentang niatnya untuk mencari transfer setelah melalui periode sulit pada akhir musim lalu ketika menit bermainnya sangat terbatas.
Merefleksikan keputusannya untuk bertahan dan arah yang sedang diambil klub di bawah De Zerbi, Bergvall mengungkapkan keyakinannya terhadap situasi saat ini saat berbicara kepada situs resmi klub. "Saya pikir kami sedang membangun sesuatu yang hebat di sini. Ini adalah masa yang menarik bagi klub dan itulah mengapa saya senang memperpanjang kontrak saya. Saya selalu berusaha meraih sebanyak mungkin, menjadi versi terbaik dari diri saya baik di dalam maupun di luar lapangan dan saya tahu ini adalah tempat yang tepat untuk melakukan itu," kata Bergvall.
- Getty Images Sport
Mengabaikan para pemangsa Premier League
Jalan menuju perpanjangan kontrak ini jauh dari kata mudah, karena sejumlah klub papan atas mencoba memanfaatkan kegelisahan awal Bergvall. Nottingham Forest melihat tawaran besar senilai £38 juta ditolak oleh petinggi Tottenham pada bursa transfer musim panas, sementara Aston Villa dan Chelsea sama-sama memantau situasi itu dengan saksama.
Bergvall jelas fokus untuk memberikan dampak nyata di atas lapangan setelah sejauh ini baru bermain selama 45 menit di Premier League musim ini. Gelandang itu bertekad membalas kepercayaan klub dengan menyatakan: "Secara pribadi, tujuan saya adalah memberi lebih banyak untuk tim, penampilan, gol, dan assist, untuk membantu semaksimal mungkin. Saya berkembang setiap hari dalam latihan dan saya menantikan musim yang akan benar-benar bagus di depan."
De Zerbi menetapkan standar
Perpanjangan kontrak ini terjadi setelah periode tough love di bawah De Zerbi, yang menghabiskan musim panas dengan memperingatkan para pemainnya soal komitmen dan menegaskan bahwa ia tidak akan memaksa siapa pun untuk bertahan. Keberhasilan membalikkan situasi untuk mengikat pemain 20 tahun itu menjadi dorongan besar bagi Tottenham. Meski masih berusia muda, Bergvall sudah mengoleksi 80 penampilan untuk Spurs di semua kompetisi dan mencatatkan 14 caps bersama Swedia, yang disorot oleh kampanye bersejarah di Piala Dunia musim panas ini.
Namun, hubungan antara pelatih dan pemain itu jelas telah membaik setelah akhir kacau dari kampanye sebelumnya ketika Spurs nyaris terdegradasi, sebuah periode bertekanan tinggi di mana De Zerbi mengakui membuat beberapa kesalahan dalam penanganannya terhadap pemain Swedia itu. Berbicara setelah perpanjangan kontrak itu dirampungkan, manajer asal Italia tersebut melontarkan pujian kepada sang gelandang, sambil menekankan pentingnya dia bagi proyek jangka panjang klub.
"Setiap hari dalam latihan Anda bisa melihat keinginan Lucas untuk belajar, berkembang, dan mendorong dirinya ke level tertinggi," kata De Zerbi. "Lucas berani, dia menginginkan tanggung jawab dan punya kepribadian untuk bermain di momen-momen besar. Dia juga memahami bahwa perkembangan adalah sebuah proses dan dia menunjukkan sikap fantastis untuk bekerja pada aspek-aspek permainannya yang masih bisa membuatnya menjadi lebih baik lagi. Saya percaya sepak bola terbaiknya masih ada di depan, dan kami ingin memberi Lucas wadah untuk mencapai potensi penuhnya."
- Getty Images Sport
Awal musim yang campur aduk bagi Bergvall
Bergvall tampil dalam dua pertandingan pembuka Tottenham pada musim ini, menjadi starter saat kalah 0-3 dari Brentford di Premier League dan menang 5-1 atas Charlton Athletic di Carabao Cup. Namun, setelah kesalahan pada babak pertama saat melawan Brentford berujung pada gol Vitaly Janelt, gelandang itu ditarik saat jeda dan sejak itu tetap menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan dalam laga liga berikutnya melawan Newcastle dan Forest.
Gelandang asal Swedia itu awalnya pindah ke London Utara dari Djurgarden pada musim panas 2024. Perkembangannya yang pesat sebelumnya membuatnya mendapat perpanjangan kontrak pada April 2025 yang mengikatnya dengan klub hingga 2031, sebelum komitmen terbarunya kepada Spurs.
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