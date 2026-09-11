Perpanjangan kontrak ini terjadi setelah periode tough love di bawah De Zerbi, yang menghabiskan musim panas dengan memperingatkan para pemainnya soal komitmen dan menegaskan bahwa ia tidak akan memaksa siapa pun untuk bertahan. Keberhasilan membalikkan situasi untuk mengikat pemain 20 tahun itu menjadi dorongan besar bagi Tottenham. Meski masih berusia muda, Bergvall sudah mengoleksi 80 penampilan untuk Spurs di semua kompetisi dan mencatatkan 14 caps bersama Swedia, yang disorot oleh kampanye bersejarah di Piala Dunia musim panas ini.

Namun, hubungan antara pelatih dan pemain itu jelas telah membaik setelah akhir kacau dari kampanye sebelumnya ketika Spurs nyaris terdegradasi, sebuah periode bertekanan tinggi di mana De Zerbi mengakui membuat beberapa kesalahan dalam penanganannya terhadap pemain Swedia itu. Berbicara setelah perpanjangan kontrak itu dirampungkan, manajer asal Italia tersebut melontarkan pujian kepada sang gelandang, sambil menekankan pentingnya dia bagi proyek jangka panjang klub.

"Setiap hari dalam latihan Anda bisa melihat keinginan Lucas untuk belajar, berkembang, dan mendorong dirinya ke level tertinggi," kata De Zerbi. "Lucas berani, dia menginginkan tanggung jawab dan punya kepribadian untuk bermain di momen-momen besar. Dia juga memahami bahwa perkembangan adalah sebuah proses dan dia menunjukkan sikap fantastis untuk bekerja pada aspek-aspek permainannya yang masih bisa membuatnya menjadi lebih baik lagi. Saya percaya sepak bola terbaiknya masih ada di depan, dan kami ingin memberi Lucas wadah untuk mencapai potensi penuhnya."