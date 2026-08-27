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'Kami sedang kesulitan!' - Federico Valverde mengungkap instruksi turun minum Jose Mourinho yang menginspirasi Real Madrid meraih kemenangan telak atas Real Sociedad
Mbappe bawa Real Madrid meraih kemenangan
Real Madrid meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Real Sociedad di Bernabeu pada Rabu. Tuan rumah sempat unggul lebih dulu dalam laga pekan pembuka yang dijadwal ulang, tetapi kehilangan keunggulan mereka sebelum jeda setelah tim tamu menyamakan kedudukan.
Setelah intervensi penting saat turun minum dari manajer Mourinho, Real Madrid tampil kembali dengan intensitas yang lebih tinggi. Mbappe memimpin penghancuran pada babak kedua, mencetak hat-trick brilian untuk memastikan kemenangan kandang pertama yang meyakinkan pada musim ini.
Kemenangan ini menjadi kemenangan liga kedua secara beruntun bagi Real Madrid. Hasil tersebut menyusul keberhasilan dramatis 2-1 di kandang Espanyol Sabtu lalu, memastikan anak asuh Mourinho mempertahankan awal yang sangat positif di musim domestik.
- Getty Images Sport
Valverde menguraikan perubahan taktik
Meski memuji energi awal timnya, Valverde mengakui bahwa rasa puas diri mulai muncul setelah gol pembuka mereka. Gelandang itu mencatat bahwa hilangnya kesabaran memberi lawan mereka jalan yang jelas untuk kembali ke dalam pertandingan.
"Saya melihat tim yang sangat fokus dan bekerja dengan antusiasme besar," kata Valverde dalam wawancara usai laga. "Kami bekerja dengan sangat baik, tetapi kami kurang sabar setelah mencetak gol pertama, yang memungkinkan mereka menyamakan kedudukan."
Pemain asal Uruguay itu mengungkapkan bahwa pembicaraan Mourinho saat turun minum sepenuhnya mengubah momentum pertandingan. Sang manajer menuntut garis pertahanan yang lebih tinggi dan tekanan yang jauh lebih agresif untuk mengganggu tim tamu.
"Kami membicarakan soal pressing karena kami kesulitan merebut kembali bola di area permainan mereka," tambah Valverde. "Pada momen-momen tertentu, kami bermain dengan satu pemain lebih sedikit. Kami menyesuaikan itu dan menjadi lebih nyaman. Percakapan kami dengan pelatih saat turun minum sangat membantu, itulah mengapa babak kedua berjalan luar biasa."
Memaksimalkan kecemerlangan serangan Mbappe
Penyesuaian taktik Mourinho memberikan platform yang sempurna bagi Mbappe untuk mendominasi 45 menit terakhir. Perubahan itu memastikan Real Madrid menguasai bola lebih tinggi di lapangan, menyuplai penyerang bintang mereka di area berbahaya dengan efek yang menghancurkan.
Valverde juga dengan cepat menyoroti kontribusi besar penyerang timnas Prancis itu dan mendesak rekan-rekan setimnya untuk terus memaksimalkan penyelesaian akhirnya yang mematikan.
"Dia luar biasa, tidak bisa dipercaya," lanjut Valverde. "Kami harus memaksimalkannya semaksimal mungkin dan memberinya bola agar dia bisa mencetak gol dan merasa bahagia. Apa yang dia lakukan hari ini adalah sesuatu yang sudah sering dia lakukan sepanjang tahun ini."
- Getty Images Sport
Membangun momentum sejak awal
Setelah mengamankan dua kemenangan beruntun, Real Madrid telah membangun fondasi yang tangguh untuk perjalanan mereka di liga. Menggabungkan ketajaman mencetak gol Mbappe dengan pressing intensitas tinggi Mourinho akan menjadi hal vital saat mereka berupaya melanjutkan performa domestik yang sempurna ini dan menghadapi tantangan musim yang akan datang. Pasukan Mourinho kini akan berusaha meraih tiga kemenangan beruntun saat menghadapi tim promosi baru Malaga pada Minggu.
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