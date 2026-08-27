'Kami sedang kesulitan!' - Federico Valverde mengungkap instruksi turun minum Jose Mourinho yang menginspirasi Real Madrid meraih kemenangan telak atas Real Sociedad

Meski memuji energi awal timnya, Valverde mengakui bahwa rasa puas diri mulai muncul setelah gol pembuka mereka. Gelandang itu mencatat bahwa hilangnya kesabaran memberi lawan mereka jalan yang jelas untuk kembali ke dalam pertandingan.

"Saya melihat tim yang sangat fokus dan bekerja dengan antusiasme besar," kata Valverde dalam wawancara usai laga. "Kami bekerja dengan sangat baik, tetapi kami kurang sabar setelah mencetak gol pertama, yang memungkinkan mereka menyamakan kedudukan."

Pemain asal Uruguay itu mengungkapkan bahwa pembicaraan Mourinho saat turun minum sepenuhnya mengubah momentum pertandingan. Sang manajer menuntut garis pertahanan yang lebih tinggi dan tekanan yang jauh lebih agresif untuk mengganggu tim tamu.

"Kami membicarakan soal pressing karena kami kesulitan merebut kembali bola di area permainan mereka," tambah Valverde. "Pada momen-momen tertentu, kami bermain dengan satu pemain lebih sedikit. Kami menyesuaikan itu dan menjadi lebih nyaman. Percakapan kami dengan pelatih saat turun minum sangat membantu, itulah mengapa babak kedua berjalan luar biasa."



