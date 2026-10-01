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'Kami sedang diseret ke lumpur' - Gary Neville memperingatkan sepak bola Inggris menghadapi kemunduran ala Italia setelah vonis bersalah untuk Man City
Neville khawatir dengan integritas Premier League
Menyusul pengungkapan pekan ini bahwa Manchester City dinyatakan bersalah atas semua dakwaan finansial Premier League, Gary Neville menyuarakan kekhawatiran seriusnya. Putusan itu merinci bahwa klub tersebut menggelembungkan posisi keuangan mereka lebih dari £900 juta antara 2009 dan 2018.
Neville mengakui situasi ini sangat mengkhawatirkan bagi sepak bola Inggris, dan langsung membandingkannya dengan skandal Calciopoli 2006 yang terkenal, yang mengguncang Italia serta berujung pada Juventus dicabut gelarnya dan terdegradasi. Manchester City terus membantah tuduhan tersebut.
- Getty Images Sport
Diseret ke lumpur
Berbicara di The Overlap, Neville tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap kerusakan parah yang ditimbulkan pada reputasi global kompetisi tersebut. Neville berkata: "Saya merinding. Ini mengerikan. Ini bukan untuk dirayakan. Sepak bola Italia telah menderita sangat parah dalam 25 tahun terakhir. Kami bermain melawan Juventus, kami pernah menyinggung ini sebelumnya, saat itu kami merasa ini tidak benar. Saya tidak mengatakan itu akan terjadi pada Premier League, tetapi kami selalu berpikir bahwa kami punya integritas yang sangat besar di Premier League, bahwa kami adalah jenis liga yang menetapkan standar dan liga-liga lainlah yang memiliki korupsi, penipuan, skandal doping, pengaturan pertandingan, skandal wasit. Sekarang ini datang ke negara kami. Sekarang ini datang ke liga kami. Ini adalah ekspor terbesar yang kami miliki di negara kami dan di dunia. Jika Anda berkeliling dunia dan pada dasarnya Anda membicarakan Liverpool, Manchester United, Arsenal, Anda membicarakan Premier League. Orang-orang membicarakan Premier League lebih dari apa pun ketika Anda memberi tahu mereka dari mana asal Anda di dunia. Dan saat ini, kami sedang diseret ke dalam lumpur."
Tuntutan agar pemilik disingkirkan
Manchester City tetap bertekad mengajukan banding, dengan bersikeras bahwa mereka memiliki bukti yang tak terbantahkan untuk membersihkan nama mereka. Namun, Neville menolak pembelaan ini dan menegaskan bahwa pengurangan poin atau pencabutan gelar saja sama sekali tidak cukup. Sebaliknya, Neville menyerukan sanksi paling berat terhadap jajaran petinggi klub.
Neville menambahkan: "Satu-satunya hukuman yang adil adalah yang membawa konsekuensi besar, konsekuensi paling besar, yaitu menyingkirkan para pemilik. Itulah satu-satunya konsekuensi yang, jika saya adalah Manchester City, akan saya khawatirkan. Namun, jika Anda berada di sepak bola dan memikirkan konsekuensi, apa yang bisa lebih serius daripada doping finansial pada level industri yang telah kita lihat dan mereka dinyatakan bersalah atas hal itu?"
- Getty Images Sport
Apa yang terjadi selanjutnya dengan Manchester City?
Manchester City memiliki waktu hingga Jumat untuk secara resmi mengajukan banding atas putusan bersalah tersebut. Seiring pertarungan hukum kian memanas, Premier League menghadapi tekanan besar untuk memberikan penyelesaian yang definitif dan mengikat, yang pada akhirnya akan membentuk masa depan jangka panjang serta integritas sepak bola Inggris.
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