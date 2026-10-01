Berbicara di The Overlap, Neville tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap kerusakan parah yang ditimbulkan pada reputasi global kompetisi tersebut. Neville berkata: "Saya merinding. Ini mengerikan. Ini bukan untuk dirayakan. Sepak bola Italia telah menderita sangat parah dalam 25 tahun terakhir. Kami bermain melawan Juventus, kami pernah menyinggung ini sebelumnya, saat itu kami merasa ini tidak benar. Saya tidak mengatakan itu akan terjadi pada Premier League, tetapi kami selalu berpikir bahwa kami punya integritas yang sangat besar di Premier League, bahwa kami adalah jenis liga yang menetapkan standar dan liga-liga lainlah yang memiliki korupsi, penipuan, skandal doping, pengaturan pertandingan, skandal wasit. Sekarang ini datang ke negara kami. Sekarang ini datang ke liga kami. Ini adalah ekspor terbesar yang kami miliki di negara kami dan di dunia. Jika Anda berkeliling dunia dan pada dasarnya Anda membicarakan Liverpool, Manchester United, Arsenal, Anda membicarakan Premier League. Orang-orang membicarakan Premier League lebih dari apa pun ketika Anda memberi tahu mereka dari mana asal Anda di dunia. Dan saat ini, kami sedang diseret ke dalam lumpur."