Kepala transfer Aston Villa, Damian Viadagany, secara terbuka mengonfirmasi bahwa klub sedang aktif bernegosiasi dengan Bayern Munich untuk transfer Palhinha. Gelandang jangkar eks Fulham itu, yang menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di Tottenham, muncul sebagai prioritas utama Emery saat Villa berupaya mempertahankan daya saing mereka di kompetisi domestik dan Eropa.

Berbicara kepada publikasi Jerman Bild, Viadagany memberikan pembaruan terbuka mengenai situasi tersebut dengan mengatakan: "Kami sedang berdiskusi, tetapi saat ini belum ada kesepakatan. Jika sesuatu terjadi, itu selalu didasarkan pada rasa hormat besar yang kami miliki untuk FC Bayern. Kami adalah klub yang bersahabat; hubungan kami dengan Max Eberl, Christoph Freund, dan semua pihak lain yang bertanggung jawab sangat baik. Karena itu, saya tidak bisa dan tidak ingin mengomentari rincian lebih lanjut."