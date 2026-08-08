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SV Wehen Wiesbaden v FC Bayern München - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

'Kami sedang bernegosiasi!' Bos Aston Villa mengonfirmasi pembicaraan untuk merekrut gelandang Bayern Munich Joao Palhinha

J. Palhinha
Aston Villa
Bayern Munich
Bundesliga
Premier League

Aston Villa secara resmi ikut dalam persaingan untuk membawa Joao Palhinha kembali ke Premier League saat mereka berupaya mengatasi krisis cedera yang kian membesar di lini tengah. Klub asal Midlands itu sedang mencari tambahan pemain berkualitas menyusul absennya sejumlah personel kunci dan telah mengidentifikasi gelandang internasional Portugal tersebut sebagai kandidat ideal untuk memperkuat skuad Unai Emery.

  • Viadagany mengonfirmasi ketertarikan Villa

    Kepala transfer Aston Villa, Damian Viadagany, secara terbuka mengonfirmasi bahwa klub sedang aktif bernegosiasi dengan Bayern Munich untuk transfer Palhinha. Gelandang jangkar eks Fulham itu, yang menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di Tottenham, muncul sebagai prioritas utama Emery saat Villa berupaya mempertahankan daya saing mereka di kompetisi domestik dan Eropa.

    Berbicara kepada publikasi Jerman Bild, Viadagany memberikan pembaruan terbuka mengenai situasi tersebut dengan mengatakan: "Kami sedang berdiskusi, tetapi saat ini belum ada kesepakatan. Jika sesuatu terjadi, itu selalu didasarkan pada rasa hormat besar yang kami miliki untuk FC Bayern. Kami adalah klub yang bersahabat; hubungan kami dengan Max Eberl, Christoph Freund, dan semua pihak lain yang bertanggung jawab sangat baik. Karena itu, saya tidak bisa dan tidak ingin mengomentari rincian lebih lanjut."

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  • FC Bayern München v Aston Villa - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Krisis lini tengah memaksa Villa bertindak

    Urgensi di balik upaya Villa untuk mendatangkan Palhinha berawal dari serangkaian pukulan buruk yang menimpa lini tengah mereka. Klub itu diguncang kabar menghancurkan bahwa gelandang bintang Amadou Onana mengalami ruptur ligamen krusiat anterior, yang diperkirakan akan membuatnya menepi hampir sepanjang musim.

    Masalah Villa di lini tengah tidak hanya terbatas pada cedera Onana, karena klub itu juga kehilangan playmaker kunci Youri Tielemans setelah kepindahan musim panasnya ke Manchester United. Meski telah mendatangkan Joao Gomes dari Wolverhampton dan Johan Manzambi dari Freiburg, tim asuhan Emery itu masih membutuhkan tambahan amunisi di pusat lapangan.

  • Prioritas Bayern adalah penjualan permanen

    Menurut laporan Sky di Jerman, Bayern Munich tidak tertarik pada kesepakatan sementara lain untuk veteran Portugal tersebut, yang menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di Tottenham setelah bergabung dengan Bayern dalam kontrak empat tahun senilai €51 juta plus €5 juta dalam bentuk bonus. Raksasa Bavaria itu jauh lebih memilih penjualan permanen ketimbang kesepakatan pinjaman karena mereka ingin mendapatkan kembali sebagian besar dari investasi mereka. Sikap ini mungkin mengharuskan Aston Villa untuk menyiapkan paket finansial yang signifikan agar kesepakatan itu bisa terwujud.

    Bagi Palhinha, kepindahan ke Villa Park menawarkan kesempatan kembali ke liga tempat ia memiliki pengalaman yang sudah terbukti. Selain masa peminjamannya di Tottenham musim lalu, gelandang itu juga menjalani dua tahun yang sukses di Fulham antara 2022 dan 2024, sehingga ia sangat siap untuk mengambil peran kepemimpinan dalam proyek ambisius Aston Villa.

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    Hambatan terakhir dalam negosiasi

    Bayern masih meminta €25 juta untuk pemain berusia 31 tahun itu, valuasi yang saat ini tidak bersedia dipenuhi Villa, sementara opsi peminjaman tetap tidak tersedia. Namun, kedalaman skuad sangat penting bagi Aston Villa saat mereka bersiap tampil di Liga Champions musim depan, melanjutkan kampanye gemilang yang membuat mereka finis keempat di Premier League dan mengangkat trofi Liga Europa UEFA.

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