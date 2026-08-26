AFP
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'Kami sangat tertarik' - Laporta kirim pesan jelas soal Julian Alvarez saat Barcelona memburu bintang Atletico itu
Laporta mengonfirmasi upaya Barcelona
Laporta akhirnya angkat bicara soal upaya klub merekrut Alvarez, dengan menegaskan bahwa penyerang asal Argentina itu tetap menjadi prioritas utama mereka sebelum bursa transfer ditutup. Dalam wawancara yang diunggah di laman media sosial Barcelona pada Rabu, Laporta membahas saga yang terus berlangsung dan membuat hubungan antara dua raksasa La Liga itu merenggang selama bulan-bulan musim panas.
Striker berusia 26 tahun itu masih terikat kontrak dengan Atletico hingga 2030, tetapi ia muncul sebagai salah satu nama yang paling diburu pada bursa transfer musim panas kali ini, dengan menarik minat konkret dari Barcelona, Arsenal, dan Real Madrid. Ini terjadi meski sang penyerang secara terbuka menyatakan keinginannya untuk hengkang dari Metropolitano dalam wawancara dengan ESPN saat Piala Dunia.
Laporta menyatakan: "Sebelum apa pun, kami sangat menghormati Atletico de Madrid dan juga memiliki penghargaan pribadi terhadap para petinggi mereka, karena kami sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Seluruh situasi ini telah menimbulkan banyak kegaduhan. Ini bukan dipicu oleh tindakan yang dilakukan Barca. Ini dipicu oleh fakta bahwa Atletico memberi tahu kami bahwa mereka tidak menjual (Alvarez). Namun, dari apa yang kami dengar sekarang (Atletico dikabarkan terbuka untuk menjual Alvarez ke Arsenal), tampaknya mereka sedang mencoba mencapai kesepakatan dengan klub lain. Saya ingin mengatakan kepada Enrique Cerezo, dengan segala hormat karena saya sangat menghargainya, bahwa Barca telah memenuhi standar yang diperlukan dalam situasi ini, sama seperti yang kami lakukan dengan klub-klub lain."
- Getty Images Sport
Ketegangan meningkat di antara rival-rival La Liga
Upaya mengejar pemain berusia 26 tahun itu bukannya tanpa kontroversi. Pada Juli, Atletico melaporkan Barcelona kepada Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) atas dugaan pelanggaran etika terkait upaya mereka yang dianggap tidak semestinya untuk mendapatkan Alvarez. Barcelona mengonfirmasi bahwa mereka telah diberi tahu soal keluhan tersebut pada akhir Juli, yang mendorong RFEF meluncurkan penyelidikan internal terkait masalah itu.
Laporta terus menekan isu tersebut dengan menambahkan: "Hal itu terjadi kepada kami pada bursa transfer ini dengan Manchester City, juga dengan klub-klub lain. Kami mendekati mereka untuk melihat apakah mereka ingin menjual salah satu pemain mereka. Ketika mereka memberi tahu kami bahwa mereka tidak menjual, kami melepaskannya. Tetapi dalam kasus ini, ada keadaan khusus yang telah diketahui Atletico de Madrid ingin menjual pemain itu ke klub lain."
Menjelaskan lebih lanjut sikap Barcelona, sang presiden menegaskan kembali: "Dengan konteks ini, minat dan tawaran kami untuk pemain itu tetap ada sampai akhir bursa transfer, jika Atletico de Madrid ingin menjual pemain itu. Kami sangat tertarik untuk membeli Julian Alvarez. Kami ingin tawaran kami diterima. Kami mengatakan ini dengan penuh hormat kepada Atletico de Madrid. Kami ingin mereka tahu bahwa jika mereka suatu saat terbuka untuk menjual pemain itu sebelum akhir bursa transfer musim panas, kami akan bersedia membelinya."
Atletico Madrid membalas Barcelona
Atletico Madrid tidak menanggapi pendekatan terbuka terhadap bintang mereka dengan enteng, dengan melontarkan respons pedas terhadap manuver terbaru Barcelona. Klub ibu kota itu menegaskan bahwa sang pemain tidak dijual kepada rival domestik langsung, terlepas dari paket finansial yang ada di atas meja. Ketegangan yang terus meningkat ini terlihat jelas pada Minggu lalu, ketika Alvarez masuk dari bangku cadangan dalam hasil imbang 2-2 Atletico melawan Villarreal, tetapi justru mendapat cemoohan dari sebagian suporter sebelum langsung berjalan ke lorong menuju ruang ganti saat peluit akhir berbunyi.
Menanggapi situasi itu, Atletico mengatakan dalam sebuah pernyataan: 'Sang pemain digambarkan sebagai korban, tetapi satu-satunya korban dalam kasus Julian adalah kami. Kami telah dirugikan baik secara finansial maupun sosial. Peluang menjualnya ke Barca adalah nol persen. Situasi ini bukan soal uang; ini soal martabat. Sebuah kampanye yang penuh kebohongan dan setengah kebenaran telah diciptakan.'
- Getty Images Sport
Perombakan serangan Hansi Flick
Bagi pelatih kepala Barcelona Hansi Flick, Alvarez merupakan "target impian" untuk memimpin lini depan barunya. Tim asal Catalan itu saat ini kekurangan opsi penyerang elite setelah musim panas yang diwarnai sejumlah kepergian signifikan, terutama Robert Lewandowski yang hengkang pada akhir kontraknya untuk bergabung dengan klub MLS Chicago Fire, serta Ferran Torres yang menuntaskan kepindahan ke Paris Saint-Germain.
Alvarez awalnya bergabung dengan Atletico dari Manchester City pada 2024 dan telah tampil konsisten, dengan mencetak 49 gol serta menyumbang 17 assist dalam 106 penampilan. Sementara Real Madrid dilaporkan melihat tawaran €150 juta ditolak pada awal musim panas ini dan Arsenal tetap menjadi peminat lama, keinginan sang pemain untuk pindah ke Catalonia tampaknya menjadi faktor pendorong utama.
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