Laporta akhirnya angkat bicara soal upaya klub merekrut Alvarez, dengan menegaskan bahwa penyerang asal Argentina itu tetap menjadi prioritas utama mereka sebelum bursa transfer ditutup. Dalam wawancara yang diunggah di laman media sosial Barcelona pada Rabu, Laporta membahas saga yang terus berlangsung dan membuat hubungan antara dua raksasa La Liga itu merenggang selama bulan-bulan musim panas.

Striker berusia 26 tahun itu masih terikat kontrak dengan Atletico hingga 2030, tetapi ia muncul sebagai salah satu nama yang paling diburu pada bursa transfer musim panas kali ini, dengan menarik minat konkret dari Barcelona, Arsenal, dan Real Madrid. Ini terjadi meski sang penyerang secara terbuka menyatakan keinginannya untuk hengkang dari Metropolitano dalam wawancara dengan ESPN saat Piala Dunia.

Laporta menyatakan: "Sebelum apa pun, kami sangat menghormati Atletico de Madrid dan juga memiliki penghargaan pribadi terhadap para petinggi mereka, karena kami sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Seluruh situasi ini telah menimbulkan banyak kegaduhan. Ini bukan dipicu oleh tindakan yang dilakukan Barca. Ini dipicu oleh fakta bahwa Atletico memberi tahu kami bahwa mereka tidak menjual (Alvarez). Namun, dari apa yang kami dengar sekarang (Atletico dikabarkan terbuka untuk menjual Alvarez ke Arsenal), tampaknya mereka sedang mencoba mencapai kesepakatan dengan klub lain. Saya ingin mengatakan kepada Enrique Cerezo, dengan segala hormat karena saya sangat menghargainya, bahwa Barca telah memenuhi standar yang diperlukan dalam situasi ini, sama seperti yang kami lakukan dengan klub-klub lain."