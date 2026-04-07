"Kami sangat senang!" - Amad Diallo menegaskan bahwa Michael Carrick adalah "orang yang tepat" untuk posisi manajer tetap Manchester United
Carrick mengubah nasib klub
Carrick telah muncul sebagai kandidat kuat untuk memimpin United dalam jangka panjang setelah berhasil membalikkan performa tim. Awalnya ditunjuk hingga akhir musim, pelatih berusia 44 tahun ini telah mengantarkan timnya meraih rentetan hasil yang mengesankan. Dalam 10 pertandingan Liga Premier di bawah asuhannya, klub ini mencatatkan tujuh kemenangan, dua hasil imbang, dan hanya satu kekalahan. Performa ini telah mengantarkan tim ke posisi yang menguntungkan dalam perebutan tiket Liga Champions. Klub memilih untuk tidak terburu-buru setelah kepergian Amorim, namun dampak yang ditinggalkan manajer sementara ini membuat sulit bagi mereka untuk mencari alternatif lain.
Amad menyoroti DNA United
Berbicara dari kamp latihan di Dublin, Amad sangat antusias membahas suasana positif yang telah diciptakan oleh pelatih sementara tersebut. Pemain internasional Pantai Gading itu menekankan bagaimana visi yang jelas telah memotivasi ruang ganti selama masa-masa sulit. Menyampaikan perasaan yang tepat yang mencerminkan suasana hati dan judul berita, sang pemain sayap menyatakan: "Tentu saja bukan kami sebagai pemain yang memutuskan, tapi dia sangat hebat, dia telah melakukan banyak hal untuk tim. Dia memiliki banyak pengalaman, dia mengenal klub ini dan memiliki DNA-nya. Kami pikir dia adalah orang yang tepat. Kami sangat senang dengan apa yang dia lakukan saat ini."
Dukungan pribadi dari ruang ganti
Meskipun menyadari bahwa keputusan akhir ada di tangan para petinggi di Old Trafford, sang penyerang yakin bahwa mantan gelandang tersebut memiliki kualitas unik yang dibutuhkan untuk mengembalikan kejayaan tim. Pandangan ini tampaknya juga dirasakan oleh seluruh skuad yang terlihat jauh lebih kompak sejak pergantian pelatih.
"Sejak kedatangannya, dia telah menegaskan kepada semua orang bahwa dia ingin menang, dia ingin lolos ke Liga Champions musim depan, dan dia telah bekerja sama dengan setiap pemain sehingga dia melakukan pekerjaan dengan sangat baik dan kami sangat senang memilikinya sebagai manajer," tambah Amad. "Terkadang manajer seperti ini bisa membawa klub ke tempat yang seharusnya. Dari sudut pandang pribadi, dia adalah orang yang tepat, tetapi bukan para pemain yang memutuskan."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi United?
Ke depan, klub ini akan menghadapi serangkaian pertandingan krusial untuk mengamankan posisi empat besar. Saat ini mereka berada di peringkat ketiga klasemen dengan 55 poin setelah 31 pertandingan, unggul tipis satu poin atas Aston Villa. Upaya untuk lolos ke Liga Champions berlanjut saat mereka menjamu Leeds pada 13 April, dilanjutkan dengan laga tandang yang sulit ke markas Chelsea pada 18 April. Jadwal sisa musim ini juga mencakup dua laga kandang besar melawan Brentford pada 27 April dan Liverpool pada 3 Mei. Untuk mengamankan posisinya secara permanen, sang manajer harus melewati jadwal yang menantang ini dan menutup musim dengan kuat.