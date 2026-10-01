Bastoni mendesak Italia untuk meninggalkan pola pikir negatif mereka jelang bentrokan Nations League melawan Prancis pada Jumat. Bek Inter itu meyakini bahwa melepaskan pesimisme kultural ini menjadi kunci untuk membantu Mancini membangun kembali kepercayaan diri skuad, terutama saat Gli Azzurri berupaya pulih dari pahitnya gagal tampil di tiga turnamen Piala Dunia terakhir dan memulihkan keyakinan yang mengantar mereka menjuarai Euro 2021.

Berbicara kepada Sky Sport Italia mengenai suasana saat ini di dalam kamp, Bastoni berterus terang soal pekerjaan psikologis yang sedang dilakukan staf pelatih. Sang bek menuturkan bahwa meski tim mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan, jalan yang harus ditempuh masih panjang. "Pelatih sedang mengerjakan rasa percaya diri kami. Di Italia, kami sangat pandai mengeluh, mengasihani diri sendiri, dan berfokus pada semua hal negatif, tetapi menurut saya kami juga harus belajar untuk mengatakan saat kami telah melakukan sesuatu dengan baik. Semakin sering kami mengatakannya, semakin kami akan mulai mempercayainya, jadi kami harus mengusahakan itu," jelas Bastoni dalam agenda prapertandingannya.