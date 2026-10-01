AFP
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'Kami sangat pandai berfokus pada hal-hal negatif!' - Alessandro Bastoni serukan kebangkitan saat Italia membangun kepercayaan diri jelang duel melawan Prancis
Mengubah mentalitas di bawah asuhan Mancini
Bastoni mendesak Italia untuk meninggalkan pola pikir negatif mereka jelang bentrokan Nations League melawan Prancis pada Jumat. Bek Inter itu meyakini bahwa melepaskan pesimisme kultural ini menjadi kunci untuk membantu Mancini membangun kembali kepercayaan diri skuad, terutama saat Gli Azzurri berupaya pulih dari pahitnya gagal tampil di tiga turnamen Piala Dunia terakhir dan memulihkan keyakinan yang mengantar mereka menjuarai Euro 2021.
Berbicara kepada Sky Sport Italia mengenai suasana saat ini di dalam kamp, Bastoni berterus terang soal pekerjaan psikologis yang sedang dilakukan staf pelatih. Sang bek menuturkan bahwa meski tim mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan, jalan yang harus ditempuh masih panjang. "Pelatih sedang mengerjakan rasa percaya diri kami. Di Italia, kami sangat pandai mengeluh, mengasihani diri sendiri, dan berfokus pada semua hal negatif, tetapi menurut saya kami juga harus belajar untuk mengatakan saat kami telah melakukan sesuatu dengan baik. Semakin sering kami mengatakannya, semakin kami akan mulai mempercayainya, jadi kami harus mengusahakan itu," jelas Bastoni dalam agenda prapertandingannya.
- AFP
Mencari konsistensi taktis dan identitas
Kampanye Nations League sejauh ini menjadi perjalanan yang naik turun bagi Italia, diawali dengan kekalahan kandang 2-0 yang mengecewakan dari Belgia yang kemudian diikuti kemenangan telak 4-1 atas Turkiye. Sementara itu, Prancis datang ke laga ini dalam performa impresif setelah meraih dua kemenangan tandang beruntun 1-0 atas Turkiye dan Belgia dalam dua pertandingan pembuka mereka.
Sang bek ingin tim mempertahankan standar yang mereka tetapkan dalam kemenangan terbaru mereka. "Kami mampu menunjukkan kualitas kami dalam laga satu pertandingan melawan siapa pun, tetapi kami juga ingin konsisten dan memastikan Italia memiliki identitas yang jelas di lapangan," katanya. Menyoroti pentingnya mempertahankan level performa yang tinggi, dia menambahkan: "Standar kami harus seperti yang kami tunjukkan dalam pertandingan terakhir."
Penebusan dan tanggung jawab pribadi
Bagi Bastoni secara pribadi, jeda internasional ini menjadi kesempatan untuk menebus diri setelah melalui periode sulit bersama tim nasional. Golnya saat kembali tampil melawan Turkiye menandai penampilan pertamanya untuk Italia sejak kartu merah yang merugikan dalam play-off Piala Dunia melawan Bosnia dan Herzegovina.
Membahas bayang-bayang kartu merah tersebut, Bastoni mengakui ia merasa memiliki kewajiban kepada para pendukung yang ikut menderita akibat kegagalan tim. "Keadaan bisa saja lebih buruk bagi saya di level klub, karena kami membawa pulang dua trofi bersama Inter, jadi saya menganggap itu sebagai musim yang positif. Seperti yang saya katakan setelah pertandingan melawan Turkiye, jelas saya merasa berutang kepada rakyat Italia. Itu adalah malam yang sangat sulit bagi saya, tetapi juga bagi semua orang yang mendukung Italia. Saya menegakkan kepala, mengambil tanggung jawab dan lebih bertekad dari sebelumnya untuk menunjukkan nilai saya yang sebenarnya," ujar sang bek dengan ketulusan yang terlihat jelas.
- Getty Images Sport
Bersiap menghadapi tantangan Prancis
Jadwal yang akan datang tetap berat bagi Italia, dengan lawatan ke Paris yang diikuti laga kandang melawan Turkiye pada 5 Oktober. Mancini diperkirakan akan memanfaatkan sepenuhnya kedalaman skuadnya untuk melewati rangkaian laga ini, terutama dengan satu lagi dwilaga melawan Prancis dan Belgia yang menanti pada November. Bastoni menilai wajah-wajah baru di dalam tim membawa energi menyegarkan yang membantu skuad melewati tekanan besar pada masa lalu yang belum lama ini terjadi. "Saya melihat karakter-karakter kuat di skuad, mereka tidak takut mencoba sesuatu yang baru, dan sentuhan ringan itu mungkin memang yang kami butuhkan," ujarnya.
Ketika diminta menyebut bintang mana dari skuad bertabur bintang Prancis yang paling ingin ia singkirkan dari susunan lawan agar tugas Italia menjadi lebih mudah, Bastoni merasa hal itu mustahil karena begitu banyaknya talenta yang tersedia bagi Zinedine Zidane. "Itu terlalu sulit, saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana!" candanya.
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