"Kami sangat menyayangi mereka" - Gabriel dan Eberechi Eze "sangat terpukul" akibat kegagalan penalti, namun Declan Rice membela para bintang Arsenal pasca kekalahan di final Liga Champions
Rice memberikan dukungan kepada para korban insiden penembakan
Upaya Arsenal untuk meraih gelar Eropa pertamanya berakhir dengan air mata di Puskas Arena setelah mereka kalah 4-3 dalam adu penalti melawan juara bertahan PSG. Dalam laga final yang menegangkan, tendangan Eze meleset sebelum Gabriel melepaskan tendangan penalti penentu yang melambung di atas mistar gawang, memastikan gelar juara kedua berturut-turut bagi raksasa Prancis tersebut.
Berbicara setelah pertandingan, Rice dengan cepat membela rekan-rekannya dari reaksi negatif yang tak terhindarkan. "Hancur. Gagal mengeksekusi penalti di final Liga Champions bukanlah hal yang menyenangkan. Tapi kami mencintai mereka. Lihat, hal seperti itu biasa terjadi dalam sepak bola. Mereka bukanlah pemain terakhir yang gagal mengeksekusi penalti di final. Semua orang pernah gagal mengeksekusi penalti. Tanpa mereka berdua musim ini, kami tidak akan memenangkan Liga Premier. Ini kejam, tapi kami mengambil sisi positifnya," kata Rice kepada TNT Sports.
Pandangan setelah musim yang panjang
Kekalahan tersebut menandai berakhirnya musim yang melelahkan dengan 63 pertandingan bagi tim asuhan Mikel Arteta, yang akhirnya mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar liga pada awal bulan ini. Rice menekankan bahwa meskipun hasilnya menyakitkan, kemajuan yang dicapai oleh tim tidak bisa diabaikan.
"Sungguh menyedihkan kalah di final Liga Champions lewat adu penalti," aku Rice. "Kami mencoba melihat dari sudut pandang yang lebih luas seberapa jauh kami telah melangkah sebagai sebuah tim. Musim yang luar biasa. Pertandingan ke-63 kami di semua kompetisi. Kami telah memberikan segalanya. Kami membawa pertandingan ini ke adu penalti. Itu seperti undian. Itulah sepak bola, Anda bisa menang atau kalah lewat adu penalti. Beberapa tim terbaik di dunia pernah kalah lewat adu penalti. Kami berada di pihak yang kalah malam ini. Kami menang bersama dan kalah bersama. Saya sangat bangga pada para pemain ini. Musim yang luar biasa. Ini benar-benar luar biasa. Saya tidak bisa cukup memuji semua orang. Saya jelas sangat kecewa, tapi saya berusaha melihatnya dengan sedikit perspektif. Kami akan kembali."
Masa depan tim asuhan Arteta tetap cerah
Meskipun kekalahan ini terasa "kejam", Rice yakin arah perkembangan klub sudah jelas. Di bawah bimbingan Arteta, Arsenal telah berkembang dari tim yang lolos ke perempat final menjadi finalis dalam waktu singkat. Gelandang tersebut mengungkapkan bahwa pesan manajer setelah pertandingan penuh dengan rasa cinta dan kebanggaan, yang mendorong para pemain untuk tidak membiarkan satu malam di Hongaria menentukan perjalanan mereka.
"Emosi dan taruhannya begitu tinggi. Ini kejam. [Arteta] berbicara tentang betapa dia mencintai kami sebagai sebuah tim. Bagaimana kami telah memberikan 100 persen di setiap pertandingan dengan segala rintangan yang kami hadapi," jelas Rice. "Ini baru permulaan bagi kami. Kami berhasil lolos di Liga Premier, ini seharusnya menjadi satu langkah lebih jauh tapi tidak terjadi. Kami terus membangun. Sejak saya bergabung dengan klub ini, kami tersingkir di perempat final, lalu semifinal, dan kini final. Kami terus maju dan tetap positif. Ini tidak akan mendefinisikan kami."
PSG bergabung dengan jajaran klub elit setelah kemenangan dramatis lewat adu penalti
Final yang dramatis pada Sabtu lalu menandai kali pertama pertandingan penentuan Liga Champions diselesaikan melalui adu penalti sejak Real Madrid mengalahkan tetangganya, Atlético Madrid, satu dekade lalu. Dengan kemenangan ini, PSG telah menorehkan namanya dalam sejarah sepak bola, menjadi tim kedua dalam era modern Liga Champions (sejak 1992) yang berhasil mempertahankan gelar juara, menyamai prestasi bersejarah Real Madrid yang meraih tiga gelar berturut-turut antara tahun 2016 dan 2018. Secara keseluruhan, raksasa Prancis ini kini menjadi klub ke-10 dalam sejarah Piala Eropa, sejak turnamen ini dimulai pada 1955, yang berhasil meraih gelar juara berturut-turut.