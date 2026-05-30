"Kami sangat menyayangi mereka" - Gabriel dan Eberechi Eze "sangat terpukul" akibat kegagalan penalti, namun Declan Rice membela para bintang Arsenal pasca kekalahan di final Liga Champions

Kekalahan tersebut menandai berakhirnya musim yang melelahkan dengan 63 pertandingan bagi tim asuhan Mikel Arteta, yang akhirnya mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar liga pada awal bulan ini. Rice menekankan bahwa meskipun hasilnya menyakitkan, kemajuan yang dicapai oleh tim tidak bisa diabaikan.

"Sungguh menyedihkan kalah di final Liga Champions lewat adu penalti," aku Rice. "Kami mencoba melihat dari sudut pandang yang lebih luas seberapa jauh kami telah melangkah sebagai sebuah tim. Musim yang luar biasa. Pertandingan ke-63 kami di semua kompetisi. Kami telah memberikan segalanya. Kami membawa pertandingan ini ke adu penalti. Itu seperti undian. Itulah sepak bola, Anda bisa menang atau kalah lewat adu penalti. Beberapa tim terbaik di dunia pernah kalah lewat adu penalti. Kami berada di pihak yang kalah malam ini. Kami menang bersama dan kalah bersama. Saya sangat bangga pada para pemain ini. Musim yang luar biasa. Ini benar-benar luar biasa. Saya tidak bisa cukup memuji semua orang. Saya jelas sangat kecewa, tapi saya berusaha melihatnya dengan sedikit perspektif. Kami akan kembali."