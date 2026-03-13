Baru pada hari Kamis lalu beredar kabar bahwa calon presiden Victor Font dan timnya dari FC Barcelona telah menghubungi Manchester City untuk membicarakan transfer Erling Haaland. Kini, manajer pemain tersebut telah menanggapi hal tersebut. Bos Barca, Joan Laporta, juga memberikan komentarnya.
"Kami sangat menghormatinya": Kabar mengejutkan seputar transfer Erling Haaland dan FC Barcelona kembali mengemuka
Kepada El Chringuito, Rafaela Pimenta mengatakan: "Kami sangat menghormati dan mengagumi Barcelona, tetapi tidak ada kontak sama sekali—baik dengan Erling Haaland maupun dengan petinggi klub Barcelona—terkait kemungkinan transfer."
Wanita berusia 53 tahun itu menjelaskan: "Pemain tersebut telah memperpanjang kontraknya beberapa bulan yang lalu. Dia sangat bahagia di Manchester City, segalanya berjalan sangat baik baginya, dan kami benar-benar tidak memiliki apa pun untuk dibicarakan mengenai transfer selama segalanya berjalan dengan baik di Manchester City."
Haaland ke Barca? Laporta menanggapi Font
Meskipun ada bantahan tersebut, selama debat presiden terakhir antara dirinya dan petahana Laporta, ia tetap pada versinya dan menyatakan: "Kami sedang bernegosiasi mengenai opsi pembelian untuk Erling Haaland, jika ia ingin meninggalkan Manchester City."
Laporta langsung menanggapi hal itu dan berkata: "Penasihat sang pemain telah membantah apa yang diklaim oleh Tuan Font. Kebohongan yang diciptakan oleh Tuan Font ini telah dibantah. Ini justru menjadi bumerang bagi Anda, Anda tidak menyadari betapa konyolnya diri Anda. Anda sendiri telah membantah apa yang Anda katakan."
Rumor di Barca soal pengganti Lewandowski
Haaland masih terikat kontrak dengan City hingga 2034, sehingga kemungkinan besar harganya tidak akan murah bagi klub-klub yang tertarik. Ditambah lagi, Barcelona sedang mengalami krisis keuangan yang parah, sehingga pada dasarnya tidak mampu menanggung biaya transfer yang besar.
Mengingat kontrak Robert Lewandowski akan berakhir pada akhir musim ini, Barca sedang sangat membutuhkan striker baru. Menurut laporan media terbaru, Julian Alvarez dari Atletico Madrid adalah kandidat teratas untuk menggantikan pemain asal Polandia tersebut, namun klub Catalan itu tampaknya juga harus mengeluarkan dana ratusan juta euro untuk pemain asal Argentina itu.
Selain itu, belum pasti bahwa Lewandowski benar-benar akan meninggalkan klub setelah musim ini. Ia sendiri belum mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya, demikian dijelaskan pemain asal Polandia itu baru-baru ini: "Saya tidak tahu. Karena saya harus merasakannya. Saat ini saya tidak bisa memberi tahu Anda apa-apa, karena saya bahkan belum 50 persen yakin jalan mana yang ingin saya tempuh. Ini belum saat yang tepat."
Erling Haaland: Statistik Penampilan pada Musim 2025/26
Permainan 40 Gol 29 Assist 7