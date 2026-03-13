"Kami sangat menghormatinya": Kabar mengejutkan seputar transfer Erling Haaland dan FC Barcelona kembali mengemuka

Haaland masih terikat kontrak dengan City hingga 2034, sehingga kemungkinan besar harganya tidak akan murah bagi klub-klub yang tertarik. Ditambah lagi, Barcelona sedang mengalami krisis keuangan yang parah, sehingga pada dasarnya tidak mampu menanggung biaya transfer yang besar.

Mengingat kontrak Robert Lewandowski akan berakhir pada akhir musim ini, Barca sedang sangat membutuhkan striker baru. Menurut laporan media terbaru, Julian Alvarez dari Atletico Madrid adalah kandidat teratas untuk menggantikan pemain asal Polandia tersebut, namun klub Catalan itu tampaknya juga harus mengeluarkan dana ratusan juta euro untuk pemain asal Argentina itu.

Selain itu, belum pasti bahwa Lewandowski benar-benar akan meninggalkan klub setelah musim ini. Ia sendiri belum mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya, demikian dijelaskan pemain asal Polandia itu baru-baru ini: "Saya tidak tahu. Karena saya harus merasakannya. Saat ini saya tidak bisa memberi tahu Anda apa-apa, karena saya bahkan belum 50 persen yakin jalan mana yang ingin saya tempuh. Ini belum saat yang tepat."