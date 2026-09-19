AFP
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'Kami sangat mengerikan untuk dihadapi!' - Fabian Hurzeler sesumbar Brighton 'membongkar tim terbaik di Inggris' setelah membantai Arsenal 3-0
Kemenangan pernyataan di South Coast
Brighton & Hove Albion melanjutkan laju performa impresif mereka dengan menorehkan kekalahan pertama Arsenal asuhan Mikel Arteta di Premier League musim ini. Brighton memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi setelah kemenangan atas Coventry City dan Manchester United baru-baru ini, dan mereka menerjemahkan momentum itu ke dalam penampilan dominan melawan tim kandidat juara tersebut.
Hurzeler tentu sangat senang dengan cara kemenangan itu diraih, sembari mengakui besarnya arti mengalahkan tim sekelas Arsenal. Berbicara kepada Match of the Day, manajer Brighton itu mengatakan: 'Itu adalah kemenangan spesial. Bukan hanya karena kami bermain melawan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan kami. Saya sangat bangga dengan tim saya. Selalu penting untuk menikmati momen-momen seperti ini. Kami sangat sulit dihadapi.'
- Getty Images Sport
Arsenal dibungkam oleh mahakarya taktik
Arsenal, yang datang ke Amex dengan modal sembilan kemenangan liga beruntun, terlihat tidak seperti biasanya saat diguncang oleh sistem tekanan tinggi Brighton. Pascal Gross membuka skor pada menit ke-31 dengan tembakan akurat dari tepi kotak penalti yang mengenai tiang sebelum masuk. Bukayo Saka memiliki peluang emas untuk menyamakan kedudukan sesaat sebelum jeda setelah tembakan Martin Odegaard terdefleksi, tetapi gagal memaksimalkannya. Brighton menghukum Arsenal beberapa detik kemudian ketika Charalampos Kostoulas berbalik di dalam area penalti untuk menggandakan keunggulan.
Kedisiplinan taktik yang ditunjukkan Brighton membuat tim tamu terkejut, yang kesulitan memberi kendali apa pun dalam pertarungan di lini tengah. Hurzeler menyoroti semangat kolektif di ruang ganti timnya, sembari menekankan kedalaman skuad yang dimilikinya. Pelatih asal Jerman itu menjelaskan: "Intensitas, intensitas, memenangkan duel-duel individu... kami harus punya keyakinan untuk bersaing dengan tim-tim terbaik di liga. Para pemain saya benar-benar saling percaya di lapangan. Jika satu pemain absen maka yang lain bisa menggantikannya. Secara keseluruhan kami ingin tampil sangat baik di setiap fase. Kami harus berada di level tertinggi."
Pascal Gross memimpin jalan
Pengaruh Gross menjadi tema yang terus terasa sepanjang pertandingan, karena playmaker veteran itu bukan hanya mencetak gol pembuka tetapi juga menyumbang assist untuk gol ketiga. Chema Andres melompat paling tinggi untuk menyundul masuk sepak pojok Gross pada menit ke-12 babak kedua, yang secara efektif mengakhiri laga sebagai tontonan yang menarik.
Membahas kontribusi pemain internasional Jerman itu, Hurzeler menambahkan: "Dia menikmati permainannya di lapangan dengan mencetak gol. Anda benar-benar bisa mempercayainya dan dia membuat rekan-rekan setim di sekelilingnya menjadi jauh lebih baik." Kemenangan itu juga ditopang penampilan solid di lini pertahanan, dengan rekrutan musim panas Pascal Struijk tampil mengesankan dalam starter pertamanya di Premier League untuk klub tersebut.
- AFP
Kerendahan hati tetap menjadi kunci bagi Hurzeler
Hasil ini membuat Brighton naik ke peringkat ketiga klasemen Premier League, hanya tertinggal dua poin dari puncak. Bagi Arsenal, kekalahan ini menjadi pukulan besar bagi momentum mereka, membuat mereka berada di posisi kedua berdasarkan selisih gol, tetapi telah memainkan satu pertandingan lebih banyak daripada Manchester City.
Menatap laga-laga berikutnya, bos Brighton itu mendesak timnya untuk tetap fokus. "Kami menjalani pertandingan demi pertandingan. Setelah jeda internasional kami memiliki banyak pertandingan. Setelah kemenangan seperti ini kami harus tetap rendah hati dan memahami mengapa kami meraih kemenangan ini. Kami harus terus melangkah," pungkas Hurzeler.
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