Brighton & Hove Albion melanjutkan laju performa impresif mereka dengan menorehkan kekalahan pertama Arsenal asuhan Mikel Arteta di Premier League musim ini. Brighton memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi setelah kemenangan atas Coventry City dan Manchester United baru-baru ini, dan mereka menerjemahkan momentum itu ke dalam penampilan dominan melawan tim kandidat juara tersebut.

Hurzeler tentu sangat senang dengan cara kemenangan itu diraih, sembari mengakui besarnya arti mengalahkan tim sekelas Arsenal. Berbicara kepada Match of the Day, manajer Brighton itu mengatakan: 'Itu adalah kemenangan spesial. Bukan hanya karena kami bermain melawan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan kami. Saya sangat bangga dengan tim saya. Selalu penting untuk menikmati momen-momen seperti ini. Kami sangat sulit dihadapi.'