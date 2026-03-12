AFP
"Kami sangat mengagumi Barcelona" - Agen Erling Haaland menanggapi klaim transfer dari calon presiden Blaugrana, Victor Font
Pimenta membantah adanya kontak.
Pimenta telah berbicara dengan El Chiringuito TV untuk menjelaskan situasi terkini Haaland. Dia secara tegas membantah adanya negosiasi formal dengan raksasa Catalan, menekankan bahwa striker tersebut tetap sepenuhnya berkomitmen pada proyeknya saat ini di City. Pimenta menyatakan: “Kami memiliki rasa hormat dan kagum yang besar terhadap Barcelona, tetapi tidak ada kontak sama sekali - baik dengan Erling Haaland maupun dengan manajemen Barcelona - terkait target transfer potensial.”
Kepuasan di Etihad
Terlepas dari desas-desus dari Barcelona, Pimenta menegaskan bahwa Haaland tidak mencari jalan keluar. Perpanjangan kontrak striker tersebut menjadi bukti nyata kepuasannya di bawah asuhan Pep Guardiola. Pimenta menutup pembicaraan transfer dengan mengatakan: “Selain itu, karena pemain tersebut memperbarui kontraknya beberapa bulan lalu, dia sangat bahagia di Manchester City. Semua berjalan sangat baik baginya dan kami benar-benar tidak ada yang perlu dibicarakan tentang transfer saat semuanya begitu baik di City.”
Ambisi strategis Font
Komentar Pimenta muncul setelah Font mengungkapkan bahwa timnya telah bekerja untuk mendapatkan opsi pembelian prioritas, menyiratkan bahwa komitmen jangka panjang Haaland kepada City mungkin tidak sepermanen yang terlihat. “Haaland adalah salah satu penyerang tengah terbaik di dunia,” kata Font kepada Què T’hi Jugues. “Tidak mungkin untuk merekrutnya dalam waktu dekat karena dia memperbarui kontraknya tahun lalu. Tapi saya secara pribadi yakin bahwa kontrak 10 tahun seperti ini jarang dipenuhi sepenuhnya.”
Saya yakin kita akan menyelesaikannya.
Spekulasi semakin memanas setelah laporan bahwa perwakilan Font bertemu dengan pejabat Manchester City di Madrid pekan ini. Font mengonfirmasi manuver strategis ini, bertujuan untuk menempatkan Barcelona sebagai calon utama jika Haaland memutuskan untuk meninggalkan Premier League. “Kami sedang berdiskusi dan saya yakin kami akan menuntaskan kesepakatan ini. Mereka tidak berminat menjual Haaland; ini adalah langkah strategis. Kami berharap dapat mengumumkannya sesegera mungkin setelah kesepakatan tercapai,” jelas Font.
Fokus Haaland tetap tertuju pada klubnya saat ini, dengan City akan menghadapi West Ham di Premier League pada Sabtu.
