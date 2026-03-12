"Kami sangat mengagumi Barcelona" - Agen Erling Haaland menanggapi klaim transfer dari calon presiden Blaugrana, Victor Font

Spekulasi semakin memanas setelah laporan bahwa perwakilan Font bertemu dengan pejabat Manchester City di Madrid pekan ini. Font mengonfirmasi manuver strategis ini, bertujuan untuk menempatkan Barcelona sebagai calon utama jika Haaland memutuskan untuk meninggalkan Premier League. “Kami sedang berdiskusi dan saya yakin kami akan menuntaskan kesepakatan ini. Mereka tidak berminat menjual Haaland; ini adalah langkah strategis. Kami berharap dapat mengumumkannya sesegera mungkin setelah kesepakatan tercapai,” jelas Font.

Fokus Haaland tetap tertuju pada klubnya saat ini, dengan City akan menghadapi West Ham di Premier League pada Sabtu.