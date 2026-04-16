"Kami sangat mencintai anak-anak kami" - Victoria, istri Sir David Beckham, angkat bicara soal perselisihan dengan putranya, Brooklyn

Victoria untuk pertama kalinya angkat bicara secara terbuka mengenai dugaan ketegangan dengan putra sulungnya, Brooklyn. Dalam sebuah wawancara yang jujur, mantan anggota Spice Girls itu menekankan kasih sayang yang mendalam yang ia dan suaminya, David, miliki terhadap anak-anak mereka, terlepas dari pemberitaan terbaru seputar dinamika keluarga mereka.

Berbicara kepada Wall Street Journal, Victoria menanggapi situasi tersebut dengan menyatakan: "Saya rasa kami selalu—kami sangat mencintai anak-anak kami. Kami selalu berusaha menjadi orang tua terbaik yang kami bisa. Dan Anda tahu, kami telah berada di bawah sorotan publik selama lebih dari 30 tahun sekarang, dan yang selalu kami coba lakukan hanyalah melindungi anak-anak kami dan mencintai mereka. Dan Anda tahu, hanya itu yang ingin saya sampaikan mengenai hal ini."