Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
"Kami sangat mencintai anak-anak kami" - Victoria, istri Sir David Beckham, angkat bicara soal perselisihan dengan putranya, Brooklyn
Victoria Beckham menanggapi ketegangan dalam keluarga
Victoria untuk pertama kalinya angkat bicara secara terbuka mengenai dugaan ketegangan dengan putra sulungnya, Brooklyn. Dalam sebuah wawancara yang jujur, mantan anggota Spice Girls itu menekankan kasih sayang yang mendalam yang ia dan suaminya, David, miliki terhadap anak-anak mereka, terlepas dari pemberitaan terbaru seputar dinamika keluarga mereka.
Berbicara kepada Wall Street Journal, Victoria menanggapi situasi tersebut dengan menyatakan: "Saya rasa kami selalu—kami sangat mencintai anak-anak kami. Kami selalu berusaha menjadi orang tua terbaik yang kami bisa. Dan Anda tahu, kami telah berada di bawah sorotan publik selama lebih dari 30 tahun sekarang, dan yang selalu kami coba lakukan hanyalah melindungi anak-anak kami dan mencintai mereka. Dan Anda tahu, hanya itu yang ingin saya sampaikan mengenai hal ini."
- Getty Images
Tuduhan-tuduhan sensasional Brooklyn di media sosial
Sifat publik dari perselisihan yang diduga tersebut semakin memanas pada Januari ketika Brooklyn memposting pernyataan panjang setebal enam halaman di Instagram. Calon koki tersebut menuduh orang tuanya berusaha "merusak" hubungannya dengan istrinya, Nicola Peltz, dan menyiratkan bahwa unjuk kasih sayang keluarga tersebut sering kali terkait dengan upaya mempertahankan "Merek Beckham."
Dalam postingannya yang terperinci, Brooklyn mengungkapkan rasa frustrasinya, dengan mengklaim bahwa ia terpaksa angkat bicara karena orang tuanya "terus-menerus membocorkan informasi ke media." Ia juga mengajukan tuduhan spesifik terkait pernikahannya, dengan mengklaim bahwa ibunya telah "membatalkan pembuatan gaun [pengantin] Nicola pada saat-saat terakhir" dan "menari dengan sangat tidak pantas di atas tubuhku di hadapan semua orang" selama perayaan tersebut.
Berbagai versi acara pernikahan
Pernyataan yang dilontarkan Brooklyn mengenai suasana pernikahan tersebut telah memicu berbagai versi cerita dari para tamu yang hadir. Meskipun Brooklyn bersikeras bahwa keluarga tersebut mengutamakan "promosi dan dukungan publik di atas segalanya," beberapa tamu telah angkat bicara untuk menyampaikan sudut pandang mereka sendiri mengenai dugaan ketegangan selama upacara.
DJ Fat Tony tampaknya mendukung versi cerita Brooklyn mengenai "tarian yang canggung" bersama ibunya. Namun, penyanyi Marc Anthony memberikan pandangan berbeda, dengan menyiratkan bahwa narasi yang disampaikan kepada publik "jauh dari kebenaran." Brooklyn juga mengklaim bahwa cinta keluarga di rumah tangga Beckham seringkali "ditentukan oleh seberapa banyak yang kamu posting di media sosial."
- Getty Images Sport
Pandangan David Beckham mengenai dampak yang timbul
Meskipun David Beckham belum mengeluarkan pernyataan resmi yang secara khusus menanggapi postingan Instagram Brooklyn, pemilik bersama Inter Miami itu berbicara secara umum tentang pengasuhan anak dan media sosial dalam sebuah diskusi panel di Davos.
Saat merefleksikan tantangan dalam membesarkan anak di era modern, legenda Manchester United dan Timnas Inggris itu mencatat bahwa anak-anak "diperbolehkan untuk membuat kesalahan." Meskipun ada ketegangan, baik David maupun Victoria mengunggah ucapan selamat di media sosial untuk Brooklyn pada ulang tahunnya yang ke-27 pada bulan Maret, menandakan adanya keinginan untuk melupakan perselisihan publik tersebut.