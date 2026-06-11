"Kami sangat fokus" - Christian Pulisic menikmati momen Piala Dunia di kandang sendiri, Chris Richards tampak siap: Lima kunci pertandingan USMNT vs Paraguay

Kedua tim ini pernah bertemu pada musim gugur lalu dalam sebuah pertandingan persahabatan. Apa yang paling diingat semua orang? Keributan di akhir pertandingan. Setelah terjadi insiden kecil antara Alex Freeman dan bangku cadangan Paraguay, ketegangan pun memuncak. Sejumlah pemain USMNT berlari masuk untuk menenangkan situasi, melindungi Freeman sekaligus mengirimkan pesan kepada tim yang, kebetulan, nantinya akan menjadi lawan mereka di Piala Dunia.

Jadi, adakah yang bisa dipelajari dari pertandingan itu? Adakah yang bisa diambil dari keributan itu? Ya dan tidak.

"Di akhir pertandingan, ada sedikit hal ekstra," kenang Tim Ream. "Pertandingan itu terasa memiliki makna lebih, dan sekarang jika kita melihatnya kembali, kita berpikir, 'Oke, itu adalah ujian yang sempurna bagi kami saat itu'. Bagus bahwa kami telah mengalami hal itu, karena kini kami berada di titik ini, yaitu Piala Dunia. Ya, ada hal-hal yang bisa kita petik dan pelajari dari situ, tapi itu sudah berlalu."

Dalam pertandingan November itu, USMNT menang 2-1. Gio Reyna mencetak gol empat menit setelah kick-off, sebelum Alex Arce mencetak gol enam menit kemudian. Pada menit ke-71, Folarin Balogun mencetak gol penentu kemenangan.

"Itu adalah pertandingan yang sangat, sangat intens," kata pencetak gol Reyna. "Saya senang bisa mencetak gol, dan saya tahu itu kemenangan bagus untuk tim, tapi jelas, situasinya akan sangat berbeda sekarang. Piala Dunia sulit untuk dibandingkan. Kita hanya harus siap untuk menyesuaikan intensitas dan energi seperti yang kita tunjukkan terakhir kali. Dengan talenta kita, kita yakin bisa menemukan cara untuk melewati garis finis dan memenangkan pertandingan."

Namun, kenyataannya, kedua tim ini akan terlihat sangat berbeda pada Jumat nanti. Timnas AS, misalnya, bermain tanpa Richards, Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman, dan Antonee Robinson. Setiap pemain tersebut tampaknya akan menjadi starter di pertandingan berikutnya, jadi jangan harapkan pertarungan ini akan mirip dengan yang terakhir, meskipun kedua pelatih pasti akan menganalisis rekaman pertandingan untuk mencari keunggulan kecil.

"Saya pikir bagi para pemain yang bermain melawan Paraguay, ini membantu karena sekarang kita menganalisis rekaman pertandingan melawan lawan dengan melihat apa yang kita lakukan dan apa yang bisa kita ubah untuk meraih kesuksesan yang lebih besar," kata Tyler Adams. "Jadi, tentu saja, meraih kemenangan melawan mereka itu bagus, tapi mereka akan lapar, mungkin bahkan lebih lapar lagi dalam pertandingan Piala Dunia pertama mereka melawan tim yang baru saja mengalahkan mereka.

"Mereka akan sangat berambisi untuk membalas, jadi kami juga harus menghadapi hal itu."