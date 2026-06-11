"Kami sangat fokus" - Christian Pulisic menikmati momen Piala Dunia di kandang sendiri, Chris Richards tampak siap: Lima kunci pertandingan USMNT vs Paraguay

Pada Jumat malam, penantian itu akhirnya berakhir. Setelah bertahun-tahun persiapan, berbulan-bulan perdebatan, dan berminggu-minggu latihan di bawah terik matahari musim panas di Atlanta, Chicago, dan Orange County, Piala Dunia USMNT akhirnya dimulai. Paraguay menjadi lawan pertama, sebuah tim yang sudah tak asing lagi. Namun, momen ini sama sekali tidak biasa.
Tidak banyak yang bisa dikatakan lagi tentang situasi yang dihadapi USMNT. Ya, ada tekanan besar dari para penggemar biasa maupun penggemar setia, serta dari pendukung Amerika dan kritikus internasional yang menanti tim ini melakukan kesalahan. Tidak, tidak ada ruang untuk kesalahan, karena memang tidak pernah ada ruang untuk kesalahan dalam ajang Piala Dunia. Pertandingan ini sangat krusial. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan dan kesempatan bagi kelompok USMNT ini untuk meninggalkan kesan, tidak hanya pada turnamen ini tetapi juga pada dunia secara keseluruhan.
"Saya akan mengatakan pesannya adalah percaya," kata kiper Matt Freese dalam pesan kepada para penggemar USMNT. "Kami percaya, dan ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang berjuang satu sama lain dan rela berkorban satu sama lain di lapangan, segalanya bisa terjadi."
Lalu, bagaimana mereka memaksimalkan keyakinan itu? Apa yang perlu dilakukan tim ini untuk meraih kemenangan pada hari Jumat? Momen seperti apa yang akan menentukan jalannya pertandingan? GOAL mengulas lima kunci pertandingan pembuka USMNT...