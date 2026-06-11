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USMNT Five KeysGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

"Kami sangat fokus" - Christian Pulisic menikmati momen Piala Dunia di kandang sendiri, Chris Richards tampak siap: Lima kunci pertandingan USMNT vs Paraguay

Analysis
USA
FEATURES
USA vs Paraguay
Paraguay
World Cup
C. Richards
C. Pulisic

Penantian telah berakhir. Christian Pulisic dan timnas AS akan memulai laga kandang Piala Dunia mereka melawan Paraguay pada hari Jumat, dengan kondisi kebugaran Chris Richards dan beberapa keputusan penting menjadi sorotan.

Pada Jumat malam, penantian itu akhirnya berakhir. Setelah bertahun-tahun persiapan, berbulan-bulan perdebatan, dan berminggu-minggu latihan di bawah terik matahari musim panas di Atlanta, Chicago, dan Orange County, Piala Dunia USMNT akhirnya dimulai. Paraguay menjadi lawan pertama, sebuah tim yang sudah tak asing lagi. Namun, momen ini sama sekali tidak biasa.

Tidak banyak yang bisa dikatakan lagi tentang situasi yang dihadapi USMNT. Ya, ada tekanan besar dari para penggemar biasa maupun penggemar setia, serta dari pendukung Amerika dan kritikus internasional yang menanti tim ini melakukan kesalahan. Tidak, tidak ada ruang untuk kesalahan, karena memang tidak pernah ada ruang untuk kesalahan dalam ajang Piala Dunia. Pertandingan ini sangat krusial. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan dan kesempatan bagi kelompok USMNT ini untuk meninggalkan kesan, tidak hanya pada turnamen ini tetapi juga pada dunia secara keseluruhan.

"Saya akan mengatakan pesannya adalah percaya," kata kiper Matt Freese dalam pesan kepada para penggemar USMNT. "Kami percaya, dan ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang berjuang satu sama lain dan rela berkorban satu sama lain di lapangan, segalanya bisa terjadi."

Lalu, bagaimana mereka memaksimalkan keyakinan itu? Apa yang perlu dilakukan tim ini untuk meraih kemenangan pada hari Jumat? Momen seperti apa yang akan menentukan jalannya pertandingan? GOAL mengulas lima kunci pertandingan pembuka USMNT...

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kondisi fisik Chris Richards

    Semua orang sudah beberapa minggu ini fokus pada pergelangan kaki Richards. Menurut pengakuannya sendiri, semuanya akan baik-baik saja.

    "Saya tidak akan menempatkan diri dalam posisi ini jika saya tidak yakin bisa melakukan semuanya," katanya setelah menyatakan bahwa ia siap berkontribusi pada hari Jumat. "Menurut saya, bagian dari bermain olahraga adalah Anda akan mengalami rasa sakit pada suatu saat, dan saya sama sekali tidak keberatan dengan itu selama secara fungsional saya baik-baik saja. Itu hal yang paling penting bagi saya."

    Semua tergantung pada Pochettino. Formasi pertahanan USMNT akan sangat ditentukan oleh seberapa besar kepercayaan Pochettino terhadap pergelangan kaki Richards. Jika bintang Crystal Palace ini tidak bisa bermain, ada opsi lain, tapi tidak ada yang sebaik Richards. Jika dia bisa bermain, seberapa baik dia bisa tampil? Apakah dia akan menjadi Richards yang kita lihat pada bulan-bulan terakhir 2025?

    Richards versi itu akan sangat membantu tim ini saat mereka berusaha menahan serangan Paraguay yang kuat untuk memulai Piala Dunia ini.

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  • Alex Freeman USMNT Paraguay fightGetty

    Pelajaran dari pertemuan terakhir

    Kedua tim ini pernah bertemu pada musim gugur lalu dalam sebuah pertandingan persahabatan. Apa yang paling diingat semua orang? Keributan di akhir pertandingan. Setelah terjadi insiden kecil antara Alex Freeman dan bangku cadangan Paraguay, ketegangan pun memuncak. Sejumlah pemain USMNT berlari masuk untuk menenangkan situasi, melindungi Freeman sekaligus mengirimkan pesan kepada tim yang, kebetulan, nantinya akan menjadi lawan mereka di Piala Dunia.

    Jadi, adakah yang bisa dipelajari dari pertandingan itu? Adakah yang bisa diambil dari keributan itu? Ya dan tidak.

    "Di akhir pertandingan, ada sedikit hal ekstra," kenang Tim Ream. "Pertandingan itu terasa memiliki makna lebih, dan sekarang jika kita melihatnya kembali, kita berpikir, 'Oke, itu adalah ujian yang sempurna bagi kami saat itu'. Bagus bahwa kami telah mengalami hal itu, karena kini kami berada di titik ini, yaitu Piala Dunia. Ya, ada hal-hal yang bisa kita petik dan pelajari dari situ, tapi itu sudah berlalu."

    Dalam pertandingan November itu, USMNT menang 2-1. Gio Reyna mencetak gol empat menit setelah kick-off, sebelum Alex Arce mencetak gol enam menit kemudian. Pada menit ke-71, Folarin Balogun mencetak gol penentu kemenangan.

    "Itu adalah pertandingan yang sangat, sangat intens," kata pencetak gol Reyna. "Saya senang bisa mencetak gol, dan saya tahu itu kemenangan bagus untuk tim, tapi jelas, situasinya akan sangat berbeda sekarang. Piala Dunia sulit untuk dibandingkan. Kita hanya harus siap untuk menyesuaikan intensitas dan energi seperti yang kita tunjukkan terakhir kali. Dengan talenta kita, kita yakin bisa menemukan cara untuk melewati garis finis dan memenangkan pertandingan."

    Namun, kenyataannya, kedua tim ini akan terlihat sangat berbeda pada Jumat nanti. Timnas AS, misalnya, bermain tanpa Richards, Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman, dan Antonee Robinson. Setiap pemain tersebut tampaknya akan menjadi starter di pertandingan berikutnya, jadi jangan harapkan pertarungan ini akan mirip dengan yang terakhir, meskipun kedua pelatih pasti akan menganalisis rekaman pertandingan untuk mencari keunggulan kecil.

    "Saya pikir bagi para pemain yang bermain melawan Paraguay, ini membantu karena sekarang kita menganalisis rekaman pertandingan melawan lawan dengan melihat apa yang kita lakukan dan apa yang bisa kita ubah untuk meraih kesuksesan yang lebih besar," kata Tyler Adams. "Jadi, tentu saja, meraih kemenangan melawan mereka itu bagus, tapi mereka akan lapar, mungkin bahkan lebih lapar lagi dalam pertandingan Piala Dunia pertama mereka melawan tim yang baru saja mengalahkan mereka.

    "Mereka akan sangat berambisi untuk membalas, jadi kami juga harus menghadapi hal itu."

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    "Kita harus siap"

    Pada Piala Dunia terakhir, AS langsung menentukan arah permainan sejak awal. Gol Tim Weah melawan Wales memang tak membawa kemenangan, karena penalti di menit-menit akhir memaksa timnas AS harus puas dengan satu poin saja. Namun, gol itu memberi dorongan awal bagi tim AS, yang membantu mereka melewati fase grup yang sulit.

    Ada sesuatu yang bisa dikatakan tentang penentu nada seperti itu. Clint Dempsey memberikan contohnya pada 2014 dengan golnya yang terkenal melawan Ghana, dan Weah melakukan hal yang sama pada pertandingan terakhir melawan Wales. Bisakah AS menemukan penentu nada lain pada Jumat malam, meredakan ketegangan yang akan muncul saat Piala Dunia dimulai di kandang sendiri?

    Setidaknya, AS tidak boleh membiarkan Paraguay yang menetapkan nada tersebut. Melawan Jerman, USMNT terlambat bereaksi, membiarkan gol dari tendangan bebas yang konyol dalam dua menit pertama. Secara umum, tim ini memiliki masalah dengan awal yang buruk, kebobolan gol di babak pertama dalam sembilan dari 10 pertandingan terakhir mereka. Untungnya, tim ini juga telah menunjukkan kemampuan untuk bangkit setelah kebobolan dan menciptakan lebih banyak peluang. Namun, Anda tidak ingin bermain seperti itu di Piala Dunia.

    "Ini sangat penting," kata Cristian Roldan. "Akan bagus jika bisa mencetak gol awal, tapi menurut saya jika kita memulai dengan kuat di mana kita menekan di seluruh lapangan, kita akan memiliki momentum hingga menit ke-15, dan itu akan menempatkan kita dalam posisi yang baik. Jika kita bisa memulai seperti itu, kita memiliki peluang besar untuk lolos dari fase grup.

    "Pertandingan pertama, 15 menit pertama, sangat penting dalam turnamen, dan kita harus siap. Kita tidak boleh lengah seperti saat melawan Jerman, karena itulah saat segalanya bisa berubah, dan turnamen kita bisa berubah."

    Jadi, meskipun penting untuk memulai dengan baik dalam konteks pertandingan Jumat ini, juga penting untuk memulai dengan baik dalam konteks Piala Dunia ini. Tiga poin melawan Paraguay akan meredakan tekanan menjelang pertandingan melawan Australia dan Turki. Kurang dari itu? Nah, maka tekanan benar-benar akan meningkat.

    "Tentu saja tidak memikirkan posisi ketiga, itu pasti," kata Adams. "Saya pikir, berdasarkan Piala Dunia terakhir, saya tahu betapa berharganya pertandingan pertama di Piala Dunia."

  • Matt Turner Matt FreeseGetty/GOAL

    Keputusan kiper

    Pochettino pasti sudah tahu siapa kiper utamanya saat ini, meskipun ia masih merahasiakan keputusan tersebut. Baik Matt Freese maupun Matt Turner mengatakan pekan ini bahwa mereka tidak tahu siapa yang akan diturunkan sebagai starter. Jika itu benar, maka persaingan ini benar-benar berlangsung hingga detik-detik terakhir.

    Keputusan ini juga penting. Dalam dunia yang ideal, kiper AS akan menjalani malam yang tenang, yang sebagian besar terbatas pada permainan dari belakang dan melakukan tendangan gawang. Namun, Piala Dunia jarang berjalan seperti itu. Dalam lingkungan seperti ini, kiper hampir selalu harus melakukan satu atau dua penyelamatan. Pertanyaannya adalah siapa yang paling dipercaya Pochettino untuk melakukannya.

    Apakah Freese, yang telah menjadi starter andalan selama sebagian besar tahun lalu? Atau Turner, yang sudah memiliki pengalaman Piala Dunia, termasuk dua clean sheet dalam pertandingan fase grup yang menentukan? Mungkin tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Mungkin, jika semuanya berjalan sesuai rencana, hal ini tidak akan terlalu menjadi masalah. Namun, ada juga kemungkinan bahwa keputusan ini akan menjadi penentu, dan salah satu dari kedua kiper ini harus melakukan penyelamatan yang menentukan masa depan USMNT.

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    Mengelola berat badan

    Ini memang sederhana, tapi juga yang paling rumit. Pada hari Jumat, Timnas AS tidak hanya harus menghadapi Paraguay; mereka juga harus menghadapi segala hal lainnya. Perhatian, tekanan, dan taruhannya—semuanya akan membebani Timnas AS. Bagaimana mereka akan mengatasinya?

    Di Piala Dunia 2022, AS, secara umum, mampu tampil maksimal. Di Copa America 2024, tim ini justru tampil buruk. Tahun-tahun sejak itu diwarnai dengan pasang surut, tapi semua itu tak lagi penting sekarang, baik atau buruk. Ini adalah tantangan baru.

    Faktanya sederhana: tantangan ini berbeda dari yang pernah mereka hadapi. Menjadi tuan rumah Piala Dunia bukanlah hal yang mudah, dan sorotan yang menyertainya benar-benar unik. Pertandingan ini akan sangat bergantung pada bagaimana mereka mengelola sorotan tersebut. Dari segi talenta, USMNT kemungkinan adalah tim yang lebih baik, tetapi Paraguay akan memanfaatkan status underdog mereka sambil menambah tekanan pada pundak tuan rumah.

    "Ini memang terasa seperti pertandingan besar," kata Pulisic. "Mirip dengan [2022], tapi dalam beberapa hal saya merasa sedikit lebih tenang, saya pikir, hanya karena saya sudah pernah berada di situ dan kami pernah bermain dalam pertandingan seperti ini, jadi saya rasa pengalaman itu telah menenangkan saya sedikit."

    Tenang atau tidak, pertandingan ini akan sama beratnya secara mental maupun fisik bagi tim yang akan menghadapi ekspektasi dan sorotan yang belum pernah dialami sepak bola Amerika sebelumnya.

    "Saya akan mencoba menikmati momen ini sebaik mungkin," kata Pulisic. "Saya pikir itu penting juga, tapi tentu saja bisa sangat sulit. Kami sangat fokus, dan ini pertandingan besar. Anda ingin tampil baik dan ingin melepaskan beban pertandingan pertama dari pundak Anda.

    "Tapi saya akan melihat sekeliling, saya akan mencoba menikmatinya. Saya memiliki teman dan keluarga di tribun penonton. Ini adalah momen yang istimewa, jadi saya ingin mencoba menikmatinya."

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