"Kami sampai muntah-muntah" - Mantan bintang Italia mengenang sesi latihan "brutal" Antonio Conte sambil mendukung pelatih Napoli itu untuk kembali menangani tim nasional

Mantan pemain sayap itu mengenang tuntutan fisik yang sangat berat yang diberlakukan Conte kepada skuad selama jeda internasional di markas latihan Coverciano, Italia. Meskipun sesi-sesi latihan itu terkenal sangat melelahkan, Giaccherini berpendapat bahwa hasil di lapangan membenarkan metode tanpa henti yang digunakan untuk membentuk tim yang kompak.

Dia menambahkan: “Saya ingat sesi-sesi di Coverciano di mana kami sampai muntah-muntah. Kami butuh masker oksigen untuk bisa bertahan sampai akhir. Kami pulang dalam keadaan benar-benar kelelahan.

“Latihan-latihan itu brutal, tapi di lapangan, kami bermain dengan luar biasa. Dia mengatakan kepada kami bahwa tampil baik adalah misi kami dan bahwa kami harus menjadi prajurit yang siap bertempur. Kami tidak memiliki bintang-bintang besar, tapi semangat kami yang membedakan.

“Dia yang terbaik. Dia akan membawa kami kembali ke Piala Dunia. Dia sudah membuktikan bisa sukses bersama tim nasional. Rekam jejaknya berbicara sendiri: dia membangun kembali Juventus, Inter, dan Napoli. Dan dia akan melakukan hal yang sama dengan Italia, sekarang lebih dari sebelumnya.”