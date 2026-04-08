Getty
Diterjemahkan oleh
"Kami sampai muntah-muntah" - Mantan bintang Italia mengenang sesi latihan "brutal" Antonio Conte sambil mendukung pelatih Napoli itu untuk kembali menangani tim nasional
Conte memimpin daftar calon pelatih Azzurri
Setelah kegagalan Italia di babak play-off dan hengkangnya Gattuso, Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) telah menunjuk Conte sebagai kandidat utama untuk memimpin era baru. Pelatih berusia 56 tahun ini sebelumnya pernah menangani tim tersebut antara tahun 2014 dan 2016, dengan catatan prestasi yang mengesankan berupa 14 kemenangan dari hanya 24 pertandingan yang dipimpinnya. Meskipun kontraknya saat ini dengan Napoli berlaku hingga Juni 2027, rekam jejaknya yang terbukti dalam membangun kembali tim menjadikannya pilihan yang menonjol bagi negara yang sangat ingin mengakhiri absennya yang cukup lama dari panggung dunia.
- Getty Images Sport
'Conte itu bikin kesal'
Giaccherini, yang tampil gemilang di bawah asuhan sang pelatih baik di level klub maupun tim nasional, meyakini bahwa pendekatan yang menuntut dari Conte adalah tepat yang dibutuhkan skuad saat ini untuk kembali menemukan daya saing mereka. Ia menegaskan bahwa kemampuan sang manajer dalam menanamkan semangat juang kolektif tak tertandingi di dunia sepak bola modern.
Merenungkan dampak mental dan fisik dari bekerja di bawah pelatih kepala Napoli, Giaccherini mengatakan kepada Gazzetta: “Dia adalah pemimpin yang dapat diandalkan dalam kesulitan. Dia mempersiapkan para pemainnya seperti tentara untuk pertempuran, persis seperti yang dibutuhkan saat ini. Conte memiliki cara kerja yang benar-benar meresap ke dalam diri Anda. Jika Anda mengikuti dia, Anda akan berkembang. Dan bagi dia, para pemain memberikan segalanya yang mereka miliki. Dia tahu cara menciptakan ikatan unik dengan kelompok. Sikapnya persis sama. Dia berhasil menyampaikan gagasannya dengan sangat cepat. Di lapangan, Anda selalu tahu apa yang harus dilakukan; Anda telah melatihnya ribuan kali dalam latihan, hingga titik kelelahan.”
Kekuatan fisik yang melampaui batas
Mantan pemain sayap itu mengenang tuntutan fisik yang sangat berat yang diberlakukan Conte kepada skuad selama jeda internasional di markas latihan Coverciano, Italia. Meskipun sesi-sesi latihan itu terkenal sangat melelahkan, Giaccherini berpendapat bahwa hasil di lapangan membenarkan metode tanpa henti yang digunakan untuk membentuk tim yang kompak.
Dia menambahkan: “Saya ingat sesi-sesi di Coverciano di mana kami sampai muntah-muntah. Kami butuh masker oksigen untuk bisa bertahan sampai akhir. Kami pulang dalam keadaan benar-benar kelelahan.
“Latihan-latihan itu brutal, tapi di lapangan, kami bermain dengan luar biasa. Dia mengatakan kepada kami bahwa tampil baik adalah misi kami dan bahwa kami harus menjadi prajurit yang siap bertempur. Kami tidak memiliki bintang-bintang besar, tapi semangat kami yang membedakan.
“Dia yang terbaik. Dia akan membawa kami kembali ke Piala Dunia. Dia sudah membuktikan bisa sukses bersama tim nasional. Rekam jejaknya berbicara sendiri: dia membangun kembali Juventus, Inter, dan Napoli. Dan dia akan melakukan hal yang sama dengan Italia, sekarang lebih dari sebelumnya.”
- Getty Images Sport
Mengatasi kekosongan kepemimpinan
Upaya merekrut Conte menjadi rumit akibat kekosongan kekuasaan yang signifikan di dunia sepak bola Italia pasca pengunduran diri Presiden FIGC Gabriele Gravina dan Ketua Delegasi Gianluigi Buffon. Krisis administratif ini berarti federasi harus membentuk struktur kepemimpinan baru sebelum dapat bernegosiasi mengenai persyaratan pelepasan yang rumit dengan Napoli. Memulihkan kebanggaan sebagai juara dunia empat kali tetap menjadi tujuan utama, sementara tekanan besar akibat tiga kali absen berturut-turut dari panggung dunia membayangi setiap keputusan yang diambil.