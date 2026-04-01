"Kami sama sekali tidak bisa membenarkan prasangka tersebut": Bos Gala menuntut agar Leroy Sané mendapat tempat reguler di tim nasional Jerman pada Piala Dunia

Kavukcu menekankan bahwa Sane telah "beradaptasi dengan baik sejak hari pertama". "Dia adalah bagian dari keluarga, memiliki hubungan yang baik dengan pelatih, dan aktif berkontribusi. Terkadang dia merekomendasikan pemain layaknya seorang pencari bakat. Hal ini menunjukkan betapa nyamannya dia di sini."

Setelah 35 penampilan untuk The Lions, Sane saat ini telah mencetak enam gol dan delapan assist. Meskipun demikian, ia belum memenuhi target Nagelsmann bahwa setelah pindah ke Süper Lig, ia harus mencetak poin jauh lebih banyak daripada saat masih di Bundesliga bersama FC Bayern München. Namun, pelatih timnas Jerman itu tetap memanggilnya dua kali ke skuadnya - dan hal ini menuai banyak ketidakpahaman di kalangan pakar.

Dalam kemenangan 4-3 pada laga uji coba di Swiss, Sane bahkan masuk dalam starting eleven, namun tidak mampu tampil meyakinkan. Setelah masuk sebagai pemain pengganti melawan Ghana, ia memberikan assist untuk gol penentu kemenangan Deniz Undav yang mengubah skor menjadi 2-1. Sane tampaknya hampir pasti akan mendapatkan tempat di skuad Piala Dunia, namun di saat yang sama Nagelsmann baru-baru ini berulang kali menyatakan: "Leroy tahu apa yang dibutuhkan. Ia harus membuktikannya."

Mendapatkan tempat di starting eleven pada Piala Dunia musim panas nanti tentu bukanlah hal yang mudah. Florian Wirtz dan Kai Havertz sudah menjadi pilihan utama di bawah asuhan Nagelsmann. Dua posisi tersisa pada pemusatan latihan bulan Maret diisi oleh Sane, Nick Woltemade, dan Serge Gnabry. Jika Jamal Musiala berhasil mencapai performa terbaiknya tepat waktu, ia juga pasti akan masuk dalam starting eleven.