Wakil Presiden Abdullah Kavukcu dengan tegas memberikan dukungan penuh kepada pemain tim nasional tersebut dalam wawancara dengan Sport Bild. Selain itu, ia turut angkat bicara dalam perdebatan seputar kurangnya konsistensi dan bahasa tubuh Sané, serta sekali lagi menekankan pentingnya peran Sané bagi klubnya maupun tim nasional.
Diterjemahkan oleh
"Kami sama sekali tidak bisa membenarkan prasangka tersebut": Bos Gala menuntut agar Leroy Sané mendapat tempat reguler di tim nasional Jerman pada Piala Dunia
"Sejak Leroy bergabung dengan kami, dia hanya membicarakan Piala Dunia. Dia harus menjadi pemain inti di Piala Dunia," kata Kavukcu sambil menambahkan: "Saya berharap Jerman meraih kesuksesan besar di Piala Dunia. Saya bermimpi melihat final Piala Dunia antara Jerman melawan Turki."
Namun, Sane sendiri saat ini bukanlah pemain inti yang tak terbantahkan di klub teratas Turki. Misalnya, saat tersingkir di babak 16 besar Liga Champions melawan Liverpool, dia hanya bermain satu babak. Namun, sebelum skorsing akibat kartu merah—setelah melakukan pelanggaran kasar dalam derby Istanbul melawan Besiktas—dia setidaknya tiga kali berturut-turut masuk dalam starting eleven di Süper Lig.
- Getty Images
Sane belum memenuhi harapan Nagelsmann — namun tempatnya di Piala Dunia hampir pasti sudah aman
Kavukcu menekankan bahwa Sane telah "beradaptasi dengan baik sejak hari pertama". "Dia adalah bagian dari keluarga, memiliki hubungan yang baik dengan pelatih, dan aktif berkontribusi. Terkadang dia merekomendasikan pemain layaknya seorang pencari bakat. Hal ini menunjukkan betapa nyamannya dia di sini."
Setelah 35 penampilan untuk The Lions, Sane saat ini telah mencetak enam gol dan delapan assist. Meskipun demikian, ia belum memenuhi target Nagelsmann bahwa setelah pindah ke Süper Lig, ia harus mencetak poin jauh lebih banyak daripada saat masih di Bundesliga bersama FC Bayern München. Namun, pelatih timnas Jerman itu tetap memanggilnya dua kali ke skuadnya - dan hal ini menuai banyak ketidakpahaman di kalangan pakar.
Dalam kemenangan 4-3 pada laga uji coba di Swiss, Sane bahkan masuk dalam starting eleven, namun tidak mampu tampil meyakinkan. Setelah masuk sebagai pemain pengganti melawan Ghana, ia memberikan assist untuk gol penentu kemenangan Deniz Undav yang mengubah skor menjadi 2-1. Sane tampaknya hampir pasti akan mendapatkan tempat di skuad Piala Dunia, namun di saat yang sama Nagelsmann baru-baru ini berulang kali menyatakan: "Leroy tahu apa yang dibutuhkan. Ia harus membuktikannya."
Mendapatkan tempat di starting eleven pada Piala Dunia musim panas nanti tentu bukanlah hal yang mudah. Florian Wirtz dan Kai Havertz sudah menjadi pilihan utama di bawah asuhan Nagelsmann. Dua posisi tersisa pada pemusatan latihan bulan Maret diisi oleh Sane, Nick Woltemade, dan Serge Gnabry. Jika Jamal Musiala berhasil mencapai performa terbaiknya tepat waktu, ia juga pasti akan masuk dalam starting eleven.
Gala memproduksi jersey khusus untuk Sane — dan meraih kesuksesan besar
Selain itu, Kavukcu menanggapi tuduhan yang sudah mengiringi Sane sejak di Munich, yaitu bahwa ia menunjukkan bahasa tubuh yang meragukan. "Kami sama sekali tidak bisa membenarkan prasangka-prasangka itu. Leroy yang kami lihat di sini adalah orang yang sama sekali berbeda," jelasnya: "Dia memiliki hubungan yang baik dengan semua orang, suka bercanda, membantu para pemain muda dalam latihan, dan juga sebagai sesama manusia. Kami sebenarnya hanya tertawa bersamanya sepanjang waktu."
Selain itu, para penggemar Galatasaray sangat menyukainya, sehingga klub Istanbul tersebut secara khusus meluncurkan seri jersey lengan panjang dengan desain DFB dan Galatasaray khusus untuk Sane. Dan sukses besar! Kaos-kaos tersebut ludes terjual dalam waktu singkat. "Leroy termasuk dalam tiga besar penjualan jersey di Galatasaray (bersama Victor Osimhen dan Mauro Icardi; Catatan red.)," jelas Kavukcu.
Pindah tanpa biaya transfer dari FC Bayern München ke Galatasaray musim panas lalu bukanlah langkah mundur, tegas Kavukcu: "Kami adalah klub besar dan bangga, serta mampu bersaing dengan tim-tim papan atas di Eropa. Dalam hal suporter tandang pada pertandingan Eropa, kami bahkan berada di puncak. Bahkan Bayern pun tak bisa menandingi itu." Klub ini mengejar visi untuk menjadi "salah satu dari 10 klub terbaik di dunia". "Kami akan go public dengan perusahaan merchandise kami sendiri, dan juga merencanakan jaringan waralaba kafe sendiri. Semua itu sangat berkaitan dengan pemain seperti Leroy atau Victor Osimhen, yang telah meningkatkan popularitas kami secara signifikan."
- Getty
Sane meyakinkan Gala terkait transfer Boey
Sane bahkan turut membantu mendatangkan nama-nama besar lainnya ke klub pemuncak klasemen Süper Lig. "Kami juga meminta pendapat Leroy saat proses pemulangan Sacha Boey. Dia memberi kami saran dan merekomendasikan pemain tersebut," kata Kavukcu.
Bek kanan tersebut kembali ke Gala pada musim dingin melalui status pinjaman dari juara Bundesliga asal Jerman, setelah tidak lagi mendapat tempat di bawah asuhan pelatih Vincent Kompany. Selanjutnya, terdapat opsi pembelian senilai 15 hingga 20 juta euro. Sementara itu, pemain asal Prancis tersebut pindah ke Munich dua tahun sebelumnya dengan nilai transfer 30 juta euro.
Leroy Sane: Data performa dan statistik untuk tim nasional Jerman
Pertandingan internasional 74 Gol 16 Assist 11