"Kami sama sekali belum siap!" - Pelatih Wrexham, Phil Parkinson, marah besar setelah kekalahan telak 5-1 dari Southampton yang menghancurkan ambisi Ryan Reynolds dan Rob Mac untuk bermain di Liga Premier
Sebuah kenyataan pahit bagi mimpi Hollywood
The Red Dragons dihancurkan di Racecourse oleh tim Southampton yang tak kenal lelah, yang kini telah memenangkan 10 dari 13 laga liga terakhir mereka. Memasuki pertandingan di posisi keenam, klub milik Hollywood ini sama sekali tak mampu meniru semangat juang yang mereka tunjukkan dalam comeback dramatis baru-baru ini, saat mereka berhasil membalikkan keadaan dari ketinggalan 2-0 menjadi imbang 2-2 di kandang West Brom. Kekalahan telak ini membuat Wrexham tergelincir ke peringkat ketujuh di klasemen Championship dan terlempar dari zona playoff, yang sangat memengaruhi harapan mereka untuk mengamankan promosi keempat berturut-turut yang bersejarah. Parkinson tampak frustrasi dengan kurangnya daya saing yang ditunjukkan para pemainnya dalam pertandingan yang sangat menentukan ini.
Parkinson mengkritik habis-habisan penampilan Wrexham yang 'jauh dari memuaskan'
Berbicara setelah kekalahan telak tersebut, Parkinson tidak segan-segan dalam menilai awal pertandingan yang kurang memuaskan dan performa timnya secara keseluruhan. Ia mengatakan: “Kita harus menjadikan ini sebagai pelajaran, meski musim sudah memasuki tahap akhir. Kami menyadari betapa pentingnya pertandingan ini sebelum bertanding, dan sangat menyakitkan bahwa kami tidak mampu menampilkan performa yang kompetitif. Ini menunjukkan bahwa jika level permainan Anda menurun, Anda bisa dihukum. Kami dihukum dengan kejam dalam 20 menit pertama. Kami sama sekali tidak berada di level yang seharusnya dalam banyak aspek permainan. Namun, masih ada segalanya yang bisa diperjuangkan. Saya akan menganalisisnya secara mendalam dan memastikan kami siap untuk akhir pekan ini."
Saints melaju ke babak playoff
Tim tamu tampil sangat tajam sejak awal, mencetak gol melalui Kuryu Matsuki, Flynn Downes, Cyle Larin, Ross Stewart, dan Finn Azaz. Kemenangan ini menjadi momen bersejarah lainnya bagi manajer Southampton, Tonda Eckert, yang timnya baru saja meraih kemenangan mengejutkan 2-1 atas pemuncak klasemen Liga Premier, Arsenal, pada babak perempat final Piala FA akhir pekan lalu. The Saints kini telah melampaui Wrexham di klasemen, naik ke posisi play-off dengan momentum yang menguntungkan.
Eckert, yang menggantikan Will Still pada November, telah memimpin perubahan luar biasa di St Mary's. Pelatih asal Jerman itu memuji para pemainnya, yang kini telah mencatatkan 16 pertandingan tak terkalahkan di semua kompetisi. “Saya rasa tim sangat fokus saat ini, jadi tidak banyak yang perlu saya katakan. Tugas saya hanyalah memastikan bahwa saya mempersiapkan mereka sebaik mungkin untuk pertandingan-pertandingan yang akan datang,” kata Eckert setelah peluit akhir dibunyikan.
Perjalanan berat yang menanti Wrexham
Bagi Parkinson, fokus kini harus beralih ke pemulihan yang cepat. Meskipun impian untuk mencapai Liga Premier secara matematis masih terbuka bagi klub asuhan Reynolds dan Mac, cara mereka mengalami kekalahan ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan jika mereka ingin berhasil melewati fase akhir musim melawan lawan-lawan berpengalaman di Championship. Dengan hanya tersisa lima pertandingan di musim ini, Wrexham kini tertinggal dua poin dari zona play-off. Yang memperburuk keadaan, jadwal pertandingan tidak memberikan kelonggaran karena Red Dragons masih harus menghadapi dua dari tiga tim teratas liga, Coventry dan Middlesbrough, dalam upaya putus asa mereka untuk mempertahankan rekor promosi yang luar biasa ini.