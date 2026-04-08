Tim tamu tampil sangat tajam sejak awal, mencetak gol melalui Kuryu Matsuki, Flynn Downes, Cyle Larin, Ross Stewart, dan Finn Azaz. Kemenangan ini menjadi momen bersejarah lainnya bagi manajer Southampton, Tonda Eckert, yang timnya baru saja meraih kemenangan mengejutkan 2-1 atas pemuncak klasemen Liga Premier, Arsenal, pada babak perempat final Piala FA akhir pekan lalu. The Saints kini telah melampaui Wrexham di klasemen, naik ke posisi play-off dengan momentum yang menguntungkan.

Eckert, yang menggantikan Will Still pada November, telah memimpin perubahan luar biasa di St Mary's. Pelatih asal Jerman itu memuji para pemainnya, yang kini telah mencatatkan 16 pertandingan tak terkalahkan di semua kompetisi. “Saya rasa tim sangat fokus saat ini, jadi tidak banyak yang perlu saya katakan. Tugas saya hanyalah memastikan bahwa saya mempersiapkan mereka sebaik mungkin untuk pertandingan-pertandingan yang akan datang,” kata Eckert setelah peluit akhir dibunyikan.