'Kami punya potensi yang sangat besar!' - Nico Gonzalez puji debut impian bersama Newcastle setelah menang atas Tottenham Hotspur

Gonzalez tidak membutuhkan waktu lama untuk memperkenalkan dirinya kepada publik St James' Park, dengan memainkan peran penting saat Matthias Jaissle meraih kemenangan pertamanya di Premier League sebagai manajer Newcastle United. Mantan gelandang Manchester City itu, yang datang dengan nilai awal £48 juta yang bisa naik menjadi £52 juta dengan bonus tambahan, langsung terlihat menyatu di ruang mesin Newcastle United, menghadirkan kecerdasan taktis dan visi yang membantu membongkar pertahanan kukuh Tottenham Hotspur pada babak kedua laga.

Merefleksikan transisinya yang cepat ke kehidupan di Tyneside, sang gelandang mengakui sifat perpindahannya yang serba cepat membuat penampilan itu terasa semakin spesial. "Itu luar biasa. Saya baru empat hari di sini jadi tidak mudah bagi saya untuk tampil sejak awal, tetapi saya sangat senang dengan pekerjaan yang saya lakukan dan yang dilakukan tim," kata Gonzalez kepada BBC Match of the Day.