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FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-NEWCASTLEAFP
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

'Kami punya potensi yang sangat besar!' - Nico Gonzalez puji debut impian bersama Newcastle setelah menang atas Tottenham Hotspur

N. Gonzalez
Newcastle United
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur vs Newcastle United
Premier League

Percikan kreativitas baru Newcastle United, Nico Gonzalez, mengirimkan peringatan kepada tim-tim lain di Premier League setelah debut menonjol melawan Tottenham Hotspur. Gelandang Argentina itu yakin Newcastle United masih punya ruang besar untuk berkembang setelah kemenangan tandang meyakinkan 2-0.

  • Dampak instan di London utara

    Gonzalez tidak membutuhkan waktu lama untuk memperkenalkan dirinya kepada publik St James' Park, dengan memainkan peran penting saat Matthias Jaissle meraih kemenangan pertamanya di Premier League sebagai manajer Newcastle United. Mantan gelandang Manchester City itu, yang datang dengan nilai awal £48 juta yang bisa naik menjadi £52 juta dengan bonus tambahan, langsung terlihat menyatu di ruang mesin Newcastle United, menghadirkan kecerdasan taktis dan visi yang membantu membongkar pertahanan kukuh Tottenham Hotspur pada babak kedua laga.

    Merefleksikan transisinya yang cepat ke kehidupan di Tyneside, sang gelandang mengakui sifat perpindahannya yang serba cepat membuat penampilan itu terasa semakin spesial. "Itu luar biasa. Saya baru empat hari di sini jadi tidak mudah bagi saya untuk tampil sejak awal, tetapi saya sangat senang dengan pekerjaan yang saya lakukan dan yang dilakukan tim," kata Gonzalez kepada BBC Match of the Day.

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  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Penyesuaian taktik membuahkan hasil

    Setelah babak pertama yang berjalan ketat, Newcastle bangkit selepas jeda dengan semangat baru dan akhirnya mampu mengatasi tim asuhan Roberto De Zerbi. Gol pembuka lahir lewat Gonzalez, yang menemukan Amar Dedic untuk kemudian memberi umpan kepada Anthony Elanga, dengan pemain Swedia itu bergerak cerdik menghindari Sandro Tonali sebelum menceploskan bola ke gawang. Gonzalez menjelaskan bahwa instruksi dari bangku cadangan tetap sama, tetapi tim meningkatkan eksekusi dan level intensitas mereka untuk memastikan pulang dari London Utara dengan membawa tiga poin penuh.

    "Ide [di babak kedua] tetap sama, tetapi kami melakukan beberapa penyesuaian dan sedikit lebih agresif terhadap mereka. Saya pikir grup ini punya potensi yang sangat besar, kami sangat muda dan masih punya banyak ruang untuk berkembang, dan bahkan hari ini saya merasa kami terus berkembang dan semakin nyaman, dan itulah cara yang harus terus kami jalani."

  • Menjalankan cetak biru Jaissle

    Salah satu sorotan pada sore itu adalah keterlibatan Gonzalez dalam gol pembuka, ketika visinya membongkar lini belakang Tottenham Hotspur. Gelandang itu, yang mencatatkan 59 penampilan untuk City setelah pindah dari Porto dengan nilai transfer £52 juta pada awal 2025 sebelum jatah start-nya menurun setelah Januari, mengungkapkan bahwa tipe permainan spesifik ini adalah sesuatu yang telah ia bahas secara intens dengan Jaissle sejak kedatangannya.

    "Ini adalah sesuatu yang sering saya bicarakan dengan pelatih. Dia ingin saya melihat umpan-umpan seperti ini dan saya mencoba beberapa kali di babak pertama dan babak kedua, lalu kami mencetak gol. Ini adalah sesuatu yang kami coba kerjakan. Pada babak kedua kami berkata, kami harus terus melakukan ini karena sangat sulit untuk bertahan menghadapi tipe pemain seperti ini. Saya harap ini memberi kami lebih banyak gol lagi musim ini," jelas Gonzalez.

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    Membangun momentum untuk debut di St James' Park

    Kemenangan ini melanjutkan hasil imbang 2-2 Newcastle pada laga pembuka musim di kandang melawan Liverpool. Newcastle selanjutnya menjamu Bournemouth pada 5 September, ketika Gonzalez akan berusaha melanjutkan start apiknya saat menjalani debut kandang yang sangat dinantikan di St James' Park.

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