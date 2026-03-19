"Kami punya kualitas" - Vitor Pereira merasa senang setelah Nottingham Forest melaju ke babak selanjutnya di Liga Europa menjelang laga krusial melawan Spurs

Menjelang laga krusial perebutan degradasi Liga Premier melawan Tottenham pada hari Minggu, Pereira mengambil keputusan berani dengan melakukan sembilan pergantian dalam susunan pemain intinya. Meskipun melakukan rotasi besar-besaran, manajer Forest itu menegaskan bahwa timnya telah menunjukkan dengan jelas mengapa mereka layak berada di panggung Eropa. Saat berbicara kepada TNT Sports setelah peluit akhir dibunyikan, sang manajer menyoroti pentingnya mengelola kebugaran skuadnya di tengah jadwal pertandingan yang padat.

“Kami sangat senang dan kami membuktikan bahwa kami datang ke sini untuk bersaing. Kami memiliki pemain-pemain yang bagus, pemain-pemain berbakat. Kami bermain fantastis di babak pertama,” kata Pereira. “Saya sangat senang karena kami melakukan segalanya, mencoba segalanya, dan saya memiliki kesempatan untuk menyeimbangkan energi para pemain guna mempersiapkan pertandingan berikutnya. Fantastis. Saya mulai melakukan pergantian pemain bukan karena kami bermain buruk, tetapi untuk menyeimbangkan energi dan agar siap untuk hari Minggu.”







