Vitor Pereira Nottingham Forest 2025-26
"Kami punya kualitas" - Vitor Pereira merasa senang setelah Nottingham Forest melaju ke babak selanjutnya di Liga Europa menjelang laga krusial melawan Spurs

Vitor Pereira memuji karakter timnya dan kedalaman skuad setelah Nottingham Forest berhasil meraih kemenangan dramatis melalui adu penalti atas Midtjylland untuk melaju ke perempat final Liga Europa. Pelatih asal Portugal itu mengungkapkan kegembiraannya atas penampilan para pemain cadangannya, sementara klub kini bersiap menghadapi laga krusial Liga Premier melawan Tottenham.

  • Forest mencatatkan kebangkitan dramatis di Denmark

    Forest mengalahkan lawan asal Denmark mereka di Denmark pada Kamis dalam adu penalti yang menegangkan. Sementara tuan rumah goyah di bawah tekanan—dua kali membentur tiang gawang lewat tendangan Cho Gue-sung dan Aral Simsir sebelum Edward Chilufya meleset jauh dari sasaran—Forest tampil sangat efektif. Morgan Gibbs-White, Ibrahim Sangare, dan Neco Williams semuanya berhasil mencetak gol dari titik penalti untuk memastikan kemenangan 3-0 dalam adu penalti dan lolos ke babak berikutnya.

    Pereira menemukan keseimbangan menjelang laga melawan Spurs

    Menjelang laga krusial perebutan degradasi Liga Premier melawan Tottenham pada hari Minggu, Pereira mengambil keputusan berani dengan melakukan sembilan pergantian dalam susunan pemain intinya. Meskipun melakukan rotasi besar-besaran, manajer Forest itu menegaskan bahwa timnya telah menunjukkan dengan jelas mengapa mereka layak berada di panggung Eropa. Saat berbicara kepada TNT Sports setelah peluit akhir dibunyikan, sang manajer menyoroti pentingnya mengelola kebugaran skuadnya di tengah jadwal pertandingan yang padat.

    “Kami sangat senang dan kami membuktikan bahwa kami datang ke sini untuk bersaing. Kami memiliki pemain-pemain yang bagus, pemain-pemain berbakat. Kami bermain fantastis di babak pertama,” kata Pereira. “Saya sangat senang karena kami melakukan segalanya, mencoba segalanya, dan saya memiliki kesempatan untuk menyeimbangkan energi para pemain guna mempersiapkan pertandingan berikutnya. Fantastis. Saya mulai melakukan pergantian pemain bukan karena kami bermain buruk, tetapi untuk menyeimbangkan energi dan agar siap untuk hari Minggu.”



  • Meningkatnya keyakinan dan semangat dalam tim

    Kemenangan ini menandai kemenangan pertama Forest sejak keberhasilan mereka di babak play-off melawan Fenerbahce, yang juga bertepatan dengan penunjukan Pereira. Manajer tersebut meyakini bahwa dorongan psikologis dari kemenangan di ajang Eropa akan sangat penting saat mereka kembali ke kompetisi domestik. Ia memuji mentalitas kolektif tim, sambil menegaskan bahwa skuad ini memiliki karakteristik yang diperlukan untuk menghadapi tantangan berat yang menanti di Liga Europa maupun Liga Premier.

    “Ketika kami menang, rasanya berbeda. Semangatnya berbeda, energinya berbeda. Para pemain pantas mendapatkannya karena mereka adalah kelompok yang fantastis. Pemain-pemain yang sangat bagus, dengan semangat tim, karakter, dan kami menunjukkan semuanya hari ini,” tambah Pereira. “Saya tidak ragu bahwa kami memiliki kualitas dan akan bersaing untuk mencapai target kami, pasti. Saya ingin berterima kasih kepada para pendukung kami karena hari ini mereka pantas untuk terus melaju di Liga Europa.”



    Yates memuji kedalaman skuad setelah memanfaatkan peluangnya

    Ryan Yates, yang minim mendapat kesempatan sebagai starter musim ini, tampil menonjol dengan mencetak gol di waktu normal dan melihat gol yang berpotensi menjadi penentu kemenangan dianulir karena offside pada babak perpanjangan waktu. Penampilannya mencerminkan semangat juang yang dicari Pereira saat musim ini mendekati puncaknya. Yates dengan cepat memuji seluruh skuad atas kekompakan mereka dan menekankan pentingnya mempertahankan momentum kemenangan menjelang lawatan ke London Utara.

    “Saya sangat bersemangat karena kami lolos. Adu penalti selalu menegangkan, selalu sulit, tapi para pemain tampil maksimal dan kami sangat senang,” kata Yates. “Mengingat perubahan yang terjadi, ini menunjukkan kedalaman skuad dan semangat kami. Di tahap musim ini, yang terpenting adalah menunjukkan kekompakan dan berjuang untuk satu sama lain. Banyak pemain yang bermain hari ini yang belum banyak mendapat menit bermain, dan banyak dari mereka memanfaatkan kesempatan mereka. Perasaan menang itu istimewa. Kita ingin mempertahankan momentum ini. Momentum pada tahap musim ini sangat penting. Kita perlu pulih dengan baik, fokus pada Tottenham, dan semoga kita bisa terus membangun dan meraih kemenangan-kemenangan itu.”

