"Kami pikir kami punya Zidane berikutnya" - Bintang USMNT Gio Reyna mengatakan satu hal yang harus dia lakukan untuk memiliki peluang mewujudkan potensi besarnya menjelang Piala Dunia 2026
Cedera menghambat Reyna di Borussia Dortmund
Reyna mengambil keputusan berani untuk berangkat ke Eropa saat masih remaja, dengan debut seniornya di Borussia Dortmund dilakukan pada usia 17 tahun - memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh sesama warga negaranya, Christian Pulisic, di Bundesliga.
Ada harapan besar bagi seorang pria yang lahir di Inggris selama masa ayahnya bermain di Premier League bersama Sunderland. Namun, tubuh Reyna sering mengalami cedera sepanjang kariernya.
Dia hanya tampil dalam 146 pertandingan untuk Dortmund selama enam tahun - termasuk masa pinjaman yang kurang memuaskan di Nottingham Forest - dan mengambil tantangan baru pada musim panas 2025 saat bergabung dengan Borussia Monchengladbach.
USMNT menilai Reyna sebagai 'Zidane berikutnya'
Ketika ditanya apakah Reyna, yang masih berusia 23 tahun, akan pernah memenuhi ekspektasi awal, Ramos - yang berbicara melalui kasino online di Kanada - mengatakan kepada GOAL: “Ini adalah pertanyaan yang sangat sulit. Ketika saya menjadi direktur teknis tim nasional muda, kami melihat Gio muncul pada usia 15 tahun dan melihat beberapa hal yang membuat kami berpikir kami memiliki Zidane berikutnya di tangan kami.
“Dia memiliki kelancaran dalam gerakannya, cara dia berputar, dan cara dia melihat perkembangan permainan - dia memproses informasi dengan sangat cepat. Kami berpikir ‘wow, kami memiliki sesuatu yang istimewa’. Lalu dia akan melakukan gerakan-gerakan dan Anda berpikir ‘ini lah yang akan terjadi’. Sayangnya, dengan Gio, kami terus mengatakan ‘ini lah yang akan terjadi’ dan kami masih menunggu apa yang akan terjadi. Kita tidak mendapatkannya.”
Mengenai apa yang perlu dilakukan Reyna ke depannya, Ramos menambahkan: “Faktanya, Gio perlu bergabung dengan tim di mana dia bisa bermain 60, 80, atau 100 pertandingan penuh 90 menit berturut-turut, dan kami belum melihat itu sama sekali. Dalam empat atau lima tahun terakhir, dia jarang mendapatkan waktu bermain. Saya harus mengatakan pada titik ini, ini tergantung pada kita semua untuk melihat apakah Gio bisa bergabung dengan tim di mana dia benar-benar bisa bermain, karena kita belum melihatnya.
“Sulit untuk memiliki pendapat tentang ke mana kita akan pergi selanjutnya karena kita mendekati usia 23/24 tahun, di mana pemain muda sebenarnya membuat perbedaan besar bagi tim mereka dan membawa tim mereka, jika mereka bermain di posisi itu. Dia tidak melakukannya.”
Apakah Reyna akan mendapatkan transfer besar lagi di masa depan?
Tidak diragukan lagi bahwa Reyna memiliki kemampuan untuk bersinar di panggung domestik dan internasional yang paling bergengsi, dengan 34 caps senior yang telah ia peroleh untuk negaranya. Namun, menghindari cedera dan tampil konsisten secara terus-menerus menjadi masalah.
Jika masalah-masalah tersebut dapat diatasi, maka puncak kariernya masih bisa dicapai. Mantan kiper timnas AS, Brad Friedel, juga mengakui hal itu. Dia pernah mengatakan kepada GOAL saat ditanya tentang masa depan Reyna: “Tentu saja dia bisa (bergabung dengan klub top lain). Lihat usianya. Karena alasan apa pun, tubuhnya telah mengalami penurunan performa. Dia perlu mencari tahu mengapa dan kemudian membangun kembali.
“Dia bisa bermain di kebanyakan klub. Terkadang saat pemain cedera, klub langsung menyadari dan memastikan dia keluar. Gio selalu terkait dengan klub besar atau ada yang mengincarnya. Mereka tahu dia bisa bermain, itu bukan masalah. Itu hal yang baik. Semua orang tahu bakatnya ada. Sekarang dia harus mencari cara untuk tetap bugar.”
Perjalanan menuju Piala Dunia: Reyna berharap bisa masuk skuad USMNT
Reyna telah tampil dalam 16 pertandingan untuk Monchengladbach musim ini, namun masih menunggu gol pertamanya untuk klub tersebut - dengan kekhawatiran degradasi yang belum sepenuhnya mereda. Dia perlu meningkatkan performanya dalam beberapa pekan ke depan agar bisa mendapatkan tempat dalam rencana Piala Dunia Mauricio Pochettino dan membuka jalan bagi transfer besar lainnya yang akan diselesaikan pada jendela transfer mendatang.
