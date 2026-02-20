"Kami pikir kami punya Zidane berikutnya" - Bintang USMNT Gio Reyna mengatakan satu hal yang harus dia lakukan untuk memiliki peluang mewujudkan potensi besarnya menjelang Piala Dunia 2026

Ketika ditanya apakah Reyna, yang masih berusia 23 tahun, akan pernah memenuhi ekspektasi awal, Ramos - yang berbicara melalui kasino online di Kanada - mengatakan kepada GOAL: “Ini adalah pertanyaan yang sangat sulit. Ketika saya menjadi direktur teknis tim nasional muda, kami melihat Gio muncul pada usia 15 tahun dan melihat beberapa hal yang membuat kami berpikir kami memiliki Zidane berikutnya di tangan kami.

“Dia memiliki kelancaran dalam gerakannya, cara dia berputar, dan cara dia melihat perkembangan permainan - dia memproses informasi dengan sangat cepat. Kami berpikir ‘wow, kami memiliki sesuatu yang istimewa’. Lalu dia akan melakukan gerakan-gerakan dan Anda berpikir ‘ini lah yang akan terjadi’. Sayangnya, dengan Gio, kami terus mengatakan ‘ini lah yang akan terjadi’ dan kami masih menunggu apa yang akan terjadi. Kita tidak mendapatkannya.”

Mengenai apa yang perlu dilakukan Reyna ke depannya, Ramos menambahkan: “Faktanya, Gio perlu bergabung dengan tim di mana dia bisa bermain 60, 80, atau 100 pertandingan penuh 90 menit berturut-turut, dan kami belum melihat itu sama sekali. Dalam empat atau lima tahun terakhir, dia jarang mendapatkan waktu bermain. Saya harus mengatakan pada titik ini, ini tergantung pada kita semua untuk melihat apakah Gio bisa bergabung dengan tim di mana dia benar-benar bisa bermain, karena kita belum melihatnya.

“Sulit untuk memiliki pendapat tentang ke mana kita akan pergi selanjutnya karena kita mendekati usia 23/24 tahun, di mana pemain muda sebenarnya membuat perbedaan besar bagi tim mereka dan membawa tim mereka, jika mereka bermain di posisi itu. Dia tidak melakukannya.”