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'Kami perlu berbuat lebih banyak' - David Moyes menyerukan tambahan rekrutan untuk Everton dan menanggapi spekulasi Grealish
Moyes menuntut kedalaman skuad lebih lanjut
Manajer Everton Moyes akhirnya angkat bicara soal upaya perekrutan klub, dengan mengakui bahwa skuad saat ini masih belum lengkap meski sudah menjalani awal musim panas yang sibuk. Dalam wawancara besar pertamanya pada periode pramusim, pria asal Skotlandia itu berbicara terus terang mengenai besarnya tugas yang dihadapi Everton saat mereka berupaya memperbaiki finis di peringkat ke-13 musim lalu.
"Kami masih membutuhkan cukup banyak pemain untuk menambah kekuatan skuad. Saya ingin melakukan lebih banyak lagi jika memungkinkan, kami perlu melihat bagaimana beberapa pekan tersisa ini berjalan," kata Moyes kepada Sky Sports dalam penilaian yang jujur mengenai situasi saat ini. Dengan tenggat yang semakin dekat, masih ada cukup banyak perekrutan lagi yang dibidik Everton untuk memenuhi kebutuhan taktis sang manajer.
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Menilai bisnis musim panas sejauh ini
Everton sudah menggelontorkan dana besar pada bursa transfer kali ini, dengan estimasi pengeluaran sekitar £74 juta untuk mendatangkan wajah-wajah baru. Ini termasuk perekrutan permanen Tyrique George dan Merlin Rohl, yang keduanya sempat bermain di klub itu sebagai pemain pinjaman musim lalu.
Mereka bergabung dengan Hayden Hackney, Christian Norgaard, dan Brennan Johnson, dengan nama terakhir datang sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran besar yang membuat Dwight McNeil bergerak ke arah sebaliknya. Moyes mengungkapkan kepuasannya atas tambahan ini, tetapi mengakui bahwa beberapa di antaranya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di lingkungan baru mereka.
Menganalisis rekrutan barunya, pria 63 tahun itu mengatakan: "Saya senang dengan para pemain yang kami datangkan. Anda harus ingat bahwa dua dari mereka sudah berada di sini tahun lalu, jadi kami hanya menjadikan status mereka permanen. Saya pikir Hayden akan membutuhkan sedikit waktu untuk beradaptasi dari Championship ke Premier League, yang cukup sering memang terjadi pada pemain yang datang dari Championship."
Perburuan bek kanan
Masalah yang terus membayangi Everton adalah posisi bek kanan, peran yang sudah lebih dari setahun berusaha keras diisi oleh Moyes. Meski sudah mengidentifikasi posisi itu sebagai prioritas sejak jendela transfer musim dingin, klub masih belum mendapatkan solusi jangka panjang.
Saat didesak soal area spesifik mana yang saat ini ingin ia perkuat, mantan bos West Ham dan Manchester United itu tetap enggan membeberkan, memilih untuk menyimpan rapat rencananya agar tidak memberi tahu klub-klub rival tentang rencana spesifiknya pada pekan-pekan terakhir bursa transfer. "Saya tidak akan memberi tahu Anda. Tapi kami sangat paham apa yang dibutuhkan dan kami bekerja keras untuk mewujudkannya."
- Getty
Spekulasi soal Grealish dan jalan ke depan
Satu nama yang terus dikaitkan dengan kepulangan ke Everton adalah Jack Grealish, yang menjalani masa peminjaman yang produktif di klub itu pada musim 2025/26. Pemain internasional Inggris itu baru-baru ini tampil untuk Manchester City dalam kekalahan mereka di Community Shield melawan Arsenal, dan Moyes pun secara wajar ditanya apakah ada kemungkinan untuk membawa kembali gelandang kreatif itu ke Merseyside.
Ia tetap berhati-hati ketika topik tentang winger itu diangkat, dengan menolak memberi dorongan apa pun kepada mereka yang berharap pada kepulangan sensasional. "Tidak, setidaknya untuk saat ini. Bukan ranah saya untuk membahas itu, Jack adalah pemain Man City dan saya rasa tidak tepat membicarakan pemain di klub lain," tegas Moyes.
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