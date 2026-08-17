Everton sudah menggelontorkan dana besar pada bursa transfer kali ini, dengan estimasi pengeluaran sekitar £74 juta untuk mendatangkan wajah-wajah baru. Ini termasuk perekrutan permanen Tyrique George dan Merlin Rohl, yang keduanya sempat bermain di klub itu sebagai pemain pinjaman musim lalu.

Mereka bergabung dengan Hayden Hackney, Christian Norgaard, dan Brennan Johnson, dengan nama terakhir datang sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran besar yang membuat Dwight McNeil bergerak ke arah sebaliknya. Moyes mengungkapkan kepuasannya atas tambahan ini, tetapi mengakui bahwa beberapa di antaranya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di lingkungan baru mereka.

Menganalisis rekrutan barunya, pria 63 tahun itu mengatakan: "Saya senang dengan para pemain yang kami datangkan. Anda harus ingat bahwa dua dari mereka sudah berada di sini tahun lalu, jadi kami hanya menjadikan status mereka permanen. Saya pikir Hayden akan membutuhkan sedikit waktu untuk beradaptasi dari Championship ke Premier League, yang cukup sering memang terjadi pada pemain yang datang dari Championship."



