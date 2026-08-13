Getty Images Sport
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'Kami pergi ke sana untuk memenangkannya' - Jonathan Tah melontarkan peringatan tegas kepada Borussia Dortmund saat Bayern Munich memburu trofi pertama musim ini
Tah siap untuk babak kedua di Bayern
Bek tengah Bayern, Tah, sangat menantikan dimulainya kampanye keduanya bersama raksasa Bavaria itu. Setelah tahun debut yang sangat sukses, pemain internasional Jerman tersebut sudah mengarahkan pandangannya untuk meraih lebih banyak trofi.
Bayern saat ini sedang mempersiapkan diri untuk duel DFL-Supercup mendatang melawan rival sengit Dortmund. Laga pembuka tradisional itu akan memberi Tah dan rekan-rekan setimnya kesempatan langsung untuk menegaskan dominasi mereka di kompetisi domestik.
"Memenangi trofi selalu menjadi sesuatu yang spesial," kata Tah. "Dan trofi ini berbeda dari trofi-trofi lain selama musim berjalan. Pada akhirnya, kami menjalani musim lalu yang hebat. Itulah sebabnya kami bisa memenangi trofi ini di awal musim ini. Ya, itu selalu, selalu sesuatu yang spesial. Tentu saja, kami pergi ke sana untuk memenanginya."
- Getty Images Sport
Memercayai intuisi dan merasa diterima
Merefleksikan integrasinya yang mulus ke dalam skuad, Tah mengungkapkan kepuasan besar atas keputusan akhirnya bergabung dengan juara bertahan Jerman tersebut. Bek tangguh itu dengan cepat memantapkan dirinya sebagai sosok vital di Munich.
"Saya akan bilang, untuk diri saya sendiri, percayalah pada intuisi dan keputusan saya, karena rasanya saya membuat keputusan yang tepat untuk datang ke sini, dan musim pertama ini luar biasa," jelasnya.
"Cara, Anda tahu, saya bisa datang ke sini dan menjadi diri saya sendiri, persis seperti apa adanya saya, dan cara orang-orang menerima saya sebagai pemain, tetapi juga sebagai pribadi, itu sangat spesial bagi saya. Saya pikir bagi saya, itu adalah sesuatu yang ingin saya pertahankan musim ini dan terus saya kembangkan dalam berbagai hal. Selalu ada sesuatu yang bisa Anda lakukan dengan lebih baik. Tapi, ya, itu fokus utamanya.
Mengambil peran kepemimpinan dan target defensif
Setelah memiliki pengalaman penuh selama satu tahun, Tah kini siap memikul tanggung jawab yang lebih besar lagi di dalam ruang ganti. Ia juga telah memaparkan target taktis yang jelas untuk lini pertahanan tim.
"Saya pikir satu hal penting bagi saya adalah berkembang lebih jauh dalam peran sebagai pemimpin di sebuah tim," kata Tah. "Anda tahu, ketika datang pada tahun pertama, Anda selalu harus beradaptasi, ini adalah tim baru, dan Anda harus melihat bagaimana semuanya cocok. Namun pada akhirnya, saya merasa bisa menjalankan peran saya sebagai pemimpin bersama para pemimpin lainnya, di dalam dan di luar lapangan.
"Tentu saja, saya ingin terus mengasah hal itu. Lalu ada banyak detail, seperti di lapangan. Saya pikir satu hal atau satu target yang saya katakan kepada diri saya sendiri, dan juga kepada para bek, kelompok bek, adalah bahwa kami tidak ingin kebobolan lebih banyak gol. Kami ingin kebobolan lebih sedikit gol daripada musim lalu. Ya, kami akan bekerja untuk itu."
- Getty Images Sport
Duel di Signal Iduna Park
Ketangguhan lini pertahanan Bayern akan langsung diuji saat mereka bertandang untuk menghadapi Borussia Dortmund pada Sabtu, 22 Agustus. Duel yang sangat dinantikan itu akan berlangsung di hadapan suporter tuan rumah yang tidak bersahabat di Signal Iduna Park.
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