Bek tengah Bayern, Tah, sangat menantikan dimulainya kampanye keduanya bersama raksasa Bavaria itu. Setelah tahun debut yang sangat sukses, pemain internasional Jerman tersebut sudah mengarahkan pandangannya untuk meraih lebih banyak trofi.

Bayern saat ini sedang mempersiapkan diri untuk duel DFL-Supercup mendatang melawan rival sengit Dortmund. Laga pembuka tradisional itu akan memberi Tah dan rekan-rekan setimnya kesempatan langsung untuk menegaskan dominasi mereka di kompetisi domestik.

"Memenangi trofi selalu menjadi sesuatu yang spesial," kata Tah. "Dan trofi ini berbeda dari trofi-trofi lain selama musim berjalan. Pada akhirnya, kami menjalani musim lalu yang hebat. Itulah sebabnya kami bisa memenangi trofi ini di awal musim ini. Ya, itu selalu, selalu sesuatu yang spesial. Tentu saja, kami pergi ke sana untuk memenanginya."