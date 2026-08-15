Berbicara dalam acara perkenalan resminya, Saibari menyoroti keyakinannya terhadap proyek ambisius raksasa Bundesliga itu: "Bayern adalah salah satu klub terbesar di dunia. Mereka memberi saya keyakinan bahwa saya bisa berkembang sebagai pemain dan pribadi di sini. Mereka bermain dengan banyak pergerakan dan intensitas tinggi. Saya melihatnya sendiri musim lalu. Mereka memainkan sepakbola yang sangat bagus, selalu intens, mereka selalu mencari penyelesaian akhir. Saya sangat menyukainya."

Ketika ditanya soal bagaimana ia cocok dengan skema taktik Kompany, ia menjelaskan: "Saya belum membahasnya [posisi] secara detail dengan pelatih. Saya fokus pada cedera saya dan proses comeback. Kami pasti akan membicarakannya segera. Posisi favorit saya adalah nomor sepuluh, semua orang tahu itu. Tapi saya bisa bermain di beberapa posisi, kami toh selalu bertukar posisi selama pertandingan. Saya juga bisa bermain melebar dan sedikit lebih ke dalam."