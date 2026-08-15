FC Bayern München
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'Kami pasti akan segera membicarakannya' - rekrutan baru Bayern Munich senilai €50 juta belum membahas perannya dengan Vincent Kompany
Saibari siap beraksi
Saibari telah merampungkan kepindahan senilai €50 juta (£43 juta/$58 juta) ke Bayern dari PSV setelah tampil gemilang untuk Maroko di Piala Dunia. Playmaker berusia 25 tahun itu mencetak gol dalam ketiga laga fase grup dan sukses mengeksekusi penalti penentu dalam kemenangan adu penalti atas Belanda sebelum mengalami cedera hamstring saat melawan Kanada. Kini sudah kembali bugar sepenuhnya, gelandang produktif itu siap menunjukkan kreativitas serangannya di Allianz Arena.
- FC Bayern München
Playmaker menikmati kecocokan taktis
Berbicara dalam acara perkenalan resminya, Saibari menyoroti keyakinannya terhadap proyek ambisius raksasa Bundesliga itu: "Bayern adalah salah satu klub terbesar di dunia. Mereka memberi saya keyakinan bahwa saya bisa berkembang sebagai pemain dan pribadi di sini. Mereka bermain dengan banyak pergerakan dan intensitas tinggi. Saya melihatnya sendiri musim lalu. Mereka memainkan sepakbola yang sangat bagus, selalu intens, mereka selalu mencari penyelesaian akhir. Saya sangat menyukainya."
Ketika ditanya soal bagaimana ia cocok dengan skema taktik Kompany, ia menjelaskan: "Saya belum membahasnya [posisi] secara detail dengan pelatih. Saya fokus pada cedera saya dan proses comeback. Kami pasti akan membicarakannya segera. Posisi favorit saya adalah nomor sepuluh, semua orang tahu itu. Tapi saya bisa bermain di beberapa posisi, kami toh selalu bertukar posisi selama pertandingan. Saya juga bisa bermain melebar dan sedikit lebih ke dalam."
Silsilah Eredivisie mendongkrak lini serang
Kehadiran Saibari menyuntikkan daya gedor yang sudah terbukti ke lini depan Bayern setelah penampilannya yang luar biasa di kasta tertinggi Belanda. Penyerang serbabisa itu berkontribusi langsung terhadap 45 gol (26 gol, 19 assist) dalam dua musim terakhirnya di Eredivisie bersama PSV, sebuah catatan yang tidak mampu ditandingi pemain lain mana pun di kompetisi tersebut. Kemampuannya untuk bermain di belakang penyerang, meregangkan pertahanan dari sisi sayap, atau turun lebih dalam memberi Kompany fleksibilitas taktis yang berharga.
- Philippe Ruiz
Bentrok Piala Super Dortmund menanti
Saibari bisa menjalani debut kompetitifnya saat Bayern menghadapi Borussia Dortmund dalam Franz Beckenbauer Supercup pada 22 Agustus. Duel besar Der Klassiker itu menjadi ujian langsung bagi rekrutan asal Maroko tersebut menjelang laga pembuka liga. Enam hari kemudian, tim asuhan Kompany memulai upaya mempertahankan gelar Bundesliga dengan menjamu Stuttgart di Allianz Arena.
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