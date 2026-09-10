Pochettino tetap bersikukuh bahwa mantan klubnya dirampok dari kejayaan domestik karena medan persaingan yang tidak setara. Ia menegaskan bahwa sanksi finansial tidak cukup untuk pelanggaran aturan yang bersifat sistematis.

“Saya sudah mengatakan bahwa kami seharusnya memenangi satu gelar, satu Premier League,” kata Pochettino kepada para wartawan. “Kami seharusnya diberikan itu. Jika itu benar, dan itu terjadi, tentu kami pantas menjadi juara untuk tahun itu. Karena kami adalah yang terbaik kedua.”

Juru taktik asal Argentina itu menyoroti perbedaan batasan operasional yang diterapkan kepada dua rival sekota London tersebut. "Mereka dihukum, mereka mengakuinya, jadi selesai begitu saja?" ujarnya. "Gelar itu seharusnya menjadi milik tim yang finis kedua. Kami tidak bersaing dengan aturan yang sama. Oke, sekarang kita bisa mengatakan bahwa mereka mencetak gol, mereka memenangi pertandingan. Tetapi sangat adil untuk mengatakan bahwa kami tidak bersaing sebelum awal musim dengan kartu yang sama."

Pochettino menyiratkan bahwa lanskap finansial yang setara bisa mengubah sejarah. "Mungkin dengan aturan yang sama, jika kami menerapkan hal-hal yang sama, mungkin kami bisa merekrut beberapa pemain yang akan membuat tim lebih baik, atau mencetak lebih banyak gol," jelasnya. "Ini bukan saya mengeluh. Ini adalah kebenaran."



