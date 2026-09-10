Getty Images Sport
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'Kami pantas menjadi juara!' - Mauricio Pochettino menuntut Tottenham diberi gelar Premier League 2016-17 setelah pelanggaran finansial Chelsea
Persaingan gelar 2016-17 ditinjau kembali
Asosiasi Sepak Bola Inggris baru-baru ini menjatuhkan denda £10 juta kepada Chelsea dan larangan transfer bersyarat. Hukuman ini menyusul pengakuan klub atas 74 pelanggaran aturan keuangan di bawah kepemilikan Roman Abramovich. Pelanggaran itu terjadi antara 2011 dan 2018, dengan fokus pada pembayaran ilegal kepada agen yang tidak terdaftar untuk transfer-transfer penting.
Kepemilikan Chelsea saat ini melaporkan sendiri ketidakteraturan tersebut setelah membeli klub pada 2022. Perekrutan yang terkait dalam pelanggaran itu termasuk Eden Hazard, David Luiz, dan Nemanja Matic, yang semuanya memainkan peran krusial saat Antonio Conte membawa Chelsea meraih gelar Premier League pada musim 2016-17.
Tottenham finis hanya terpaut tujuh poin di posisi kedua pada tahun itu. Meski memiliki serangan terbaik di liga, pertahanan paling rapat, dan jumlah kekalahan paling sedikit, Tottenham mengakhiri musim tanpa gelar. Kini, mantan manajer mereka merasa buku rekor harus ditulis ulang.
- AFP
“Kami pantas menjadi juara”
Pochettino tetap bersikukuh bahwa mantan klubnya dirampok dari kejayaan domestik karena medan persaingan yang tidak setara. Ia menegaskan bahwa sanksi finansial tidak cukup untuk pelanggaran aturan yang bersifat sistematis.
“Saya sudah mengatakan bahwa kami seharusnya memenangi satu gelar, satu Premier League,” kata Pochettino kepada para wartawan. “Kami seharusnya diberikan itu. Jika itu benar, dan itu terjadi, tentu kami pantas menjadi juara untuk tahun itu. Karena kami adalah yang terbaik kedua.”
Juru taktik asal Argentina itu menyoroti perbedaan batasan operasional yang diterapkan kepada dua rival sekota London tersebut. "Mereka dihukum, mereka mengakuinya, jadi selesai begitu saja?" ujarnya. "Gelar itu seharusnya menjadi milik tim yang finis kedua. Kami tidak bersaing dengan aturan yang sama. Oke, sekarang kita bisa mengatakan bahwa mereka mencetak gol, mereka memenangi pertandingan. Tetapi sangat adil untuk mengatakan bahwa kami tidak bersaing sebelum awal musim dengan kartu yang sama."
Pochettino menyiratkan bahwa lanskap finansial yang setara bisa mengubah sejarah. "Mungkin dengan aturan yang sama, jika kami menerapkan hal-hal yang sama, mungkin kami bisa merekrut beberapa pemain yang akan membuat tim lebih baik, atau mencetak lebih banyak gol," jelasnya. "Ini bukan saya mengeluh. Ini adalah kebenaran."
Lapangan yang timpang di jembatan
Meski menangani Chelsea pada musim 2023-24, Pochettino tidak ragu untuk menghadapi mantan klubnya. "Fans Chelsea akan kesal kepada saya karena saya mengatakan ini," akunya. "Tetapi jika kami berada di Tottenham dan melanggar aturan, saya akan mengakui hal yang sama dan berkata, 'Lihat, kami tidak pantas meraih gelar karena kami melanggar aturan'. Mustahil jika hanya beberapa klub bermain dengan offside dan yang lain bermain tanpa offside. Atau satu bermain dengan VAR dan yang lain bermain tanpa VAR. Tidak. Untuk semua orang, aturannya harus sama, dan kapasitas untuk membentuk tim terbaik."
Sambil memuji kolega sesama pelatihnya, Pochettino menegaskan integritas olahraga harus menjadi yang utama. "Saya tidak mengatakan bahwa mereka tidak bermain bagus. Conte, pelatihnya, luar biasa. Saya tidak ingin pesan ini dipelintir. Tetapi jika Anda melanggar aturan, pada saat itu, maka 'ciao'. Anda harus memberikannya kepada tim lain."
Ia memperingatkan bahwa tidak adanya sanksi olahraga yang berat menciptakan preseden berbahaya. "Yang dipromosikan dan didorong adalah melanggar aturan," tegasnya. "Jika Anda tidak menghukum dengan cara yang seharusnya, saya berkata 'ya, tetapi saya kehilangan pekerjaan saya karena kami tidak memenangi gelar'." Merefleksikan kepergiannya dari Spurs pada 2019, ia menyimpulkan: "Kami bersaing dengan klub-klub [yang bekerja] dengan cara yang sepenuhnya berbeda dari kami. Saya pikir kami pantas mendapatkan lebih. Kami beroperasi dengan cara yang berbeda."
- Getty Images Sport
Akankah sepakbola Inggris menetapkan preseden?
Otoritas sepakbola Inggris secara historis menolak mencabut gelar-gelar besar karena pelanggaran finansial, dan dalam beberapa musim terakhir lebih memilih pengurangan poin. Namun, dengan meningkatnya sorotan terhadap aturan financial fair play dan keberlanjutan di seluruh Premier League, kasus-kasus lama seperti milik Chelsea akan terus memicu perdebatan sengit.
Tindakan retroaktif terhadap Chelsea tetap sangat kecil kemungkinannya, sehingga catatan sejarah untuk saat ini tetap tidak tersentuh. Meski demikian, komentar Pochettino tanpa diragukan lagi akan memperbesar pembicaraan seputar integritas olahraga dan bagaimana Premier League mengawasi klub-klub terkayanya ke depan.
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