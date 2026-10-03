'Kami pantas mendapatkan lebih!' - Zinedine Zidane bereaksi setelah laga kandang pertamanya sebagai pelatih Prancis berakhir dengan frustrasi

Zinedine Zidane mengalami akhir yang mengecewakan dalam laga kandang pertamanya sebagai pelatih kepala Prancis setelah Prancis ditahan imbang 1-1 oleh Italia di Nations League. Michael Olise membuka skor dengan gol indah 10 menit setelah jeda babak pertama, tetapi Alessandro Bastoni menyamakan kedudukan untuk tim tamu.

Hasil itu mengakhiri rangkaian dua kemenangan Zidane sejak mengambil alih tim nasional.

Prancis juga kebobolan gol pertama mereka di bawah masa kepelatihan pemenang Piala Dunia 1998 itu.