IPA Sport
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'Kami pantas mendapatkan lebih!' - Zinedine Zidane bereaksi setelah laga kandang pertamanya sebagai pelatih Prancis berakhir dengan frustrasi
Start kemenangan Zidane dihentikan Italia yang ngotot di Paris
Zinedine Zidane mengalami akhir yang mengecewakan dalam laga kandang pertamanya sebagai pelatih kepala Prancis setelah Prancis ditahan imbang 1-1 oleh Italia di Nations League. Michael Olise membuka skor dengan gol indah 10 menit setelah jeda babak pertama, tetapi Alessandro Bastoni menyamakan kedudukan untuk tim tamu.
Hasil itu mengakhiri rangkaian dua kemenangan Zidane sejak mengambil alih tim nasional.
Prancis juga kebobolan gol pertama mereka di bawah masa kepelatihan pemenang Piala Dunia 1998 itu.
- IPA Sport
Pelatih kepala merasa Prancis pantas meraih kemenangan meski mengalami pasang surut
Berbicara setelah pertandingan, Zidane mengungkapkan kepuasannya atas performa secara keseluruhan sambil menegaskan bahwa Prancis menciptakan cukup banyak peluang untuk mengunci kemenangan sebelum Italia menyamakan kedudukan. Ia mencatat bahwa Prancis memegang kendali penuh atas wilayah permainan sampai pergerakan Bastoni dari tengah mengubah momentum.
Zidane menegaskan bahwa skuadnya sedang membangun fondasi struktural yang solid untuk laga-laga berikutnya.
"Pertandingannya berjalan ketat, tetapi saya senang dengan performa tim saya dan apa yang saya lihat," kata Zidane kepada UEFA. "Tentu saja, ini hasil yang sedikit membuat frustrasi karena mungkin kami pantas mendapatkan sedikit lebih. Saya pikir kami pantas mendapatkan lebih dari malam ini, terutama sampai gol mereka tercipta. Kami jelas bisa mencetak gol kedua."
Prancis mempertahankan rekor tak terkalahkan jangka panjang di Nations League
Meski gagal meraih poin maksimal, Prancis memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka dalam pertandingan fase grup UEFA Nations League menjadi delapan laga, dengan mencatat enam kemenangan dan dua hasil imbang dalam rangkaian tersebut. Dayot Upamecano menerima kartu kuning kedua pada akhir babak kedua, membuat Prancis menuntaskan laga dengan sepuluh pemain.
Zidane memuji komitmen tim dan menegaskan bahwa performa secara keseluruhan menjadi pertanda baik untuk masa depan.
"Ini pertanda baik, terutama dari sisi apa yang berhasil kami bangun," tambah Zidane. "Saya rasa saya bisa sangat bangga dengan tim saya."
- Flash Press Agency
Prancis membidik kebangkitan instan dalam laga kandang hari Senin
Zidane dan skuadnya tetap berada di Stade de France saat mereka bersiap untuk laga kandang kedua Nations League pada Senin. Pelatih kepala Prancis itu mencari respons taktis secepatnya untuk memperkokoh posisi mereka di Grup A.
Italia kembali ke kandang setelah penampilan tandang positif mereka di Paris.
Zidane menargetkan kemenangan kandang pertamanya sebagai pelatih pada Senin.
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