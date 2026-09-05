Lampard merasa timnya dirugikan setelah melihat Coventry City kalah tipis di tangan juara bertahan. The Sky Blues datang ke Stadion Etihad sebagai tim yang sangat tidak diunggulkan, tetapi mampu menampilkan permainan penuh daya juang dan disiplin taktik yang kerap membuat frustrasi susunan pemain bertabur bintang milik Enzo Maresca.

Berbicara setelah peluit akhir, mantan bos Chelsea dan Everton itu cepat memuji para pemainnya atas penerapan permainan mereka saat menghadapi tim elite Premier League. "Saya tidak merasa kami pantas kalah. Seiring pertandingan berjalan kami berkembang, tentu mereka menciptakan peluang, tetapi para pemain tampil hebat, saya kecewa kami tidak mendapatkan yang pantas kami dapatkan, yaitu satu poin," kata Lampard kepada BBC Match of the Day.

Ia kemudian menyoroti sulitnya jadwal awal mereka, dengan mengatakan: "Kami telah menghadapi dua tim tersulit di atas kertas. Yang bisa Anda lakukan hanyalah mengendalikan performa, para pemain berkembang dan tekanan yang kami berikan pada beberapa periode di babak kedua adalah perkembangan besar dibandingkan saat melawan Arsenal dua pekan lalu."