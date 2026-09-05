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Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

"Kami pantas mendapat satu poin!" - Frank Lampard menyesali kekalahan tipis Coventry dari Manchester City saat Coventry tampil impresif

F. Lampard
Manchester City
E. Haaland
Coventry City
Premier League

Frank Lampard menegaskan bahwa Coventry City setidaknya layak membawa pulang satu poin setelah kalah tipis 1-0 dari Manchester City di Stadion Etihad pada Sabtu. Meski tim promosi itu tampil tangguh, satu-satunya gol lewat sundulan Erling Haaland sudah cukup untuk menjaga start sempurna sang juara di musim ini.

  • Lampard menemukan sisi positif di balik kekecewaan di Etihad

    Lampard merasa timnya dirugikan setelah melihat Coventry City kalah tipis di tangan juara bertahan. The Sky Blues datang ke Stadion Etihad sebagai tim yang sangat tidak diunggulkan, tetapi mampu menampilkan permainan penuh daya juang dan disiplin taktik yang kerap membuat frustrasi susunan pemain bertabur bintang milik Enzo Maresca.

    Berbicara setelah peluit akhir, mantan bos Chelsea dan Everton itu cepat memuji para pemainnya atas penerapan permainan mereka saat menghadapi tim elite Premier League. "Saya tidak merasa kami pantas kalah. Seiring pertandingan berjalan kami berkembang, tentu mereka menciptakan peluang, tetapi para pemain tampil hebat, saya kecewa kami tidak mendapatkan yang pantas kami dapatkan, yaitu satu poin," kata Lampard kepada BBC Match of the Day.

    Ia kemudian menyoroti sulitnya jadwal awal mereka, dengan mengatakan: "Kami telah menghadapi dua tim tersulit di atas kertas. Yang bisa Anda lakukan hanyalah mengendalikan performa, para pemain berkembang dan tekanan yang kami berikan pada beberapa periode di babak kedua adalah perkembangan besar dibandingkan saat melawan Arsenal dua pekan lalu."

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  • Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Disiplin taktis dan ketangguhan dalam bertahan

    Tim tamu dipaksa bertahan dari gempuran penguasaan bola, dengan City mencatatkan 78% penguasaan bola yang mencengangkan. Namun, organisasi pertahanan yang diterapkan Lampard memastikan peluang-peluang matang relatif jarang didapat tuan rumah.

    Lampard secara khusus senang dengan koneksi antara lapangan dan tribun, dengan mengatakan: "Ada organisasi yang nyata dalam tim, Ethan [Pinnock] masuk dan tampil hebat. Tidak terlalu banyak momen ketika kami berada dalam tekanan, saya sangat senang dengan para pemain kami dan para suporter menunjukkan apa yang mereka pikirkan tentang performa itu."

    Ia menambahkan: "Kami harus mengambil banyak hal dari tiga pertandingan ini. Musim kami akan lebih ditentukan oleh pertandingan melawan tim-tim seperti Hull, yang mengecewakan, tetapi kami masih punya banyak pertandingan lagi yang akan datang."

  • Haaland sekali lagi membuktikan perbedaannya

    Terlepas dari upaya terbaik Coventry, mereka akhirnya dijatuhkan oleh Erling Haaland yang seolah tak terelakkan. Striker Norwegia itu, yang kini telah mencetak gol melawan 24 dari 25 tim Premier League yang ia hadapi, melompat paling tinggi untuk menanduk masuk umpan silang dari Antoine Semenyo.

    Gol itu tercipta tak lama setelah perubahan mendadak pada susunan pemain City, ketika Enzo Fernandez dimasukkan ke starting XI hanya beberapa menit sebelum kick-off setelah Nico O'Reilly mengalami cedera saat pemanasan. Fernandez kemudian memainkan peran kunci dalam proses terciptanya gol penentu kemenangan.


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  • Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Anderson jadi bintang saat Donnarumma menggagalkan Manchester City

    Dominasi City tercermin dalam statistik umpan, ketika rekrutan musim panas Elliot Anderson menonjol sebagai "penguasa umpan" pada sore itu. Gelandang tersebut menuntaskan pertandingan dengan mencatatkan 155 percobaan umpan, membantu timnya tetap mengendalikan permainan bahkan saat Coventry mengancam lewat serangan balik.

    Namun, Coventry juga memiliki peluang untuk menyamakan skor, terutama melalui Taiwo Awoniyi, yang gagal mengarahkan bola ke sasaran saat berhadapan langsung dengan kiper, serta pemain pengganti Ellis Simms, yang upaya telatnya digagalkan oleh aksi heroik Gianluigi Donnarumma.

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