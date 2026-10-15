Setelah musim lalu mengejutkan tim-tim kuat Manchester City dan Inter Milan, tuan rumah mendominasi fase awal pertandingan lewat Sondre Fet, Jens Petter Hauge, dan Andreas Helmersen. Kovac merespons pada menit ke-60 dengan memasukkan empat pemain sekaligus, yakni Felix Nmecha, Serhou Guirassy, Julian Ryerson, dan Ethan Nwaneri. Namun, kiper Nikita Haikin tampil gemilang untuk menggagalkan sejumlah peluang Nmecha dan Nwaneri menjelang akhir laga.

Berbicara kepada DAZNsetelah pertandingan, Kovac mengakui timnya kalah unggul sepanjang laga. Ia berkata: "Pada dasarnya, kami tidak benar-benar bisa mengimbangi permainan sampai setelah kebobolan. Pada babak pertama, kami tidak bermain dengan semangat, intensitas, atau kualitas permainan yang kami butuhkan untuk menang.

"Baru setelah empat pergantian pemain itu kami bisa bermain lebih baik dan sedikit mengendalikan pertandingan. Namun, sampai saat itu, lawan jelas merupakan tim yang lebih baik. Jadi, kami tidak bisa mengeluh. Kami pantas kalah dalam pertandingan ini."

Ia juga bertanggung jawab atas keputusannya merotasi susunan pemain inti yang tidak membuahkan hasil. Kovac melanjutkan: "Pada akhirnya, setiap pemain dalam skuad kami punya kualitas untuk bermain. Hari ini, itu tidak berhasil. Saya harus mengatakannya dengan jelas.

"Sayalah yang bertanggung jawab atas hal itu. Saya yang memilih tim, tetapi semangat kami tidak terlihat hari ini. Mereka menunjukkannya jauh lebih baik, dan karena itulah mereka pantas unggul lebih dulu. Baru setelah itu kami tersadar, tetapi saat itu sudah terlambat."