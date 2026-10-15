AFP
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“Kami pantas kalah”: Niko Kovac melontarkan penilaian tajam terhadap Borussia Dortmund setelah kekalahan mengejutkan dari Bodo/Glimt di Liga Champions
Pelatih Kroasia kecam penampilan lesu
Pelatih berusia 55 tahun itu blak-blakan menilai kurangnya gairah dan intensitas timnya yang mengkhawatirkan setelah kalah 0-1 di Norwegia pada Rabu. Hasil mengecewakan itu merusak laga pertamanya sejak menandatangani perpanjangan kontrak dengan Borussia Dortmund hingga Juni 2029 pada awal pekan ini. Gol Fredrik Sjovold pada menit ke-52, setelah menerima umpan silang Sondre Auklend, menaklukkan Gregor Kobel di tiang dekat dan memastikan kemenangan.
- AFP
Rotasi skuad berbuah pahit di Norwegia
Setelah musim lalu mengejutkan tim-tim kuat Manchester City dan Inter Milan, tuan rumah mendominasi fase awal pertandingan lewat Sondre Fet, Jens Petter Hauge, dan Andreas Helmersen. Kovac merespons pada menit ke-60 dengan memasukkan empat pemain sekaligus, yakni Felix Nmecha, Serhou Guirassy, Julian Ryerson, dan Ethan Nwaneri. Namun, kiper Nikita Haikin tampil gemilang untuk menggagalkan sejumlah peluang Nmecha dan Nwaneri menjelang akhir laga.
Berbicara kepada DAZNsetelah pertandingan, Kovac mengakui timnya kalah unggul sepanjang laga. Ia berkata: "Pada dasarnya, kami tidak benar-benar bisa mengimbangi permainan sampai setelah kebobolan. Pada babak pertama, kami tidak bermain dengan semangat, intensitas, atau kualitas permainan yang kami butuhkan untuk menang.
"Baru setelah empat pergantian pemain itu kami bisa bermain lebih baik dan sedikit mengendalikan pertandingan. Namun, sampai saat itu, lawan jelas merupakan tim yang lebih baik. Jadi, kami tidak bisa mengeluh. Kami pantas kalah dalam pertandingan ini."
Ia juga bertanggung jawab atas keputusannya merotasi susunan pemain inti yang tidak membuahkan hasil. Kovac melanjutkan: "Pada akhirnya, setiap pemain dalam skuad kami punya kualitas untuk bermain. Hari ini, itu tidak berhasil. Saya harus mengatakannya dengan jelas.
"Sayalah yang bertanggung jawab atas hal itu. Saya yang memilih tim, tetapi semangat kami tidak terlihat hari ini. Mereka menunjukkannya jauh lebih baik, dan karena itulah mereka pantas unggul lebih dulu. Baru setelah itu kami tersadar, tetapi saat itu sudah terlambat."
Serangan yang mudah ditebak gagal menembus pertahanan
Hasil buruk pada Rabu membuat Dortmund belum pernah menang dalam empat pertemuan Liga Champions melawan tim asal Norwegia, dengan catatan dua kali imbang dan dua kali kalah. Selain itu, BVB kini menelan empat kekalahan beruntun dalam laga tandang di kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa itu untuk ketiga kalinya sepanjang sejarah klub, menyamai rentetan hasil buruk pada 1956 hingga 1958 dan 2019 hingga 2020.
Mengkritik permainan timnya yang lamban saat menguasai bola, Kovac menambahkan: "Kami sama sekali tidak bermain baik saat menguasai bola hari ini. Lawan jauh lebih cepat, jauh lebih gesit, dan jauh lebih baik dalam menyerang ruang di belakang garis pertahanan dibandingkan kami.
"Semua umpan kami arahkan ke kaki pemain, tidak ada yang diarahkan ke belakang garis pertahanan. Jika Anda tidak mengirim bola ke belakang garis pertahanan, Anda tidak bisa meregangkan pertahanan lawan atau mengacaukan susunan pertahanan mereka."
Menuntut respons segera menjelang laga tandang Bundesliga melawan Union Berlin pada Sabtu, sang pelatih kepala menegaskan: "Kami tahu apa yang dibutuhkan di Berlin. Itu akan menjadi pertandingan intens lainnya, yang menuntut komitmen, semangat, dan tekad besar.
"Baru setelah itu kami bisa mulai bermain sepakbola. Jika kami berpikir bisa datang ke sana dan langsung bermain sepakbola, kami sudah cukup sering mengalami bahwa itu tidak berhasil. Jadi, kami harus siap sejak awal."
- AFP
Ujian domestik menuntut respons segera
Pulang dengan tangan hampa dari Lingkaran Arktik membuat Dortmund harus segera bangkit menjelang laga domestik yang menantang akhir pekan ini. Lawatan ke ibu kota Jerman untuk menghadapi Union pada Sabtu akan menjadi ujian berat bagi mental pasukan Kovac, yang berupaya mempertahankan awal musim apik mereka di papan atas Bundesliga. Para pemain andalan yang dicadangkan pada laga tengah pekan diperkirakan kembali menjadi starter agar Dortmund terhindar dari dua kekalahan tandang beruntun.
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