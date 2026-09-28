Prospek statistik Wales di kasta tertinggi memang suram, karena tim ini gagal mencatatkan kemenangan dalam delapan pertandingan sebelumnya di League A jika hasil mereka pada 2022 digabungkan dengan kampanye saat ini. Meski tekanan dari luar tim terus meningkat, Bellamy fokus pada manfaat jangka panjang dari menghadapi lawan berkualitas tinggi seperti Norwegia yang diperkuat Erling Haaland.

Merefleksikan tantangan yang ada di depan dan sifat turnamen ini, Bellamy menjelaskan perspektifnya soal dinamika grup. "Bagi kami, ini [laga melawan Norwegia] adalah satu laga lagi, intensitasnya, pemain-pemain top, kecepatan nyata," tambah Bellamy. "Itulah Group A, naik turun di semua Group A. Ketika kami masuk ke pot, kami berada di pot empat dan kami berpikir, 'Anda ingin berada di mana?'. Mereka semua brilian, tetapi kami telah mendapatkan hak untuk berada di sini." Jelas bahwa sang manajer memandang pertandingan-pertandingan ini bukan sebagai beban, melainkan sebagai ganjaran atas kemajuan yang dibuat sejak ia mengambil alih pada Juli 2024.