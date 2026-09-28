Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Kami pantas berada di sini!' - Craig Bellamy membela posisi Wales di level teratas Nations League meski mengawali dengan kekalahan
Sikap menantang di tengah hasil sulit
Manajer Wales Bellamy menolak membiarkan serangkaian hasil mengecewakan meredupkan ambisi skuadnya saat mereka mengarungi kerasnya persaingan di level tertinggi Nations League. Wales menjalani ujian berat di Liga A, gagal meraih satu poin pun setelah kalah tipis 1-0 dari Portugal di Lisbon dan tumbang 2-0 dari Denmark pada laga tandang.
Namun, Bellamy, yang sukses membawa negaranya promosi dari Liga B pada musim pertamanya di kursi pelatih, tetap teguh dalam keyakinannya bahwa timnya pantas berada di level ini. Mantan penyerang Liverpool dan Manchester City itu bersikeras bahwa pengalaman bermain melawan para pemain terbaik dunia adalah tepat seperti yang dibutuhkan rencana pengembangannya, terlepas dari hasil akhir dalam waktu dekat.
- AFP
Menantang tim-tim elite di Liga A
Prospek statistik Wales di kasta tertinggi memang suram, karena tim ini gagal mencatatkan kemenangan dalam delapan pertandingan sebelumnya di League A jika hasil mereka pada 2022 digabungkan dengan kampanye saat ini. Meski tekanan dari luar tim terus meningkat, Bellamy fokus pada manfaat jangka panjang dari menghadapi lawan berkualitas tinggi seperti Norwegia yang diperkuat Erling Haaland.
Merefleksikan tantangan yang ada di depan dan sifat turnamen ini, Bellamy menjelaskan perspektifnya soal dinamika grup. "Bagi kami, ini [laga melawan Norwegia] adalah satu laga lagi, intensitasnya, pemain-pemain top, kecepatan nyata," tambah Bellamy. "Itulah Group A, naik turun di semua Group A. Ketika kami masuk ke pot, kami berada di pot empat dan kami berpikir, 'Anda ingin berada di mana?'. Mereka semua brilian, tetapi kami telah mendapatkan hak untuk berada di sini." Jelas bahwa sang manajer memandang pertandingan-pertandingan ini bukan sebagai beban, melainkan sebagai ganjaran atas kemajuan yang dibuat sejak ia mengambil alih pada Juli 2024.
Respek untuk ancaman Norwegia
Dua pertandingan beruntun mendatang di Cardiff akan mempertemukan Wales dengan Norwegia, yang sedang penuh kepercayaan diri meski baru menelan kekalahan 2-1 dari Portugal. Tim asuhan Stale Solbakken, yang dipimpin Haaland yang klinis dan Martin Odegaard yang kreatif, memulai kampanye mereka dengan kemenangan impresif 3-2 atas Denmark. Bellamy paham betul besarnya tugas yang akan dihadapi lini pertahanannya pada Kamis malam, seraya mengakui bahwa Norwegia telah bertransformasi menjadi kekuatan mapan melalui investasi strategis dan pengembangan infrastruktur domestik mereka.
Manajer Wales itu melontarkan pujian untuk cetak biru yang diikuti Norwegia hingga mencapai level ini, dengan menyebut kesuksesan turnamen mereka baru-baru ini sebagai tolok ukur. "Mereka mencapai perempat-final di Piala Dunia dan saat ini benar-benar sedang melaju pesat," kata Bellamy tentang Norwegia. "Anda telah membangunnya di negara Anda selama beberapa tahun, Anda punya dua klub di Liga Champions. Ini benar-benar sebuah lonjakan sekarang dan saya rasa ini tidak akan hilang. Betapa kayanya negara Anda, negara itu benar-benar menggelontorkan uang di area-area tertentu dan dalam olahraga, saya memperkirakan Anda akan menjadi kekuatan selama beberapa tahun."
- AFP
Mengejar kemenangan pernyataan
Meski Bellamy menikmati rentetan impresif sembilan laga tanpa kekalahan di awal masa jabatannya, para pengkritik menunjuk level lawan dalam periode tersebut sebagai alasan untuk berhati-hati. Hingga saat ini, Makedonia Utara, yang saat ini menempati peringkat ke-65 dunia, tetap menjadi negara dengan peringkat tertinggi yang berhasil dikalahkan Wales di bawah kepemimpinannya. Laga-laga mendatang melawan Norwegia dan pertandingan tandang melawan Denmark menjadi peluang besar bagi Wales untuk membuktikan bahwa mereka bisa melakukan lebih dari sekadar berpartisipasi di Liga A, tetapi juga benar-benar memengaruhi hasil akhir klasemen grup.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami