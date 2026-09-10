Alvarez secara aktif mendorong untuk bergabung dengan Barcelona selama bursa transfer musim panas. Atletico menolak menyetujui kepindahan itu, yang memicu frustrasi besar di kalangan basis suporter klub atas sikap sang pemain.

Koke sangat yakin sirkus media yang terus berlangsung ini harus berakhir agar sang penyerang bisa kembali fokus. Gelandang veteran itu menjelaskan perasaannya dengan tegas kepada Movistar setelah peluit akhir.

"Kami muak [dengan ini]," kata Koke kepada Movistar. "Kita harus membiarkan anak itu sendiri, membiarkannya menikmati dirinya sendiri, membiarkannya melakukan pekerjaannya dan bermain sepak bola. Di antara kita semua, kita harus membiarkannya tenang, karena ini benar-benar musim panas yang sangat melelahkan dari [media]. Semoga dia bisa dibiarkan tenang untuk melakukan pekerjaannya."