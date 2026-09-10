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'Kami muak dengan ini!' - bintang Atletico Madrid Koke mengecam media atas perlakuan terhadap Julian Alvarez
Bintang-bintang Atletico membela Alvarez yang sedang mendapat sorotan
Koke mendesak media untuk membiarkan Alvarez tenang. Komentarnya muncul setelah kekalahan tipis 2-1 di Liga Champions dari Liverpool di Anfield pada Rabu malam. Alvarez menuntaskan 90 menit penuh pertamanya musim ini dalam laga Eropa tersebut. Penyerang asal Argentina itu langsung memberi dampak dengan menyumbang assist untuk Marcos Llorente yang membuka skor.
Namun, Liverpool pada akhirnya membalikkan keadaan lewat gol Dominik Szoboszlai dan Alexis Mac Allister. Meski kalah, sorotan setelah pertandingan dengan cepat kembali tertuju kepada Alvarez dan musim panasnya yang bergejolak.
- Getty Images
Kapten lelah dengan kegaduhan transfer yang tak kunjung usai
Alvarez secara aktif mendorong untuk bergabung dengan Barcelona selama bursa transfer musim panas. Atletico menolak menyetujui kepindahan itu, yang memicu frustrasi besar di kalangan basis suporter klub atas sikap sang pemain.
Koke sangat yakin sirkus media yang terus berlangsung ini harus berakhir agar sang penyerang bisa kembali fokus. Gelandang veteran itu menjelaskan perasaannya dengan tegas kepada Movistar setelah peluit akhir.
"Kami muak [dengan ini]," kata Koke kepada Movistar. "Kita harus membiarkan anak itu sendiri, membiarkannya menikmati dirinya sendiri, membiarkannya melakukan pekerjaannya dan bermain sepak bola. Di antara kita semua, kita harus membiarkannya tenang, karena ini benar-benar musim panas yang sangat melelahkan dari [media]. Semoga dia bisa dibiarkan tenang untuk melakukan pekerjaannya."
Llorente menyoroti kualitas yang tak terbantahkan
Pencetak gol Llorente juga memberikan dukungan penuhnya kepada rekan setimnya yang sedang berada dalam tekanan. Gelandang Spanyol itu menegaskan bahwa ruang ganti tidak memiliki masalah dengan Alvarez meski sebelumnya ia ingin hengkang.
"Dia pemain yang sangat penting bagi kami," jelas Llorente kepada para reporter. "Dia memberi saya assist yang luar biasa. Itulah yang kami butuhkan. Kami butuh dia berada dalam kondisi yang tepat, tajam, karena dia sudah lama tidak bermain dalam pertandingan kompetitif.
"Dia tampil baik, dia bekerja keras, dia berlari, itulah yang kami butuhkan. Yang bisa saya katakan adalah kami bersama Julian, dia pemain kami, rekan setim. Dia penting dan dia membuat perbedaan."
- Getty Images
Melupakan musim panas yang penuh gejolak
Dengan bursa transfer kini benar-benar telah ditutup, Alvarez harus sepenuhnya fokus untuk membangun kembali hubungannya dengan para pendukung Atletico. Atletico kini akan kembali ke Spanyol dan berusaha bangkit dari kekecewaan mereka di kompetisi Eropa dalam aksi domestik. Atletico sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Real Sociedad dalam laga Liga berikutnya. Saat ini mereka berada di posisi keenam klasemen liga, setelah mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Alvarez akan bertekad mempertahankan tempatnya di starting XI dan akhirnya melupakan beberapa bulan yang sulit di belakangnya.
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