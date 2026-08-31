Liverpool - X.com
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'Kami merayakannya dengan baik' - Barcola tuntaskan kepindahan yang telah lama dinantikan senilai £123 juta ke Liverpool saat bintang baru Liverpool itu mengungkap perayaan emosional bersama keluarga
Raksasa Anfield dapatkan target jangka panjang dalam kesepakatan rekor
Liverpool secara resmi mengumumkan perekrutan Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain, mengakhiri salah satu saga transfer paling menyita perhatian pada musim panas ini. Penyerang Prancis itu telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun di Anfield setelah sukses menjalani tes medis di AXA Training Centre.
Kesepakatan ini membuat Liverpool membayar jaminan £106 juta untuk winger tersebut, dengan tambahan bonus terkait performa yang berpotensi membuat nilainya menjadi £123 juta. Investasi besar ini membuat Barcola menjadi pembelian termahal kedua dalam sejarah Liverpool, hanya berada di belakang kesepakatan senilai £125 juta untuk Alexander Isak dari Newcastle pada 2025.
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Barcola senang bergabung dengan Liverpool
Pemain 23 tahun itu, yang akan mengenakan jersey nomor 29 untuk Liverpool, mengungkapkan kebahagiaannya setelah bergabung dengan raksasa Premier League tersebut usai berbulan-bulan spekulasi. Berbicara kepada situs resmi klub, Barcola berkata: "Merupakan kebanggaan besar bisa bermain untuk Liverpool. Saya sangat senang. Ini memakan waktu lama, tetapi saya benar-benar senang hari ini bisa bermain untuk Liverpool dan yang saya inginkan hanyalah berada di lapangan dan bisa bermain. Saya berharap bisa meraih hal-hal yang sangat besar."
Ia menambahkan: "Saya bersama keluarga saya, tenang, menunggu itu terjadi. Ketika saya melihat kabar itu, saya sangat senang dan dikelilingi oleh orang-orang yang paling saya cintai. Kami merayakannya dengan baik dan sekarang yang kami harapkan hanyalah bisa menikmatinya bersama di sini."
Sang winger juga mengingat kembali pengalamannya sebelumnya bermain di Anfield sebagai lawan, yang memainkan peran besar dalam keputusannya pindah ke Premier League. Barcola menambahkan: "Saya punya kesempatan bermain dua kali di stadion ini dan saya melihat atmosfernya serta bagaimana para suporter mendukung para pemain Liverpool. Ketika saya mengetahui ketertarikan Liverpool kepada saya, saya tidak bertanya-tanya lagi dan saya tahu ini adalah klub yang sangat besar bagi saya." Akun resmi Liverpool merayakan kabar tersebut dengan pernyataan singkat, "Bradley Barcola adalah pemain Liverpool. Allez Les Rouges."
Perubahan taktik dan rencana suksesi Salah
Kedatangan Barcola dipandang banyak pihak sebagai elemen utama era Liverpool setelah Mohamed Salah. Meski Barcola kerap beroperasi di sisi kiri, ada ekspektasi besar bahwa ia akan memberikan tingkat produktivitas yang sama seperti yang ditorehkan legenda Mesir itu selama hampir satu dekade. Namun, kepindahan ini bukan tanpa kritik.
Dinamika taktik di Anfield telah berubah secara signifikan di bawah Andoni Iraola, terutama setelah kedatangan penyerang tengah seperti Hugo Ekitike dan Alexander Isak. Sebelumnya, Salah diuntungkan oleh pergerakan tanpa pamrih Roberto Firmino, tetapi dalam skema saat ini para pemain sayap dituntut untuk lebih berperan sebagai pemasok umpan tradisional.
- (C)Getty Images
Perpisahan emosional dengan Parc des Princes
Sebelum menuju Merseyside, winger itu menyempatkan diri menyapa para pendukung di ibu kota Prancis. Melalui kanal media sosial resmi klub lamanya, pesan perpisahan terakhir dari Barcola dirilis untuk para pendukung setia PSG, menandai berakhirnya periode tiga tahun yang sukses.
Barcola meninggalkan Paris dengan catatan impresif, setelah mencatatkan 152 penampilan untuk klub tersebut sambil mencetak 39 gol dan menyumbang 35 assist. Kiprahnya di Parc des Princes dipenuhi trofi, termasuk tiga gelar Ligue 1 secara beruntun dan dua gelar Liga Champions berturut-turut, yang menegaskan statusnya sebagai salah satu talenta menyerang terbaik di Eropa.
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