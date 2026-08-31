Pemain 23 tahun itu, yang akan mengenakan jersey nomor 29 untuk Liverpool, mengungkapkan kebahagiaannya setelah bergabung dengan raksasa Premier League tersebut usai berbulan-bulan spekulasi. Berbicara kepada situs resmi klub, Barcola berkata: "Merupakan kebanggaan besar bisa bermain untuk Liverpool. Saya sangat senang. Ini memakan waktu lama, tetapi saya benar-benar senang hari ini bisa bermain untuk Liverpool dan yang saya inginkan hanyalah berada di lapangan dan bisa bermain. Saya berharap bisa meraih hal-hal yang sangat besar."

Ia menambahkan: "Saya bersama keluarga saya, tenang, menunggu itu terjadi. Ketika saya melihat kabar itu, saya sangat senang dan dikelilingi oleh orang-orang yang paling saya cintai. Kami merayakannya dengan baik dan sekarang yang kami harapkan hanyalah bisa menikmatinya bersama di sini."

Sang winger juga mengingat kembali pengalamannya sebelumnya bermain di Anfield sebagai lawan, yang memainkan peran besar dalam keputusannya pindah ke Premier League. Barcola menambahkan: "Saya punya kesempatan bermain dua kali di stadion ini dan saya melihat atmosfernya serta bagaimana para suporter mendukung para pemain Liverpool. Ketika saya mengetahui ketertarikan Liverpool kepada saya, saya tidak bertanya-tanya lagi dan saya tahu ini adalah klub yang sangat besar bagi saya." Akun resmi Liverpool merayakan kabar tersebut dengan pernyataan singkat, "Bradley Barcola adalah pemain Liverpool. Allez Les Rouges."