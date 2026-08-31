Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Bradly-BarcolaLiverpool - X.com
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

'Kami merayakannya dengan baik' - Barcola tuntaskan kepindahan yang telah lama dinantikan senilai £123 juta ke Liverpool saat bintang baru Liverpool itu mengungkap perayaan emosional bersama keluarga

B. Barcola
Liverpool
Transfers
Premier League
Paris Saint-Germain

Liverpool secara resmi mengumumkan transfer besar Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain dalam kesepakatan senilai hingga £123 juta. Pemain internasional Prancis itu menjadi rekrutan termahal kedua dalam sejarah klub, sementara Andoni Iraola terus membentuk ulang skuad di Anfield.

  • Raksasa Anfield dapatkan target jangka panjang dalam kesepakatan rekor

    Liverpool secara resmi mengumumkan perekrutan Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain, mengakhiri salah satu saga transfer paling menyita perhatian pada musim panas ini. Penyerang Prancis itu telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun di Anfield setelah sukses menjalani tes medis di AXA Training Centre.

    Kesepakatan ini membuat Liverpool membayar jaminan £106 juta untuk winger tersebut, dengan tambahan bonus terkait performa yang berpotensi membuat nilainya menjadi £123 juta. Investasi besar ini membuat Barcola menjadi pembelian termahal kedua dalam sejarah Liverpool, hanya berada di belakang kesepakatan senilai £125 juta untuk Alexander Isak dari Newcastle pada 2025.

    • Iklan
  • Bradley Barcola Liverpoolsocial gfx

    Barcola senang bergabung dengan Liverpool

    Pemain 23 tahun itu, yang akan mengenakan jersey nomor 29 untuk Liverpool, mengungkapkan kebahagiaannya setelah bergabung dengan raksasa Premier League tersebut usai berbulan-bulan spekulasi. Berbicara kepada situs resmi klub, Barcola berkata: "Merupakan kebanggaan besar bisa bermain untuk Liverpool. Saya sangat senang. Ini memakan waktu lama, tetapi saya benar-benar senang hari ini bisa bermain untuk Liverpool dan yang saya inginkan hanyalah berada di lapangan dan bisa bermain. Saya berharap bisa meraih hal-hal yang sangat besar."

    Ia menambahkan: "Saya bersama keluarga saya, tenang, menunggu itu terjadi. Ketika saya melihat kabar itu, saya sangat senang dan dikelilingi oleh orang-orang yang paling saya cintai. Kami merayakannya dengan baik dan sekarang yang kami harapkan hanyalah bisa menikmatinya bersama di sini."

    Sang winger juga mengingat kembali pengalamannya sebelumnya bermain di Anfield sebagai lawan, yang memainkan peran besar dalam keputusannya pindah ke Premier League. Barcola menambahkan: "Saya punya kesempatan bermain dua kali di stadion ini dan saya melihat atmosfernya serta bagaimana para suporter mendukung para pemain Liverpool. Ketika saya mengetahui ketertarikan Liverpool kepada saya, saya tidak bertanya-tanya lagi dan saya tahu ini adalah klub yang sangat besar bagi saya." Akun resmi Liverpool merayakan kabar tersebut dengan pernyataan singkat, "Bradley Barcola adalah pemain Liverpool. Allez Les Rouges."

  • Perubahan taktik dan rencana suksesi Salah

    Kedatangan Barcola dipandang banyak pihak sebagai elemen utama era Liverpool setelah Mohamed Salah. Meski Barcola kerap beroperasi di sisi kiri, ada ekspektasi besar bahwa ia akan memberikan tingkat produktivitas yang sama seperti yang ditorehkan legenda Mesir itu selama hampir satu dekade. Namun, kepindahan ini bukan tanpa kritik.

    Dinamika taktik di Anfield telah berubah secara signifikan di bawah Andoni Iraola, terutama setelah kedatangan penyerang tengah seperti Hugo Ekitike dan Alexander Isak. Sebelumnya, Salah diuntungkan oleh pergerakan tanpa pamrih Roberto Firmino, tetapi dalam skema saat ini para pemain sayap dituntut untuk lebih berperan sebagai pemasok umpan tradisional.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Barcola (C)Getty Images

    Perpisahan emosional dengan Parc des Princes

    Sebelum menuju Merseyside, winger itu menyempatkan diri menyapa para pendukung di ibu kota Prancis. Melalui kanal media sosial resmi klub lamanya, pesan perpisahan terakhir dari Barcola dirilis untuk para pendukung setia PSG, menandai berakhirnya periode tiga tahun yang sukses.

    Barcola meninggalkan Paris dengan catatan impresif, setelah mencatatkan 152 penampilan untuk klub tersebut sambil mencetak 39 gol dan menyumbang 35 assist. Kiprahnya di Parc des Princes dipenuhi trofi, termasuk tiga gelar Ligue 1 secara beruntun dan dua gelar Liga Champions berturut-turut, yang menegaskan statusnya sebagai salah satu talenta menyerang terbaik di Eropa.


Premier League
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Monaco crest
Monaco
ASM