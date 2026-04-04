“Kami merasa tak terkalahkan” – Lennart Karl melontarkan pesan penuh tekad kepada Real Madrid setelah gol penentu kemenangan Bayern Munich di menit-menit akhir
Drama di menit-menit akhir saat Karl memastikan comeback
Bayern berhasil meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Freiburg di Bundesliga pada Sabtu lalu, setelah berhasil membalikkan keadaan di menit-menit akhir meski sempat tertinggal 2-0 dengan waktu tersisa kurang dari 20 menit. Thomas Bischof mencetak gol spektakuler dari jarak jauh pada menit ke-81 dan menyamakan kedudukan pada menit ke-92, sebelum drama mencapai puncaknya pada menit ke-99 saat Karl menyambar umpan silang rendah dari Alphonso Davies untuk memastikan kemenangan.
Kemenangan mendebarkan ini terjadi hanya beberapa hari sebelum Bayern menghadapi Madrid di perempat final Liga Champions pada hari Selasa, yang memberikan dorongan kepercayaan diri yang sangat besar menjelang pertandingan besar di Eropa tersebut.
Pesan yang tegas untuk Real Madrid
Menjelang lawatan ke Santiago Bernabeu, Karl yakin bahwa cara mereka meraih kemenangan di Freiburg telah memberikan dorongan psikologis yang sempurna. Keyakinan diri para pemain sedang sangat tinggi saat mereka bersiap menghadapi juara Eropa bertahan dalam leg pertama babak perempat final.
Berbicara tentang suasana di dalam tim, Karl mengatakan: "Kami telah membicarakannya di ruang ganti. Hal itu memberi kami banyak kepercayaan diri. Itu sangat penting. Saat ini kami merasa tak terkalahkan."
Kompany memuji ketangguhan tim
Meskipun penampilan tim jauh dari sempurna, manajer Vincent Kompany langsung memuji semangat juang yang ditunjukkan para pemainnya. Pelatih asal Belgia itu menyatakan bahwa meski sangat puas dengan tiga poin yang diraih, ia mengakui bahwa Freiburg membuat tim tamu mengalami kesulitan besar berkat tekanan agresif dan dukungan penonton tuan rumah.
Kompany berpendapat bahwa kemenangan yang dramatis seperti ini seringkali lebih berharga bagi semangat tim daripada kemenangan yang mudah. "Anda tidak bisa memenangkan setiap pertandingan dengan skor 3-0 atau 4-0 melalui permainan yang indah. Anda harus mengalami emosi seperti ini selama musim berlangsung," kata pria berusia 39 tahun itu dalam konferensi pers pasca-pertandingan.
Impian Karl menjadi kenyataan
Bagi Karl, gol penentu kemenangan itu adalah momen yang telah lama ia impikan. Setelah tampil gemilang saat para bintang senior kesulitan mencetak gol, remaja ini kini menjadi kandidat kuat untuk posisi starter.
"Saya sangat gembira. Perasaan ini luar biasa. Saya selalu membayangkan mencetak gol penentu kemenangan di fase akhir dan melepas jersey dari tubuh saya. Untungnya hal itu terwujud, perasaan yang luar biasa. Saya merasa yakin akan mencetak gol hari ini. Itu terjadi dan semuanya sempurna," kata Karl saat mengenang aksi heroiknya.