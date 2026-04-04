“Kami merasa tak terkalahkan” – Lennart Karl melontarkan pesan penuh tekad kepada Real Madrid setelah gol penentu kemenangan Bayern Munich di menit-menit akhir

Bayern berhasil meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Freiburg di Bundesliga pada Sabtu lalu, setelah berhasil membalikkan keadaan di menit-menit akhir meski sempat tertinggal 2-0 dengan waktu tersisa kurang dari 20 menit. Thomas Bischof mencetak gol spektakuler dari jarak jauh pada menit ke-81 dan menyamakan kedudukan pada menit ke-92, sebelum drama mencapai puncaknya pada menit ke-99 saat Karl menyambar umpan silang rendah dari Alphonso Davies untuk memastikan kemenangan.

Kemenangan mendebarkan ini terjadi hanya beberapa hari sebelum Bayern menghadapi Madrid di perempat final Liga Champions pada hari Selasa, yang memberikan dorongan kepercayaan diri yang sangat besar menjelang pertandingan besar di Eropa tersebut.