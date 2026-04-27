"Kami menyukainya!" - Presiden Trabzonspor memohon agar Andre Onana didatangkan setelah penampilan gemilang sang pemain pinjaman dari Man Utd dalam adu penalti di Piala Turki
Onana menjadi pahlawan dalam adu penalti Piala Turki
Kiper asal Kamerun ini menikmati momen terbaiknya sejak pindah ke Turki, dengan menampilkan penampilan gemilang yang mengantarkan Trabzonspor ke semifinal Piala Turki. Dalam adu penalti yang sangat menentukan melawan Samsunspor, Onana tampil gemilang dengan menahan tiga dari empat tendangan penalti yang dihadapi, memastikan kemenangan 3-1 bagi timnya.
Penampilannya ini mengingatkan kembali pada performa elit yang awalnya meyakinkan Manchester United untuk menyetujui transfer bernilai besar bagi mantan bintang Inter tersebut. Setelah menghadapi kritik tajam di Old Trafford sebelum kepergiannya sementara, Onana telah menemukan semangat baru di Super Lig, di mana ia kini mengejar gelar juara dan peluang lolos ke Liga Champions.
Presiden Dogan menegaskan sikapnya terkait transfer
Menyusul aksi heroik Onana, presiden Trabzonspor tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap pemain berusia 30 tahun itu. Saat berbicara kepada wartawan, sebagaimana dikutip oleh NTV Spor, pimpinan klub tersebut mengungkapkan keinginan kuat untuk mengubah kesepakatan peminjaman menjadi kontrak permanen, meskipun ia mengakui bahwa masih ada beberapa faktor yang belum pasti terkait transfer musim panas nanti.
“Onana sudah memiliki jalur karier yang jelas,” kata Dogan. “Kami menyukainya. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, ia memiliki rencana khusus untuk kariernya. Jika kondisinya tepat, kami ingin ia tetap tinggal. Keputusan akhir ada di tangan Onana.” Meskipun pihak klub Turki sangat menyukai kiper tersebut, laporan sebelumnya menyebutkan bahwa mereka kesulitan memenuhi harga tinggi yang diminta United karena Setan Merah ingin memaksimalkan keuntungan mereka.
Masa depan yang tak menentu di Old Trafford
Meskipun performanya kembali cemerlang di Turki, jalan Onana untuk kembali ke Manchester United tampaknya semakin tertutup, dengan sejumlah laporan yang menyebutkan bahwa United tidak berencana memasukkan Onana kembali ke skuad tim utama pada musim panas ini. Pihak manajemen di Old Trafford telah mengambil langkah ke arah yang berbeda, dengan sepenuhnya mendukung kiper asal Belgia, Senne Lammens, sebagai kiper utama jangka panjang setelah serangkaian penampilan mengesankan di Liga Premier.
Dengan Lammens yang telah mapan sebagai starter, dan Onana yang masih menerima gaji besar sebesar £120.000 per minggu, dewan direksi United dilaporkan sangat ingin melepas pemain Kamerun tersebut untuk memangkas beban gaji. Meskipun Onana dikabarkan bersemangat untuk memperjuangkan posisinya, keinginan klub untuk maju dengan departemen penjaga gawang yang lebih muda dan lebih hemat biaya membuat kepergian permanen menjadi hasil yang paling mungkin bagi semua pihak yang terlibat.
Trofi sudah di depan mata bagi Trabzonspor
Onana kini memiliki kesempatan untuk mengakhiri musimnya dengan gemilang melalui gelar domestik. Trabzonspor saat ini berada di peringkat ketiga Liga Super Turki dan secara matematis masih berpeluang merebut gelar juara, meski tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Galatasaray. Namun, Piala Turki tetap menjadi jalur paling realistis untuk meraih trofi, dengan laga semifinal melawan Genclerbirligi yang kini telah dijadwalkan.
Baik dia tetap di Turki atau mencari pindah ke tempat lain - dengan Besiktas dan klub-klub di Arab Saudi juga dikaitkan - Onana jelas sedang membangun kembali reputasinya. Bagi United, peningkatan performanya merupakan perkembangan yang disambut baik yang dapat membantu mereka mengembalikan sebagian besar dari £47 juta yang mereka bayarkan beberapa tahun lalu.