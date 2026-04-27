"Kami menyukainya!" - Presiden Trabzonspor memohon agar Andre Onana didatangkan setelah penampilan gemilang sang pemain pinjaman dari Man Utd dalam adu penalti di Piala Turki

Kiper asal Kamerun ini menikmati momen terbaiknya sejak pindah ke Turki, dengan menampilkan penampilan gemilang yang mengantarkan Trabzonspor ke semifinal Piala Turki. Dalam adu penalti yang sangat menentukan melawan Samsunspor, Onana tampil gemilang dengan menahan tiga dari empat tendangan penalti yang dihadapi, memastikan kemenangan 3-1 bagi timnya.

Penampilannya ini mengingatkan kembali pada performa elit yang awalnya meyakinkan Manchester United untuk menyetujui transfer bernilai besar bagi mantan bintang Inter tersebut. Setelah menghadapi kritik tajam di Old Trafford sebelum kepergiannya sementara, Onana telah menemukan semangat baru di Super Lig, di mana ia kini mengejar gelar juara dan peluang lolos ke Liga Champions.