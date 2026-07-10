Alvarez saat ini sedang berlaga bersama tim nasional Argentina di Piala Dunia dan telah menegaskan kesiapannya untuk pindah klub saat berada di Amerika Serikat. "Saya rasa ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal itu, tapi saya juga tidak bisa bersembunyi atau berpura-pura seolah-olah tidak ada apa-apa," kata Alvarez kepada ESPN. "Saya berusaha menjadi orang yang jujur. Dan saya telah berbicara secara terbuka dan jujur dengan pihak klub yang perlu saya ajak bicara. Saya yakin pindah klub adalah yang terbaik bagi semua pihak, dan saya ingin mewujudkan impian saya."

Meskipun Alvarez telah tampil dalam kelima pertandingan Piala Dunia bersama Argentina dan bahkan dua kali masuk dalam starting eleven, ia masih menunggu poin pertamanya. Kesempatan berikutnya akan datang pada pertandingan perempat final dini hari Minggu melawan Swiss. Yamal, yang mungkin akan menjadi rekan setim Alvarez di masa depan, akan menghadapi Belgia bersama Spanyol pada Jumat malam; di final, keduanya berpotensi saling berhadapan secara langsung.

Musim lalu, Alvarez mencetak 20 gol dan sembilan assist dalam 49 pertandingan resmi untuk Atlético, klub yang memboyongnya dari Manchester City ke Madrid pada tahun 2024 dengan biaya transfer sebesar 75 juta euro.