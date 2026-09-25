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'Kami menorehkan sejarah!' - Gianluigi Donnarumma buka suara soal reuni dengan Roberto Mancini dan kepulangan emosional ke timnas Italia
Era baru dimulai di Roma
Donnarumma buka suara soal pesannya yang menyambut kembalinya pelatih kepala Mancini ke skuad Italia. Italia saat ini tengah menatap laga besar melawan Belgia, yang menandai babak baru bagi tim nasional.
Pertandingan yang sangat dinantikan itu akan dimulai di Stadio Olimpico, Roma, pada Jumat pukul 19.45 waktu Inggris. Tugas di depan jelas tidak mudah bagi sang pelatih yang kembali. Grup A UEFA Nations League juga dihuni dua lawan tangguh lain, yakni Prancis dan Turkiye, yang berarti setiap poin akan sangat krusial.
- AFP
Bangga mengenakan seragam itu
Bagi Donnarumma, mengenakan jersey tim nasional tetap menjadi kehormatan tertinggi. Sang kiper pernah merasakan puncak-puncak sepakbola internasional sebelumnya, tetapi hasratnya untuk meraih sukses bagi tanah airnya berkobar lebih kuat dari sebelumnya sejak meninggalkan Serie A.
"Saya sangat bangga mewakili Timnas Italia, terlebih lagi sejak saya mulai bermain di luar negeri, karena saya benar-benar merindukan Italia dan memiliki gairah untuk kembali serta mewakili negara saya di turnamen-turnamen paling penting," jelas Donnarumma, seperti dikutip Football Italia.
"Selalu menyenangkan bisa kembali ke sini (Stadio Olimpico), kami memiliki beberapa momen indah di stadion ini. Saya belajar dari setiap pelatih yang pernah bekerja dengan saya, setiap anggota staf, dan saya tidak akan pernah berhenti belajar."
Berusaha mengulang sejarah di Eropa
Donnarumma tahu betul apa yang dibutuhkan untuk menang di bawah asuhan Mancini. Kiper itu merupakan bagian vital dari skuad yang secara terkenal mengangkat trofi Euro 2020 bersama pelatih Italia yang sangat dihormati tersebut. Ketika ditanya apakah kembalinya Mancini telah mengubah suasana di dalam tim, Donnarumma tetap membumi.
"Semangat itu harus selalu ada, terlepas dari siapa pelatihnya, karena kami mewakili negara kami," tambahnya. "Setiap pelatih memiliki ide taktik yang berbeda, dan kami sedang bekerja dengan Mancini pada aspek-aspek tertentu. Saya berharap kami bisa meraih beberapa hasil yang pernah kami capai bersamanya di masa lalu. Kami mencetak sejarah di Euro dan berharap bisa mengulanginya."
- Getty
Menatap masa depan
Dengan laga sengit pada Jumat malam melawan Belgia yang kian dekat, penyesuaian taktis yang diterapkan di sesi latihan akan segera diuji. Italia tahu bahwa start yang kuat di Roma sangat penting bagi ambisi mereka di Nations League. Fokus terdekat adalah mengamankan hasil melawan Belgia.
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