Bagi Donnarumma, mengenakan jersey tim nasional tetap menjadi kehormatan tertinggi. Sang kiper pernah merasakan puncak-puncak sepakbola internasional sebelumnya, tetapi hasratnya untuk meraih sukses bagi tanah airnya berkobar lebih kuat dari sebelumnya sejak meninggalkan Serie A.

"Saya sangat bangga mewakili Timnas Italia, terlebih lagi sejak saya mulai bermain di luar negeri, karena saya benar-benar merindukan Italia dan memiliki gairah untuk kembali serta mewakili negara saya di turnamen-turnamen paling penting," jelas Donnarumma, seperti dikutip Football Italia.

"Selalu menyenangkan bisa kembali ke sini (Stadio Olimpico), kami memiliki beberapa momen indah di stadion ini. Saya belajar dari setiap pelatih yang pernah bekerja dengan saya, setiap anggota staf, dan saya tidak akan pernah berhenti belajar."