"Kami menginginkannya demi Cristiano" - Jorge Jesus mengakui bahwa mengakhiri puasa gelar Ronaldo di Arab Saudi adalah satu-satunya motivasinya saat menerima tawaran sebagai manajer Al-Nassr
Motivasi utama di balik langkah tersebut
Jesus mengungkapkan bahwa kesempatan untuk mengakhiri penantian Ronaldo akan trofi besar di Arab Saudi adalah satu-satunya alasan ia kembali ke Riyadh. Meskipun sebelumnya sukses bersama rival Al-Hilal, Jesus akhirnya memutuskan untuk pindah setelah berdiskusi dengan petinggi Al-Nassr dan sang bintang Portugal itu sendiri.
Berbicara menjelang pertandingan terakhir musim ini, Jesus menjelaskan alasannya mengambil alih kendali di klub tersebut. "Ketika saya menerima undangan dari [CEO Al-Nassr José] Semedo dan Cris [Cristiano Ronaldo], saya hanya menerima tantangan ini untuk membantu Cris meraih gelar di Arab Saudi," kata Jesus. "Itulah tujuan saya."
Perjuangan Ronaldo yang penuh rintangan dalam mengejar gelar juara
Ronaldo, yang kini berusia 41 tahun, tampil sangat produktif sejak bergabung dengan Al-Nassr setelah hengkang dari Manchester United pada akhir 2022. Ia telah mencetak 100 gol liga untuk Al-Nassr, namun trofi-trofi bergengsi masih belum kunjung diraih. Satu-satunya gelar turnamen yang diraihnya sejauh ini adalah Arab Club Champions Cup pada 2023, yang dianggap sebagai kompetisi tidak resmi.
Kekecewaan ini semakin bertambah karena beberapa kali nyaris meraih gelar, termasuk empat kekalahan di final. "Setiap gelar itu berbeda dan kami sangat menginginkannya, demi Al-Nassr, dan juga bagi Cris, ini sangat penting," tambah Jesus. "Terutama untuk apa yang telah ia lakukan tidak hanya bagi sepak bola Arab Saudi, tetapi juga bagi Nassr."
Proyek tersulit dalam karier yang panjang
Setelah membawa Al-Hilal meraih treble domestik pada musim 2023-24, Jesus mengakui bahwa mengubah Al-Nassr menjadi juara merupakan rintangan profesional terbesarnya. Ia menyebut perannya sendiri dalam membangun skuad Al-Hilal saat ini sebagai alasan mengapa tugas tersebut begitu berat.
"Al-Nassr adalah proyek yang paling menantang. Saya sadar ini adalah proyek tersulit dalam karier olahraga saya," aku Jesus. "Mengapa? Karena saya mengenal lawan-lawan lainnya dan saya membantu rival besar [Al-Hilal] selama dua tahun untuk menciptakan tim yang hebat."
Berfokus pada rintangan terakhir di liga
Meskipun baru saja menelan kekalahan 1-0 dari Gamba Osaka di final AFC Asian Champions League Two, Al-Nassr tetap berada di puncak klasemen liga domestik. Mereka unggul dua poin atas Al-Hilal menjelang laga penutup musim yang menentukan melawan Damac, dengan menyadari bahwa kemenangan akan memastikan gelar juara liga pertama mereka sejak 2019.
Jesus tetap sangat fokus pada gelar domestik di atas segalanya. "Sejak hari pertama, tujuan utama kami adalah menjadi juara Arab Saudi," pungkasnya. "Jika kami harus memilih, itu akan selalu menjadi juara Arab Saudi. Itulah tujuan utama kami, itulah mengapa kami datang ke sini."