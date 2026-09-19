Getty Images
Diterjemahkan oleh
'Kami menginginkan pemain yang tidak ragu' - Mauricio Pochettino merespons ketika Noahkai Banks menolak USMNT untuk membela Jerman
Banks membuat keputusan soal masa depannya di level internasional
Remaja Augsburg, Banks, secara resmi mengikat masa depan internasionalnya dengan Jerman, memberikan pukulan bagi USMNT. Bek berusia 19 tahun itu baru-baru ini mengajukan pergantian asosiasi satu kali untuk bergabung dengan tim Jerman U-21.
Lahir di Honolulu dari ayah asal Amerika dan ibu asal Jerman, Banks menghabiskan sebagian besar masa tumbuh kembangnya di Eropa. Ia sebelumnya mewakili AS di level junior dan bahkan sempat mendapat panggilan tim senior untuk laga persahabatan melawan Korea Selatan dan Jepang pada September 2025. Namun, bek tengah yang sangat dihargai itu tidak pernah mencatatkan penampilan senior untuk AS. Keputusannya mengakhiri upaya panjang pelatih kepala USMNT, Pochettino.
- Getty
Pochettino menuntut komitmen total
Pochettino mengungkapkan bahwa Banks secara pribadi meneleponnya untuk mengonfirmasi keputusan akhirnya. Meski manajer asal Argentina itu menghargai keterbukaan pemain muda tersebut, ia menegaskan pentingnya dedikasi penuh kepada tim nasional.
"Ya, dia menelepon kami. Dia berkata, 'Saya memutuskan memilih Jerman'," jelas Pochettino, seperti dikutip dari CBS Sports. "Itu adalah situasi yang harus kami hadapi. Kami menginginkan pemain yang menunjukkan komitmen, tetapi komitmen itu bukan 50 persen. Itu 200 persen, tetapi itu bagus.
"Dia jujur karena setiap kali kami menghubunginya dengan kemungkinan untuk bergabung dengan kami, dia berkata, 'Tidak, masih ragu. Saya tidak tahu apakah saya ingin memilih Amerika Serikat atau Jerman,' dan dia jujur."
Tidak ada pemain yang lebih besar daripada lambang klub
Tim nasional putra Amerika Serikat saat ini sedang menjalani pergantian generasi, dan Pochettino bertekad membangun skuad yang sepenuhnya mengabdi pada tujuan tersebut. Ia menyampaikan pengingat penuh gairah tentang kehormatan yang melekat dalam mewakili Amerika Serikat.
"Kami menginginkan pemain yang tidak punya keraguan," kata Pochettino. "Kami menginginkan pemain yang berkomitmen dan sangat ingin bermain untuk lambang di dada dan bermain untuk kami, dan itu adalah hal yang paling penting. Tentu saja, ini adalah hal yang perlu kami hadapi karena kami berada di negara yang hal itu sering terjadi, tetapi saya pikir organisasi ini sangat kuat.
"U.S. Soccer adalah sebuah organisasi yang berada di atas pemain mana pun, nama mana pun, pemain berkewarganegaraan ganda mana pun, dan saya pikir yang paling penting adalah pemain tidak memiliki keraguan saat bergabung dengan kami, tidak ada keraguan bahwa mereka ingin mati demi kesempatan itu."
- (C)Getty Images
Memantau generasi bintang berikutnya
Dengan Banks tak lagi menjadi opsi, Pochettino dengan cepat kembali mengalihkan perhatiannya untuk mengevaluasi kumpulan talenta domestiknya. Pada Jumat, ia menghadiri derby New York bersama mantan bos Manchester City Pep Guardiola.
Pelatih USMNT itu menyaksikan Red Bull New York meraih kemenangan 1-0 atas New York City FC. Ia mengamati dengan saksama Matt Freese dari NYCFC, yang menjadi kiper utama AS di Piala Dunia.
Yang krusial, Pochettino juga memantau remaja RBNY yang belum memiliki caps, Julian Hall dan Adri Mehmeti. Keduanya adalah prospek yang sangat dihargai dan berstatus warga negara ganda, yang berarti US Soccer akan berupaya keras mengamankan komitmen mereka sebelum negara lain bergerak.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami