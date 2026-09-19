Tim nasional putra Amerika Serikat saat ini sedang menjalani pergantian generasi, dan Pochettino bertekad membangun skuad yang sepenuhnya mengabdi pada tujuan tersebut. Ia menyampaikan pengingat penuh gairah tentang kehormatan yang melekat dalam mewakili Amerika Serikat.

"Kami menginginkan pemain yang tidak punya keraguan," kata Pochettino. "Kami menginginkan pemain yang berkomitmen dan sangat ingin bermain untuk lambang di dada dan bermain untuk kami, dan itu adalah hal yang paling penting. Tentu saja, ini adalah hal yang perlu kami hadapi karena kami berada di negara yang hal itu sering terjadi, tetapi saya pikir organisasi ini sangat kuat.

"U.S. Soccer adalah sebuah organisasi yang berada di atas pemain mana pun, nama mana pun, pemain berkewarganegaraan ganda mana pun, dan saya pikir yang paling penting adalah pemain tidak memiliki keraguan saat bergabung dengan kami, tidak ada keraguan bahwa mereka ingin mati demi kesempatan itu."