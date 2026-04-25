Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Kami mengharapkan dia tampil maksimal" - Mikel Arteta mendesak Bukayo Saka untuk memberikan kontribusi bagi Arsenal dalam perebutan gelar saat ia kembali dari cedera
Talisman kembali untuk fase akhir musim
Arsenal mendapat dorongan besar dengan kembalinya Saka ke skuad untuk pertandingan kandang krusial melawan Newcastle United pada Sabtu mendatang. Pemain internasional Inggris itu absen karena cedera Achilles sejak final Carabao Cup, periode di mana The Gunners mengalami kesulitan dan hanya meraih satu kemenangan dari lima pertandingan. Kembalinya Saka terjadi pada saat yang krusial, saat Arsenal berusaha menghentikan rentetan dua kekalahan beruntun yang membuat mereka tertinggal di klasemen.
- Getty Images Sport
Menanti momen-momen ajaib
Arteta mengungkapkan bahwa pemain sayap andalannya tampak dalam "semangat yang tinggi" selama sesi latihan Jumat lalu dan menegaskan status pemain berusia 24 tahun itu sebagai sosok paling berpengaruh di tim. Manajer tersebut berharap sang penyerang dapat segera kembali ke performa terbaiknya, yang telah membawa Arsenal meraih 73% kemenangan dalam laga liga saat ia masuk dalam susunan pemain inti musim ini.
Menekankan ekspektasi tinggi yang ditempatkan pada Saka untuk tampil di bawah tekanan besar, Arteta berkata: “Kami tentu memiliki Bukayo sebagai salah satu pemain paling berpengaruh yang kami miliki dalam beberapa tahun terakhir. Dia adalah pemain yang, pada saat-saat krusial, kami harapkan dapat menciptakan momen-momen tersebut untuk memenangkan pertandingan bagi kami. Kami membutuhkannya dalam skuad. Kami memilikinya sekarang. Semoga kami dapat memanfaatkannya dengan cara yang tepat.”
Tindakan lebih penting daripada kata-kata
Dengan hanya tersisa lima pertandingan, Arsenal dan City saat ini tak terpisahkan dalam hal perolehan poin dan selisih gol. Arteta mengabaikan pentingnya manuver psikologis menjelang pertandingan, dan justru menuntut para pemainnya untuk membuktikan kemampuan mereka dalam merebut gelar juara melalui penampilan di lapangan.
Mendesak skuadnya untuk mengabaikan gangguan dari luar dan fokus sepenuhnya pada tugas yang ada di Emirates Stadium, Arteta menambahkan: "Ini bukan soal bicara, bukan soal perasaan. Ini soal besok ketika kalian melangkah melewati garis itu dan menyelesaikannya. Dan saat ini, ini soal menyelesaikannya. Itu saja. Tidak perlu terlalu banyak bicara tentang apa yang harus dilakukan. Kami akan menciptakan dan membangun konteks yang tepat menuju hal itu, dan pada akhirnya kami harus melakukannya di lapangan."
- (C)Getty Images
Ujian keberanian
Arsenal harus memanfaatkan jadwal mereka dengan baik, karena mereka akan bertanding dua kali sebelum City kembali berlaga di liga akibat jadwal pertandingan Piala FA. Kemenangan atas Newcastle sangat penting untuk menghentikan rentetan empat kekalahan dalam enam pertandingan terakhir dan memperbaiki rekor buruk mereka di bulan April. Menghadapi tim Magpies yang telah menelan delapan kekalahan dari 11 pertandingan terakhirnya, The Gunners harus membuktikan bahwa mereka mampu menghadapi intensitas fisik dan mental yang dibutuhkan untuk mempertahankan peluang mereka dalam perebutan gelar juara.